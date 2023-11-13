Как получать доплату от государства в 14–30 тысяч рублей в месяц за свою болезнь — личный опыт людей

Итак, понятие инвалидности является гораздо более широким, нежели принятое у обывателя представление об отсутствии конечностей. Существует строго регламентированные списки заболеваний, где подробно расписаны симптомы, состояния, тяжесть, последствия для организма с указанием конкретных групп инвалидности (всего их 3) и конкретных льгот.



Базовыми являются документы: постановление Правительства РФ № 588 «О признании лица инвалидом» от 05 апреля 2022 года, федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», приказ Минтруда России от 27.08.2019 № 585н .