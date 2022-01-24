Бесплатные кружки и секции для детей в Новосибирске: 50 самых крутых, на которые можно записаться прямо сейчас

Многие родители сталкиваются с тем, что детям надоедают дополнительные занятия, на которые они начали ходить с осени. Причины для этого разные — от разочарования в каком-то виде спорта до травм и просто скуки. В Новосибирской области родители школьников сейчас через специальный сайт могут выбирать бесплатные кружки для детей. Что такое «сертификат дополнительного образования» и зачем он нужен, мы подробно рассказали здесь в 6 простых карточках. В этом материале мы собрали для вас список из 40 крутых бесплатных кружков для детей в Новосибирске, в которых еще остались свободные места или открыта запись на новый год. Изучайте и выбирайте (данные приведены на момент публикации).
Физкультурно-спортивное направление
Для зачисления в группы обязательно нужно пройти медицинский осмотр и получить допуск к занятиям. В этом разделе представлены в основном боевые виды спорта, шахматы, баскетбол, волейбол и другие. На многие из них запись уже закрыта, но есть и те, кто не добрал осенью группы и уже ведет запись на эту осень. Мы выбрали самые редкие предложения.
1. Конный спорт
Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту им.
- адрес: ул. Станционная, д. 97а, корпус 1;
- телефон:
(383) 289-90-58.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.
2. Художественная гимнастика
Спортивная школа «Триумф»
- адрес: Красный проспект, д. 167а, ул. Мичурина, д. 10;
- телефон:
(383) 264-20-40.
Занятия проводятся 4–5 раз в неделю. Для детей от 6 до 16 лет.
3. Фехтование
Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию
- адрес: ул. Гаранина, д. 2;
- телефон:
(383) 349-98-86.
Свободные места остались только в группу, которая занимается 8 часов в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.
4. Настольный теннис
Спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»
- адрес: ул. Учительская, д. 61;
- телефон: (383) 204-20-20.
Занятия проводятся 3–5 раз в неделю. Для детей от 7 до 17 лет.
5. Пауэрлифтинг
Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Лидер»
- адрес: ул. Курчатова, д. 3/4;
- телефон: (383) 272-94-18.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 14 до 18 лет.
6. Скалолазание
Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта
- адрес: р. п. Краснообск, ул. Восточная, д. 29;
- телефон: (383) 209-23-05.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 21 года.
7. Биатлон
Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону
- адрес: ул. Биатлонная, д. 1;
- телефон:
(383) 362-13-69.
Занятия проводятся 3–6 раз в неделю. Для детей от 9 до 17 лет.
8. Синхронное плавание
Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»
- адрес: ул. Залесского, д. 3/1;
- телефон:
(383) 362-13-69.
Занятия проводятся 3–6 раз в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.
9. Бильярдный спорт
Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта
- адрес: ул. Вокзальная магистраль, д. 16;
- телефон:
(383) 209-23-05.
Занятия проводятся 4–6 раз в неделю. Для детей от 4 до 18 лет.
10. Стендовая стрельба
Спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта
- адрес: ул. Тракторная, д. 1/1;
- телефон:
(383) 200-35-82.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 11 до 12 лет.
Художественное направление
Если ребенок чувствует в себе тягу к искусству, то вам стоит обратить внимание на этот раздел. Здесь десятки танцевальных, ИЗО и театральных студий, вокально-хоровых кружков, а также по обучению игре на различных инструментах. Мы выбрали самые необычные.
1. Русская народная хореография
Центр внешкольной работы «Пашинский»
- адрес: ул. Тюленина, д. 26/1;
- телефон:
(383) 272-57-44.
Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 4 до 18 лет.
2. Керамика
Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»
- адрес: ул. Дуси Ковальчук, д. 67;
- телефон:
(383) 225-98-19.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Сейчас есть запись в группу для детей от 12 до 15 лет.
3. Песочное рисование
Центр детского творчества Советского района
- адрес: ул. Тружеников, д. 10;
- телефон: (383) 330-25-71.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. Для детей от 5 до 9 лет. (Для занятий нужен сертификат.)
4. Парикмахерское искусство
Детский (подростковый) центр «Юность»
- адрес: ул. Красных Зорь, д. 1;
- телефон:
(383) 274-01-41.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 12 до 16 лет.
5. Вышивание лентами
Детский (подростковый) центр «Юность»
- адрес: ул. Красных Зорь, д. 1;
- телефон:
(383) 274-01-41.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 12 до 16 лет.
6. Брейк-данс
Центр детского творчества «Содружество»
- адрес: ул. Олеко Дундича, д. 1/1;
- телефон:
(383) 265-87-59.
Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 5 до 15 лет.
7. Дизайн и моделирование
Детский морской центр «Флагман»
- адрес: ул. Большевистская, д. 175/6;
- телефон: (383) 240-80-65.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Сейчас открыта запись в группы с 7 до 18 лет.
8. Бисероплетение
Дом детского творчества «Кировский»
- адрес: ул. Зорге, д. 78/1;
- телефон:
(383) 342-17-31.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Для детей от 6 до 8 лет.
9. Лепка из теста
Центр внешкольной работы «Пашинский»
- адрес: ул. Новоуральская, д. 21;
- телефон:
(383) 272-57-44.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 7 до 11 лет.
10. Компьютерная графика
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им.
- адрес: ул. Красный проспект, д. 38;
- телефон:
(383) 210-69-02.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 13 до 14 лет.
Естественно-научное направление, туризм и краеведение
В этом разделе можно найти занятия по краеведению и активному туризму, в котором предполагаются походы и выезды. Если ребенок очень активный и любознательный, то стоит обратить свое внимание на этот раздел.
1. Историческая кулинария
Дом детского творчества им. В. Дубинина
- адрес: Горский микрорайон, д. 71;
- телефон:
(383) 355-35-61.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Для детей от 11 до 18 лет.
2. Школа безопасности
Центр детского творчества «Содружество»
- адрес: ул. 25 лет Октября, д. 16/3;
- телефон:
(383) 265-87-59.
Занятия проводятся 1–2 раза в неделю. Для детей от 8 до 17 лет.
3. Метеорология. Космическая погода
Детско-юношеский центр «Планетарий»
- адрес: ул. Ключ-Камышенское Плато, д. 1/1;
- телефон:
(383) 327-05-17.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Запись есть в группу на субботу. Для детей от 8 до 14 лет.
4. Спасение людей
Центр детского творчества «Содружество»
- адрес: ул. Народная, д. 11;
- телефон: (383) 265-87-59.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 14 до 18 лет.
5. Спортивный туризм
Дом творчества «Октябрьский»
- адрес: ул. В.Высоцкого, д. 1;
- телефон: (383) 266-53-70.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 11 до 17 лет.
6. Наука
Дом творчества «Октябрьский»
- адрес: ул. Никитина, д. 66;
- телефон:
(383) 266-53-70.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Запись есть в группу на пятницу, на вечер. Для детей от 11 до 17 лет.
7. Экологический театр
Центр дополнительного образования «Алые паруса»
- адрес: ул. Советская, д. 93, ул. 1905 года, д. 12;
- телефон: (383) 221-19-55.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 6 до 18 лет.
8. Бионика и основы проектной деятельности
Центр детского творчества «Содружество»
- адрес: ул. Новая Заря, д. 27;
- телефон: (383) 265-87-59.
Занятия проводятся 1–2 раза в неделю. Для детей от 15 до 18 лет.
9. Школа юного кинолога
Центр детского творчества «Содружество»
- адрес: ул. Рассветная, д. 2а;
- телефон:
(383) 265-87-59.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Запись в группу есть для детей от 12 до 18 лет.
10. «Человек и его здоровье»
Центр внешкольной работы «Пашинский»
- адрес: ул. Флотская, д. 8;
- телефон: (383) 272-57-44.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Запись в группу есть для детей от 12 до 17 лет.
Техническое направление
В этом разделе огромное количество предложений, касающихся робототехники и программирования. В том числе можно записаться на занятия по автомоделированию, созданию медиаконтента и другие направления.
1. Программирование и компьютерный дизайн
Дом детского творчества им.
- адрес: ул. Мира, д. 36;
- телефон:
(383) 353-45-86.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.
2. Морское многоборье
Детский морской центр «Флагман»
- адрес: ул. Большевистская, д. 175/6;
- телефон:
(383) 240-80-65.
Занятия проводятся 3–5 раз в неделю. Для детей от 7 до 16 лет.
3. 3D-моделирование из древесины
Центр детского творчества Советского района
- адрес: ул. Тружеников, д. 10;
- телефон:
(383) 330-25-71.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Для детей от 8 до 12 лет.
4. Технология народных промыслов
Дом детского творчества им.
- адрес: ул. Мира, д. 36;
- телефон: (383) 353-45-86.
Занятия проводятся 1–2 раза в неделю. Для детей от 9 до 15 лет.
5. Автомоделирование
Областной центр развития творчества детей и юношества
- адрес: ул. Крылова, д. 28;
- телефон:
(383) 211-08-55.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.
6. Фотография
Центр внешкольной работы «Пашинский»
- адрес: ул. Солидарности, д. 71б;
- телефон: (383) 272-57-44.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 11 до 18 лет.
7. Радиотехника
Дом детского творчества им.
- адрес: ул. Мира, д. 36;
- телефон:
(383) 353-45-86.
Расписание нового набора уточняется. Для детей от 10 до 18 лет.
8. Автомногоборье, детская автошкола
Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»
- адрес: ул. Юннатов, д. 72;
- телефон:
(383) 226-04-29.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 6 до 12 лет.
9. Робототехника
Дом детского творчества им. А. И. Ефремова
- адрес: ул. Мира, д. 36;
- телефон:
(383) 353-45-86.
Расписание нового набора уточняется. Для детей от 10 до 15 лет.
10. Создание медиаконтента
Детский технопарк «Кванториум»
- адрес: проспект Карла Маркса, д. 33;
- телефон:
(383) 211-08-55.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Для детей от 14 до 17 лет.
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