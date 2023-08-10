«Дочь плакала и просила не уходить на работу». Что известно о женщине, погибшей во время мощного взрыва на заводе

Близкие и знакомые Натальи Никитиной рассказали MSK1.RU, каким она была человеком.

— Свекровь сказала, что сын был на опознании, а дочка с ночи плакала и просила маму приехать. Она говорила, чтобы та не шла на работу. Но на этом и попрощались. Свекровь не может говорить, и дочка у нее сейчас. Просто мы все из маленького городка, все друг друга знаем. Жизнь у нее непростая была, но человек она замечательный, — рассказала MSK1.RU близкая семьи погибшей.