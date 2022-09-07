Срочно выбросить: ортопед назвал пять признаков опасной подушки, сон на которой вас убивает

От того, как вы спите, зависит очень много. Ваше здоровье, настроение, даже продвижение по службе. Потому что невыспавшийся человек вялый, раздражительный и не может сосредоточиться. Какой из него, спрашивается, работник. У него болят голова и спина, и вообще вечное состояние разбитости.



К людям, которые плохо спят, прилипают разные болячки, они вечно всем недовольны и сами себе не могут объяснить, что происходит. Редко кто из нас думает, что проблемы могут возникнуть из-за того, что мы систематически не высыпаемся. Тем более что для того, чтобы высыпаться, казалось бы, есть всё. Удобная постель, белье, вовремя проветренная комната. Спи и радуйся, но что-то же мешает! Оказывается, причиной вашего вечного недосыпа и плохого состояния может быть простая подушка. Причем именно она может даже стать причиной многих болезней. Никогда об этом не задумывались?

