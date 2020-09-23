От ковида в Новосибирской области скончались 5 человек — самому молодому было 53 года

За сутки от коронавируса скончались пять новосибирцев
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 65 человек, скончались 5 пациентов.
— По данным оперативного штаба, на утро 23 сентября в регионе зафиксировано
Всего в регионе от ковида скончались 425 человек.
В больницах находятся 1317 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 38 пациентов, из них 9 — на искусственной вентиляции лёгких.
— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 467 пациентов, — добавили в оперштабе.
Накануне, 22 сентября, стало известно о 61 заболевшем в НСО.
Новосибирск вошёл в число первых российских городов, где протестируют ещё одну вакцину против ковида на добровольцах.
Летом Роспотребнадзор тестировал жителей Новосибирской области на наличие антител к ковиду, чтобы выяснить, сформировался ли в регионе популяционный иммунитет. Мы рассказали о результатах исследования в двух картинках (там есть чему удивиться).