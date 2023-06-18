Врачи рассказали, кому нельзя пить томатный сок. А вы есть в этом списке?

Как приготовить томатный сок дома

Чтобы превратить урожай в томатный сок, нам понадобится не так много ингредиентов: спелые красные помидоры (пять килограммов), соль (граммов 40) и сахар (примерно 50 граммов). Количество соли и сахара, к слову, зависит от ваших предпочтений, спелости, сорта и вкуса томатов, так что мы указали усредненную порцию, но вы можете ее уменьшать или увеличивать, как вам вздумается. В остальном из всего этого набора у вас должно получиться примерно 3,5 литра сока.

Тщательно помойте помидоры, обсушите их, разрежьте на четвертинки, удаляя плодоножки, и проверните помидоры через мясорубку или измельчите блендером. Как только помидоры превратятся в однородное пюре, выложите его в кастрюлю, доведите на сильном огне до кипения, уменьшите огонь до среднеслабого и варите 15 минут, время от времени помешивая, но не снимая пену. После этого протрите пюре через сито, измерьте количество получившегося сока и добавьте соль и сахар из соотношения 10 граммов соли и 15 граммов сахара на каждый литр сока. Сок готов, и его можно убирать в холодильник.