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От ковида в Новосибирской области скончались 5 человек — самому молодому было 53 года

За сутки стало известно о 65 заражённых

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На ИВЛ находятся 9 пациентов

На ИВЛ находятся 9 пациентов

За сутки от коронавируса скончались пять новосибирцев

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 65 человек, скончались 5 пациентов.

— По данным оперативного штаба, на утро 23 сентября в регионе зафиксировано 12 652 случая COVID-19 (+65 за минувшие сутки), в том числе у 744 детей. 11 537 пациентов выздоровели (+92 за сутки). Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 59 лет и женщины, им было 53 года, 71 год, 82 года и 82 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 425 человек.

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В больницах находятся 1317 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 38 пациентов, из них 9 — на искусственной вентиляции лёгких.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 467 пациентов, — добавили в оперштабе.

Накануне, 22 сентября, стало известно о 61 заболевшем в НСО.

Новосибирск вошёл в число первых российских городов, где протестируют ещё одну вакцину против ковида на добровольцах.

Летом Роспотребнадзор тестировал жителей Новосибирской области на наличие антител к ковиду, чтобы выяснить, сформировался ли в регионе популяционный иммунитет. Мы рассказали о результатах исследования в двух картинках (там есть чему удивиться).

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