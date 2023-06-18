Врачи рассказали, кому нельзя пить томатный сок. А вы есть в этом списке?

Скоро у нас появится так много помидоров, что мы не будем знать, куда их девать. Они поселятся на наших подоконниках, под кроватями, в холодильниках и погребах — словом, у всех будет цвет настроения томатный. Мы, конечно, давно выучили все рецепты эффективной расправы с помидорами, но есть один, который не всегда получается идеально. Это томатный сок. Зато если приготовить его правильно, он будет не только вкусным, но и полезным. О его пользе и вреде, а также о тех, кому нельзя пить томатный сок, нам рассказали врачи. Но сначала поделимся одним проверенным рецептом.
Как приготовить томатный сок дома
Чтобы превратить урожай в томатный сок, нам понадобится не так много ингредиентов: спелые красные помидоры (пять килограммов), соль (граммов 40) и сахар (примерно 50 граммов). Количество соли и сахара, к слову, зависит от ваших предпочтений, спелости, сорта и вкуса томатов, так что мы указали усредненную порцию, но вы можете ее уменьшать или увеличивать, как вам вздумается. В остальном из всего этого набора у вас должно получиться примерно
Тщательно помойте помидоры, обсушите их, разрежьте на четвертинки, удаляя плодоножки, и проверните помидоры через мясорубку или измельчите блендером. Как только помидоры превратятся в однородное пюре, выложите его в кастрюлю, доведите на сильном огне до кипения, уменьшите огонь до среднеслабого и варите 15 минут, время от времени помешивая, но не снимая пену. После этого протрите пюре через сито, измерьте количество получившегося сока и добавьте соль и сахар из соотношения 10 граммов соли и 15 граммов сахара на каждый литр сока. Сок готов, и его можно убирать в холодильник.
Если же вам хочется заготовить сок на зиму, подготовьте стерилизованную посуду и крышки. После протирания доведите сок до кипения, варите пять минут и прямо кипящим разливайте в банки, укупорьте, остудите и отправляйте на хранение в прохладное место.
Теперь от подготовительной части перейдем к практической.
Чем полезен томатный сок
Примерно на 94% помидоры состоят из воды. Соответственно, они будут полезны тем, кто хочет похудеть. Также они содержат органические кислоты, пектиновые вещества, витамины A, C, PP, K и другие. А по содержанию магния и железа томаты занимают одно из первых мест среди продуктов. Плюс за насыщенный красный цвет помидоров отвечает не что иное, как ликопин — природный краситель с антиоксидантными свойствами. В свежих томатах (в зависимости от яркости окраски) его количество достигает
— Ликопин — это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Конечно, после термической обработки помидоров (в том числе во время приготовления томатного сока) в них становится меньше витамина С, зато появляются другие полезные свойства.
— При тепловой обработке полезные свойства томатов не ухудшаются, а, наоборот, улучшаются, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — После двух минут варки или обжаривания возрастает количество полезного ликопина. Так, наибольшее его количество — в томатной пасте, до
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
Благодаря бета-каротину томатный сок укрепляет слизистые и защищает организм от заболеваний. Бета-каротин — это естественный иммуностимулятор, который повышает иммунный потенциал организма независимо от вида антигенов, то есть действует неспецифично.
Кроме того, томатный сок помогает организму вырабатывать гормон радости серотонин, поэтому может помочь снять напряжение и последствия стресса, а за счет калия полезен для сердечно-сосудистой системы.
А чтобы томатный сок принес максимум пользы, его нужно пить отдельно от еды — лучше всего за
Кстати, врачи советуют использовать для приготовления сезонные помидоры. Пищевая ценность зимних магазинных помидоров значительно отличается от летних, выращенных на грунте. То есть сок у вас, конечно, получится, но говорить о его пользе не приходится.
Чем томатный сок полезен для кишечника
Томатный сок незаменим в питании больных, страдающих запорами. Помимо клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, он содержит вещества, повышающие тонус кишечной стенки. Сок обладает желчегонными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Его рекомендуют при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и пониженной кислотности желудочного сока.
Чем томатный сок полезен для сердца
Томатный сок богат витамином B6, который играет важную роль в укреплении стенок сосудов. Сок снижает риск развития тромбоза, его рекомендуют пить при варикозной болезни, гипертонии и стенокардии, а также после перенесенного инфаркта миокарда.
— Есть убеждение, что томатный сок рекомендуют пить во время полетов, потому что во время длительного перелета кровь начинает застаиваться и плохо циркулирует, — говорит Оксана Выдря. — Да, такие исследования есть. Они показали, что регулярное употребление томатного сока предупреждает образование тромбов, приводящих к опасным для здоровья и жизни последствиям. Людям, которые много времени проводят в сидячем положении, например, на работе или в автомобиле, томатный сок может помочь избежать серьезного заболевания — тромбоза вен на ногах.
Правда ли, что томатный сок предотвращает проблемы с предстательной железой
Здесь мы возвращаемся к вопросу о ликопине. Его мощные антиоксидантные свойства действительно помогают предотвращать развитие рака и проблемы с предстательной железой, такие как аденома и рак простаты. Причем эти свойства могут сохраняться даже в пастеризованном соке.
— Но это не значит, что нужно пить томатный сок в больших количествах и считать, что он защитит от таких серьезных заболеваний. Профилактикой таких серьезных заболеваний является комплекс мероприятий, направленный на образ жизни человека, — утверждает Оксана Выдря.
Есть ли польза в магазинном томатном соке
По поводу пакетированных магазинных соков много предубеждений. Самые популярные — что их готовят из подгнивших томатов и что в них много консервантов и никакой пользы. Но исследование Роскачества многие опасения потребителей не подтвердило. Например, о том, что в томатном соке недостаточно мякоти. Только в одном из 39 исследованных товаров эксперты обнаружили несоответствие требованиям технического регламента и нормам ГОСТа. Также несостоятельными оказались опасения потребителей о том, что в сок добавляют крахмал, чтобы напиток был более густым: ни в одном из протестированных продуктов крахмал не обнаружен.
Естественно, не всё так гладко. Производителей подвела маркировка и информация о продукте на упаковке — она не всегда достоверная. Чаще всего предпочитают умалчивать о содержании сахара, порой избыточном.
— Это нарушение требований технического регламента в части маркировки продукта, — говорит директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева. — В этом случае сок должен называться «томатный сок с сахаром» или «томатный сок с добавлением сахара». Также в двух соках эксперты обнаружили консерванты (сорбиновую кислоту). Поскольку консерванты запрещено добавлять в любую соковую продукцию, томатный сок двух торговых марок нельзя назвать соком, несмотря на соответствие по содержанию сахаров.
Получается, что выбор сока на магазинной полке — это русская рулетка. Верить всему, что написано на упаковке, нельзя, но и говорить, что в пакетированных соках нет никакой пользы, тоже неправильно. Вероятный выход из ситуации — выбирать соки с надписью «рекомендовано для детского питания». Ставя такую маркировку, производители берут на себя хоть какие-то обязательства.
— Добавление к сокам для детского питания каких-либо пищевых добавок (красителей, стабилизаторов) и ароматизаторов категорически запрещено как в нашей стране, так и за рубежом, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Исключением служат лишь некоторые натуральные добавки. Например, натуральные фруктовые ароматизаторы, полученные по специальной технологии при приготовлении концентрированных соков, а также лимонная и аскорбиновая кислоты.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Кому томатный сок противопоказан
Томатный сок можно пить почти всем. Без сахара его могут пить диабетики (его гликемический индекс — 38) и те, кто хочет похудеть. Опять же — в рамках разумного: не больше двух стаканов в день. Устраивать себе томатные диеты не нужно.
Осторожными к такому продукту надо быть пациентам с подагрой, язвой и гастритом.
— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Кроме того, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом, они противопоказаны пациентам с заболеваниями желчных путей и желчнокаменной болезнью.
Кормящим матерям томатный сок не рекомендуют пить, если у малыша диарея.