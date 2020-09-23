От ковида в Новосибирской области скончались 5 человек — самому молодому было 53 года

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 65 человек, скончались 5 пациентов.



— По данным оперативного штаба, на утро 23 сентября в регионе зафиксировано 12 652 случая COVID-19 (+65 за минувшие сутки), в том числе у 744 детей. 11 537 пациентов выздоровели (+92 за сутки). Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 59 лет и женщины, им было 53 года, 71 год, 82 года и 82 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 425 человек.

