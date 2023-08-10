«Дочь плакала и просила не уходить на работу». Что известно о женщине, погибшей во время мощного взрыва на заводе

В среду, 9 августа, на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. В результате ЧП погибла женщина, она скончалась в больнице. Пострадавшая попала в реанимацию. У нее был ожог 100% тела. В онлайн-репортаже MSK1.RU рассказывал подробности ЧП.
45-летняя Наталья Никитина устроилась на завод два дня назад. До этого она работала на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде и очень любила свое дело. У погибшей остались восьмилетняя дочь, старший сын и муж. Именно они были с ней в больнице, когда ее перевели в реанимацию.
Близкие и знакомые Натальи Никитиной рассказали MSK1.RU, каким она была человеком.
— Свекровь сказала, что сын был на опознании, а дочка с ночи плакала и просила маму приехать. Она говорила, чтобы та не шла на работу. Но на этом и попрощались. Свекровь не может говорить, и дочка у нее сейчас. Просто мы все из маленького городка, все друг друга знаем. Жизнь у нее непростая была, но человек она замечательный, — рассказала MSK1.RU близкая семьи погибшей.
Корреспонденты MSK1.RU были в больнице, где находилась погибшая. По их словам, из приемного отделения вышла женщина в слезах. Она плакала навзрыд. Следом за ней шли психолог МЧС и сын погибшей. Именно он был на опознании матери.
Знакомая погибшей рассказала, что виделась с Натальей чуть меньше месяца назад. Она поделилась, что хочет сменить работу: надоело сидеть на одном месте.
— Мы виделись в середине июля, когда она ко мне в гости приезжала. Наши дети вместе ходили в садик. Наталья была хорошим человеком. Мы всегда общались с ней без проблем, очень компанейская, — поделилась Алла, знакомая погибшей.
Сестра погибшей, Елена, услышав новость о смерти Натальи, не смогла практически ничего сказать.
— Я живу в Башкирии, а мне на похороны надо лететь. Я ничего не могу говорить, — сказала сестра погибшей.
На странице в соцсетях у погибшей можно найти множество рецептов и схем для вязаний. Погибшая увлекалась рукоделием — делала игрушки из разных материалов.
— Мы общались, но не встречались лично. Она помогала мне найти одного военнослужащего, а он из Сергиева Посада, так и познакомились. Друг друга с днем рождения поздравляли. Наталья писала, что она имеет отношение к самой благородной профессии — выпечке хлеба. Она очень любила это дело, — рассказал Валерий, друг Натальи.
По словам друга погибшей, о трагедии сейчас говорят практически все в Сергиевом Посаде, да и не только там. По словам знакомого, сын Натальи недавно вернулся из армии. Мать была очень счастлива его наконец-то увидеть.
— Наталья решила поменять эту работу — обстоятельства вынуждают. Про семью она ничего не рассказывала. Всегда говорила только то, что считала нужным. Моя знакомая живет в Сергиевом Посаде, тоже пыталась связаться с Натальей и не смогла. Все на нервах, переживают, — добавил друг погибшей.
Ранее мы публиковали рассказы очевидцев о взрыве. Сотрудники завода в Сергиевом Посаде рассказали, как доставали коллег из-под завалов.