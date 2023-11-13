Как получать доплату от государства в 14–30 тысяч рублей в месяц за свою болезнь — личный опыт людей

Все мы слышали о том, что инвалидам положены льготы от государства. В представлении здорового большинства, которое не столкнулось с хоть с какими-то проблемами организма, инвалидность — это когда нет руки или ноги, но на самом деле существует обширный список различных заболеваний, при которых людям положены денежные выплаты от государства и другие преференции. Это и желудочно-кишечные болезни, и легочные, и сердечные. Как узнать, что вам положено и как подать документы на ту самую инвалидность, на личном примере расскажет обозреватель Городских порталов Дмитрий Косенко.
Итак, понятие инвалидности является гораздо более широким, нежели принятое у обывателя представление об отсутствии конечностей. Существует строго регламентированные списки заболеваний, где подробно расписаны симптомы, состояния, тяжесть, последствия для организма с указанием конкретных групп инвалидности (всего их 3) и конкретных льгот.
Базовыми являются документы: постановление Правительства РФ
Тяжесть заболевания по трем группам распределена следующим образом: от третьей, самой «легкой», до первой — самой сложной плюс отдельная группа «ребенок-инвалид» (до 18 лет). Существует бессрочная инвалидность (например при слепоте, циррозе печени, ДЦП), а при ряде болезней инвалидность необходимо подтверждать каждые 1–2 года.
Человек может получить, например:
- 1-ю группу при инфаркте миокарда — тяжелая сердечная недостаточность, ограничивающая способность самообслуживания;
- 2-ю группу при сахарном диабете — почечная недостаточность с хроническим течением, диализ;
- 2-ю группу при артрите суставов — способность ухаживать за собой частично, передвижение с помощью инвалидной коляски или костылей;
- 3-ю группу при язвенном колите кишечника — обострения 2–3 раза в год, хроническое, непрерывное течение заболевания.
Болезней и классификаций тяжести великое множество. Чтобы узнать, на что вы можете претендовать, нужно обращаться к профильному врачу через терапевта в государственной поликлинике по месту жительства. Можно проконсультироваться с медицинскими юристами.
— Гражданин вправе оформить инвалидность при наличии стойкого расстройства здоровья, которое ограничивает его в повседневной жизни. Например, вы не можете себя обслуживать, самостоятельно передвигаться, общаться, контролировать свое поведение, учиться или работать. Причинами проблем со здоровьем могут быть врожденные пороки, полученная травма, болезни. Зачастую причинами инвалидности становятся потеря слуха или зрения, потеря конечности, паралич, дисфункция внутренних органов и другое, — говорит адвокат Владимир Алешин, ведущий в том числе медицинские дела.
Автору сих строк тоже пришлось пройти процедуру подачи заявки на инвалидность — сразу скажу, что по времени это заняло почти полгода. Сначала вы действительно идете к терапевту, потом — к врачу-специалисту по конкретной болезни, начинаете сдавать множество анализов. Это и общие — кровь, моча, электрокардиограмма, внутриглазное давление, осмотры хирурга, ревматолога, других специалистов. Всё это в госполиклинике как вы понимаете, происходит не быстро, поэтому и время тянется долго. Но главное — профильные исследования для конкретных болезней (МРТ, рентгенография, сканирования, колоноскопия, кардиография и многое другое), именно по ним потом будет приниматься решение. Такие исследования могут быть проведены и в частных клиниках, но плюсом будут исследования в государственных медицинских учреждениях. И потом вы получаете направление на так называемую медико-социальную экспертизу (МСЭ), где всё и решается.
— По результатам проведения обследований узкими специалистами, изучения результатов анализов и при наличии оснований врачебная комиссия обязана направить вас в бюро МСЭ. При отсутствии достаточных оснований для МСЭ врачебная комиссия уполномочена выдать заключение об отказе в направлении на экспертизу, которое вы вправе обжаловать в Росздравнадзоре или суде. Сама МСЭ может быть проведена по вашему выбору в очной форме с личным посещением бюро или заочно без посещения бюро, только на основе медицинских документов. В ходе МСЭ сотрудники бюро изучат предоставленные им документы и проанализируют данные о состоянии вашего здоровья. Если экспертиза будет проводиться с личным присутствием, вас также осмотрят, — объясняет Владимир Алешин.
Так что же это за МСЭ такая? Это структура вовсе не из медицины, это подразделения Министерства труда и занятости РФ в каждом регионе. Хотя работают там врачи. Но опять же врачи — не конкретные специалисты по, например, кардиологии или невралгии, а просто медики общего профиля. По сути, их задача — правильно принять пакет документов и тщательно сверить его содержание с классификацией тяжести болезней. Поэтому и возможна такая форма, как комиссия без личной явки человека.
А как это происходит при личной явке? Вы предстаете перед комиссией врачей, вас визуально осматривают, проверяют давление, измеряют рост/вес, проверяют базовые неврологические рефлексы. Затем расспрашивают об условиях жизни — работа, квартира, состав семьи и прочие бытовые моменты. Затем вас проверяет психолог, вам предлагаются тесты общего профиля. Всё это, очевидно, и является той самой «социальной» составляющей из названия МСЭ, но главной тут все-таки является, повторяю, медицина — профильные обследования по вашей болезни. Поэтому при достаточных основаниях иногда и не имеет смысла ехать на личную комиссию. Вот один из таких примеров.
— Началось с того, что вышел на больничный и находился там около полугода, — рассказывает Владислав, больной ревматоидным артритом суставов (ограничения при ходьбе), инвалид
Вам могут и отказать — в спорных, пограничных случаях люди пытаются обжаловать вердикт, многие годами. Некоторых, например, смущает необходимость доказывания отсутствия ноги каждые 1–2 года. Крайняя инстанция, как обычно, суд.
— При несогласии с решением бюро МСЭ вы вправе обжаловать такое решение в вышестоящем бюро МСЭ (главное бюро региона, федеральное бюро) или в районном (городском) суде по месту нахождения бюро, принявшего обжалуемое решение. Если в процессе установления инвалидности вы столкнетесь с отсутствием специалистов, отсутствием талонов на анализы или обследования, длинными очередями либо иными несовершенствами системы здравоохранения, то обращайтесь для защиты своих прав с соответствующими жалобами к главному врачу, в Росздравнадзор, прокуратуру, — отмечает юрист Владимир Алешин.
Что же получает инвалид от государства? Это и пенсия по инвалидности, и скидка на оплату лекарств, и скидка на оплату услуг ЖКХ, и бесплатное санаторно-курортное лечение, и знак инвалида на машину с правом парковаться на соответствующем месте. Есть льготы на транспорте и при уплате налогов, но опять же всё зависит от группы инвалидности, стажа и региона проживания. Размер пенсии зависит от ее типа — страховая (для тех, кто работал), социальная (у кого нет стажа), государственная (для военных, ветеранов ВОВ). К примеру, социальные ставки для людей без стажа такие:
- для инвалидов 1 группы —
14 306,73рубля;
- для инвалидов 2 группы — 7153,33 рубля;
- для инвалидов 3 группы — 6080,38 рубля;
- инвалидам с детства — 17 167,83 рубля.
Для тех же, кто работал или продолжает работать, пенсия рассчитывается по индивидуальной формуле. К примеру, тот же Владислав, инвалид
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