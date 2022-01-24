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Бесплатные кружки и секции для детей в Новосибирске: 50 самых крутых, на которые можно записаться прямо сейчас

Где детей учат лазить по скалам, программировать и спасать людей

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Записаться в бесплатные кружки можно и сейчас, но предложений зимой не так много, как осенью

Записаться в бесплатные кружки можно и сейчас, но предложений зимой не так много, как осенью

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Многие родители сталкиваются с тем, что детям надоедают дополнительные занятия, на которые они начали ходить с осени. Причины для этого разные — от разочарования в каком-то виде спорта до травм и просто скуки. В Новосибирской области родители школьников сейчас через специальный сайт могут выбирать бесплатные кружки для детей. Что такое «сертификат дополнительного образования» и зачем он нужен, мы подробно рассказали здесь в 6 простых карточках. В этом материале мы собрали для вас список из 40 крутых бесплатных кружков для детей в Новосибирске, в которых еще остались свободные места или открыта запись на новый год. Изучайте и выбирайте (данные приведены на момент публикации).

Конным спортом дети могут заниматься и бесплатно

Конным спортом дети могут заниматься и бесплатно

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Физкультурно-спортивное направление


Для зачисления в группы обязательно нужно пройти медицинский осмотр и получить допуск к занятиям. В этом разделе представлены в основном боевые виды спорта, шахматы, баскетбол, волейбол и другие. На многие из них запись уже закрыта, но есть и те, кто не добрал осенью группы и уже ведет запись на эту осень. Мы выбрали самые редкие предложения.

1. Конный спорт

Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту им. И. П. Брайчева

  • адрес: ул. Станционная, д. 97а, корпус 1;
  • телефон: (383) 289-90-58.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.

2. Художественная гимнастика

Спортивная школа «Триумф»

  • адрес: Красный проспект, д. 167а, ул. Мичурина, д. 10;
  • телефон: (383) 264-20-40.

Занятия проводятся 4–5 раз в неделю. Для детей от 6 до 16 лет.

3. Фехтование

Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию

  • адрес: ул. Гаранина, д. 2;
  • телефон: (383) 349-98-86.

Свободные места остались только в группу, которая занимается 8 часов в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.

4. Настольный теннис

Спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»

  • адрес: ул. Учительская, д. 61;
  • телефон: (383) 204-20-20.

Занятия проводятся 3–5 раз в неделю. Для детей от 7 до 17 лет.

5. Пауэрлифтинг

Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Лидер»

  • адрес: ул. Курчатова, д. 3/4;
  • телефон: (383) 272-94-18.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 14 до 18 лет.

Зимой особо популярны биатлон, спортивные лыжи и другие виды спорта

Зимой особо популярны биатлон, спортивные лыжи и другие виды спорта

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6. Скалолазание

Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта

  • адрес: р. п. Краснообск, ул. Восточная, д. 29;
  • телефон: (383) 209-23-05.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 21 года.

7. Биатлон

Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону

  • адрес: ул. Биатлонная, д. 1;
  • телефон: (383) 362-13-69.

Занятия проводятся 3–6 раз в неделю. Для детей от 9 до 17 лет.

8. Синхронное плавание

Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»

  • адрес: ул. Залесского, д. 3/1;
  • телефон: (383) 362-13-69.

Занятия проводятся 3–6 раз в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.

9. Бильярдный спорт

Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта

  • адрес: ул. Вокзальная магистраль, д. 16;
  • телефон: (383) 209-23-05.

Занятия проводятся 4–6 раз в неделю. Для детей от 4 до 18 лет.

10. Стендовая стрельба

Спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта

  • адрес: ул. Тракторная, д. 1/1;
  • телефон: (383) 200-35-82.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 11 до 12 лет.

Множество новосибирских изостудий приглашают ребят к себе на занятия

Множество новосибирских изостудий приглашают ребят к себе на занятия

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Художественное направление


Если ребенок чувствует в себе тягу к искусству, то вам стоит обратить внимание на этот раздел. Здесь десятки танцевальных, ИЗО и театральных студий, вокально-хоровых кружков, а также по обучению игре на различных инструментах. Мы выбрали самые необычные.

1. Русская народная хореография

Центр внешкольной работы «Пашинский»

  • адрес: ул. Тюленина, д. 26/1;
  • телефон: (383) 272-57-44.

Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 4 до 18 лет.

2. Керамика

Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»

  • адрес: ул. Дуси Ковальчук, д. 67;
  • телефон: (383) 225-98-19.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Сейчас есть запись в группу для детей от 12 до 15 лет.

3. Песочное рисование

Центр детского творчества Советского района

  • адрес: ул. Тружеников, д. 10;
  • телефон: (383) 330-25-71.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. Для детей от 5 до 9 лет. (Для занятий нужен сертификат.)

4. Парикмахерское искусство

Детский (подростковый) центр «Юность»

  • адрес: ул. Красных Зорь, д. 1;
  • телефон: (383) 274-01-41.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 12 до 16 лет.

5. Вышивание лентами

Детский (подростковый) центр «Юность»

  • адрес: ул. Красных Зорь, д. 1;
  • телефон: (383) 274-01-41.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 12 до 16 лет.

В Новосибирске дети могут заниматься даже пауэрлифтингом и тренироваться у профессионалов

В Новосибирске дети могут заниматься даже пауэрлифтингом и тренироваться у профессионалов

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6. Брейк-данс

Центр детского творчества «Содружество»

  • адрес: ул. Олеко Дундича, д. 1/1;
  • телефон: (383) 265-87-59.

Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 5 до 15 лет.

7. Дизайн и моделирование

Детский морской центр «Флагман»

  • адрес: ул. Большевистская, д. 175/6;
  • телефон: (383) 240-80-65.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Сейчас открыта запись в группы с 7 до 18 лет.

8. Бисероплетение

Дом детского творчества «Кировский»

  • адрес: ул. Зорге, д. 78/1;
  • телефон: (383) 342-17-31.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Для детей от 6 до 8 лет.

9. Лепка из теста

Центр внешкольной работы «Пашинский»

  • адрес: ул. Новоуральская, д. 21;
  • телефон: (383) 272-57-44.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 7 до 11 лет.

10. Компьютерная графика

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова

  • адрес: ул. Красный проспект, д. 38;
  • телефон: (383) 210-69-02.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 13 до 14 лет.

Туризму тоже нужно учиться

Туризму тоже нужно учиться

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Естественно-научное направление, туризм и краеведение


В этом разделе можно найти занятия по краеведению и активному туризму, в котором предполагаются походы и выезды. Если ребенок очень активный и любознательный, то стоит обратить свое внимание на этот раздел.

1. Историческая кулинария

Дом детского творчества им. В. Дубинина

  • адрес: Горский микрорайон, д. 71;
  • телефон: (383) 355-35-61.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Для детей от 11 до 18 лет.

2. Школа безопасности

Центр детского творчества «Содружество»

  • адрес: ул. 25 лет Октября, д. 16/3;
  • телефон: (383) 265-87-59.

Занятия проводятся 1–2 раза в неделю. Для детей от 8 до 17 лет.

3. Метеорология. Космическая погода

Детско-юношеский центр «Планетарий»

  • адрес: ул. Ключ-Камышенское Плато, д. 1/1;
  • телефон: (383) 327-05-17.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Запись есть в группу на субботу. Для детей от 8 до 14 лет.

4. Спасение людей

Центр детского творчества «Содружество»

  • адрес: ул. Народная, д. 11;
  • телефон: (383) 265-87-59.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 14 до 18 лет.

5. Спортивный туризм

Дом творчества «Октябрьский»

  • адрес: ул. В.Высоцкого, д. 1;
  • телефон: (383) 266-53-70.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 11 до 17 лет.

Дети могут дополнительно заниматься химией и физикой

Дети могут дополнительно заниматься химией и физикой

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6. Наука

Дом творчества «Октябрьский»

  • адрес: ул. Никитина, д. 66;
  • телефон: (383) 266-53-70.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Запись есть в группу на пятницу, на вечер. Для детей от 11 до 17 лет.

7. Экологический театр

Центр дополнительного образования «Алые паруса»

  • адрес: ул. Советская, д. 93, ул. 1905 года, д. 12;
  • телефон: (383) 221-19-55.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 6 до 18 лет.

8. Бионика и основы проектной деятельности

Центр детского творчества «Содружество»

  • адрес: ул. Новая Заря, д. 27;
  • телефон: (383) 265-87-59.

Занятия проводятся 1–2 раза в неделю. Для детей от 15 до 18 лет.

9. Школа юного кинолога

Центр детского творчества «Содружество»

  • адрес: ул. Рассветная, д. 2а;
  • телефон: (383) 265-87-59.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Запись в группу есть для детей от 12 до 18 лет.

10. «Человек и его здоровье»

Центр внешкольной работы «Пашинский»

  • адрес: ул. Флотская, д. 8;
  • телефон: (383) 272-57-44.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Запись в группу есть для детей от 12 до 17 лет.

Для детей доступны бесплатные занятия со всевозможной техникой

Для детей доступны бесплатные занятия со всевозможной техникой

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Техническое направление


В этом разделе огромное количество предложений, касающихся робототехники и программирования. В том числе можно записаться на занятия по автомоделированию, созданию медиаконтента и другие направления.

1. Программирование и компьютерный дизайн

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова

  • адрес: ул. Мира, д. 36;
  • телефон: (383) 353-45-86.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.

2. Морское многоборье

Детский морской центр «Флагман»

  • адрес: ул. Большевистская, д. 175/6;
  • телефон: (383) 240-80-65.

Занятия проводятся 3–5 раз в неделю. Для детей от 7 до 16 лет.

3. 3D-моделирование из древесины

Центр детского творчества Советского района

  • адрес: ул. Тружеников, д. 10;
  • телефон: (383) 330-25-71.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Для детей от 8 до 12 лет.

4. Технология народных промыслов

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова

  • адрес: ул. Мира, д. 36;
  • телефон: (383) 353-45-86.

Занятия проводятся 1–2 раза в неделю. Для детей от 9 до 15 лет.

Программирование и робототехника — очень востребованные направления

Программирование и робототехника — очень востребованные направления

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5. Автомоделирование

Областной центр развития творчества детей и юношества

  • адрес: ул. Крылова, д. 28;
  • телефон: (383) 211-08-55.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.

6. Фотография

Центр внешкольной работы «Пашинский»

  • адрес: ул. Солидарности, д. 71б;
  • телефон: (383) 272-57-44.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 11 до 18 лет.

7. Радиотехника

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова

  • адрес: ул. Мира, д. 36;
  • телефон: (383) 353-45-86.

Расписание нового набора уточняется. Для детей от 10 до 18 лет.

8. Автомногоборье, детская автошкола

Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»

  • адрес: ул. Юннатов, д. 72;
  • телефон: (383) 226-04-29.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 6 до 12 лет.

9. Робототехника

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова

  • адрес: ул. Мира, д. 36;
  • телефон: (383) 353-45-86.

Расписание нового набора уточняется. Для детей от 10 до 15 лет.

10. Создание медиаконтента

Детский технопарк «Кванториум»

  • адрес: проспект Карла Маркса, д. 33;
  • телефон: (383) 211-08-55.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Для детей от 14 до 17 лет.

Что ещё почитать про образование


Одиннадцатиклассница из Новосибирска Рина Мельникова целый год проучилась на дистанте. И дело не в коронавирусе. Новый учебный год школьница планирует закончить пораньше — так можно делать на дистанционном обучении. Мы узнали у школьницы, каково учиться в онлайн-школе, где подростки самостоятельно готовятся к взрослой жизни, а учебный год по стоимости не уступает обучению в хорошем колледже. Вот ее история.

1 сентября мы решили рассказать нашим читателям о необычном учителе, который преподает в физматшколе НГУ. Михаил Карташов также работает микробиологом в центре «Вектор» и изучает вирусы, которые нужны для борьбы с раком. А еще несколько лет ему приходилось совмещать преподавание с командировками в Африку — там он работал с лихорадкой Эбола. В интервью журналисту НГС вирусолог-учитель рассказал, почему сам когда-то считал биологию скучной, как жил на две страны и из-за чего может назвать себя плохим преподавателем.

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