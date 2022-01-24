Бесплатные кружки и секции для детей в Новосибирске: 50 самых крутых, на которые можно записаться прямо сейчас

Физкультурно-спортивное направление

Для зачисления в группы обязательно нужно пройти медицинский осмотр и получить допуск к занятиям. В этом разделе представлены в основном боевые виды спорта, шахматы, баскетбол, волейбол и другие. На многие из них запись уже закрыта, но есть и те, кто не добрал осенью группы и уже ведет запись на эту осень. Мы выбрали самые редкие предложения.

1. Конный спорт

Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту им. И. П. Брайчева



адрес: ул. Станционная, д. 97а, корпус 1;

телефон: (383) 289-90-58 .

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.



2. Художественная гимнастика

Спортивная школа «Триумф»

адрес: Красный проспект, д. 167а, ул. Мичурина, д. 10;



телефон: (383) 264-20-40 .

Занятия проводятся 4–5 раз в неделю. Для детей от 6 до 16 лет.



3. Фехтование

Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию



адрес: ул. Гаранина, д. 2;



телефон: (383) 349-98-86 .



Свободные места остались только в группу, которая занимается 8 часов в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.

