Срочно выбросить: ортопед назвал пять признаков опасной подушки, сон на которой вас убивает
Проверьте на чём вы сейчас спите и проведите ревизию
От того, как вы спите, зависит очень много. Ваше здоровье, настроение, даже продвижение по службе. Потому что невыспавшийся человек вялый, раздражительный и не может сосредоточиться. Какой из него, спрашивается, работник. У него болят голова и спина, и вообще вечное состояние разбитости.
К людям, которые плохо спят, прилипают разные болячки, они вечно всем недовольны и сами себе не могут объяснить, что происходит. Редко кто из нас думает, что проблемы могут возникнуть из-за того, что мы систематически не высыпаемся. Тем более что для того, чтобы высыпаться, казалось бы, есть всё. Удобная постель, белье, вовремя проветренная комната. Спи и радуйся, но что-то же мешает! Оказывается, причиной вашего вечного недосыпа и плохого состояния может быть простая подушка. Причем именно она может даже стать причиной многих болезней. Никогда об этом не задумывались?
Когда пора менять подушку и как правильно ее подобрать, «Доктору Питеру» рассказали врачи.
Травматолог-ортопед Михаил Игнатов назвал 5 признаков подушки, на которой нельзя спать.
Михаил Игнатов, врач — травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕК.
1. У нее не та форма, что была
Если ваша подушка потеряла форму, стала меньше в объеме — ее нужно выкидывать. Считайте, что она отслужила свое с лихвой. Когда вы спите на такой подушке, обычно головой чувствуете матрас кровати, из-за чего хочется подложить руку. Скорее всего, это значит, что наполнитель сбился, и уже ни о какой поддержке головы речи быть не может.
2. Из нее торчит наполнитель
Если подушка служит вам очень долго, у нее могут начать расходиться швы, прохудиться ткань. Из-за этого становится виден наполнитель. В такой ситуации лучше спланировать визит в магазин за новой подушкой и выбросить старую, хотя, кажется, это нужно было сделать уже давно…
3. У нее грязный чехол
Со временем чехол загрязняется, и использовать его становится негигиенично. Подобная подушка — подходящая среда для распространения микробов. Но у многих подушек чехол несъемный. Такое изделие полностью не постираешь, так как наполнитель при чистке может сбиться. Поэтому его лучше сразу выбросить.
4. Вам не нравится ее запах
Вам кажется, что ваша подушка как-то не так пахнет. И не можете понять в чём дело? Часто этим страдают подушки с наполнителем пух-перо. В таком натуральном материале нередко заводятся пылевые клещи, из-за которых у изделия появляется неприятный запах. Кроме того, такие материалы хорошо впитывают посторонние ароматы, в том числе и запах человеческого пота.
5. У подушек есть срок годности, который истекает
Обычно производители дают гарантию на использование подушек 1–2 года. После этого срока изделие лучше поменять на новое, так как за это время оно может потерять форму и перестать поддерживать голову. Однако некоторые компании на свои подушки дают гарантию 5 лет.
Чем опасна неправильная подушка
Если старенькая подушка, давно потерявшая форму, вам очень дорога, и потому вы собираетесь спать на ней бесконечно долго, не удивляйтесь, почему утром вы просыпаетесь с головной болью или аллергией. Михаил Игнатов назвал 5 частых проблем со здоровьем, к которым может привести неправильная подушка:
- Недосып и бессонница. Подушка низкого качества не дает возможности нормально отдохнуть: человек обычно долго ворочается перед сном и часто просыпается ночью. Сбивается график сна, снижается его качество, из-за чего появляются раздражительность, депрессия, плохое настроение.
- Головная боль. Из-за неестественного изгиба шейного отдела позвоночника во время сна может страдать кровоснабжение головного мозга. Обычно такое происходит в тех случаях, когда подушка совсем перестает держать форму и приходится спать в неудобном положении. В результате начинают беспокоить головные боли.
- Боли в спине и шее. Когда позвоночник находится в неестественном положении, мышцы совсем не расслабляются после рабочего дня. Наоборот, они излишне напрягаются, из-за чего и возникают болезненные ощущения в спине и шее.
- Разрушение межпозвонковых дисков. Из-за сидячего образа жизни и неправильной осанки позвоночник человека сталкивается с колоссальной статической нагрузкой. В первую очередь ее принимают на себя именно межпозвонковые диски, которые выполняют функцию амортизации всей «несущей конструкции». Со временем они стираются, что в некоторых случаях приводит к их деформации. Подобные дегенеративные изменения позвоночника могут говорить о заболеваниях, объединенных общим понятием «дорсопатия». Обычно подобные патологии сопровождаются хроническими болями в спине.
Неудобное положение тела ночью из-за плохой подушки не станет причиной развития остеохондроза, но усугубить его течение вполне может.
- Аллергические реакции. Аллергия может быть как на сами материалы подушки, так и на обитающих в них пылевых клещей. Старые подушки вызывают аллергический ринит, при котором воспаляется слизистая оболочка полости носа. Среди его симптомов — заложенность носа, насморк, чихание и зуд в носу.
Как выбрать правильную подушку
По мнению врача-сомнолога Дарьи Лебедевой, подушку стоит менять не реже чем раз в два года.
Дарья Лебедева, врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета университета «Синергия».
Вот на что сомнолог советует обращать внимание при покупке новой подушки.
Прежде всего смотрите на размер подушки (S, M, L, XL). Он зависит от того, в какой позе вы любите спать:
- предпочитаете спать на животе — выбирайте низкую подушку. Если будете спать на высокой, у вас возникнет переизгиб в шейном отделе позвоночника;
- привыкли спать на спине — нужна подушка повыше;
- спите обычно на боку — определите подходящий размер подушки по расстоянию от шеи до плеча. Для хрупкой девушки с узкими плечами, к примеру, не подойдет подушка размера L — из-за нее могут болеть шея и голова.
Важно также учитывать материал подушки. Сейчас уже мало кто использует подушки с натуральным наполнителем, поскольку там скапливаются микроорганизмы. Если такая подушка служит вам несколько лет, велика вероятность, что в ней уже поселился целый «зоопарк». Лучше использовать подушку из искусственных материалов, которую можно легко сдать в химчистку либо постирать самостоятельно.
Можно выбрать подушку с эффектом памяти (из пенополиуретана) или подушку со слоями, которая меняет размеры (если часто меняете положение во время сна). Главное, чтобы вам на ней было удобно. Если вы полежите на подушке хотя бы полчаса и не почувствуете дискомфорт — всё хорошо. Кстати, недавно в Москве появился пиллоушеринг (pillowsharing), благодаря которому можно взять подушку в аренду. Как правило, это подушки категории лакшери, которые стоят порядка 20 тысяч. Покупатель сначала пробует поспать на подушке, а потом покупает ее. Такая услуга уменьшает вероятность ошибки при выборе изделия.