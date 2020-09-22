Последний настоящий «Форик»: топ-5 вариантов «Субару-Форестер 2» в шикарном состоянии. Сколько они стоят?

Настоящий Subaru Forester, как знает любой истинный «субарист», кончился на втором поколении, потом пошла уже совершенно другая машина. Старые квадратные «Форики» до сих пор высоко ценятся, соответственно, и стоят на вторичке приличных денег. Управляемость, динамика, постоянный полный привод, проходимость — за эти качества люди и ценят эту модель. Что толкового из второго поколения можно найти на вторичном рыке и сколько будет стоить автомобиль? Подробнее — в обзоре НГС.
Subaru Forester, 2003 год
Абсолютный лидер по стоимости — за автомобиль просят 1 150 000 рублей. Это, конечно, ухоженный, подготовленный и глубоко тюнингованный «Форик»: 2-литровый 177-сильный двигатель, механика, обвесы, усиленные тормоза, мощная акустика и много чего еще.
— Пороги Zero Sporst, верхний спойлер Syms, нижний спойлер Corazon, отсекатель воздуха под капотом Beatrush, распорка передняя под капотом Sti титан, распорки в крыльях, алюминиевая защита днища, глушитель Corazon, аккумулятор AGM увеличенной мощности, полная шумо- и виброизоляция, Webasto, стойки KYB New SR, пружины OK, — перечисляет владелец. По его словам, автомобиль ездит совсем мало, а последний год хранится на стоянке под чехлом. Указанный пробег — 86 тысяч километров, в ПТС вписаны два владельца. Согласно отчету Аuto.ru, автомобиль побывал в одном ДТП с повреждением переднего крыла, скруток пробега не обнаружено.
Subaru Forester, 2006 год
Еще один тюнингованный «Форик» на механике, его цена 800 000 рублей. Пробег 143 тысячи километров, двигатель 2,5-литровый 265-сильный.
— Продам живого «Форестера», автомобиль делался для себя. Блок 255, шатуны Manley, поршни Mahle, даунпайп Custom, турбина fv48, радиатор охлаждения КПП AJS, тормоза Brembo Gold, стабилизаторы Zero Sport, стойки KYB Ultra SR, передняя распорка STI карбон, задняя оптика STI, обвесы STI, — рассказывает владелец. В ПТС 10 записей, по отчету машина побывала в одной аварии с повреждением задней двери. Есть расхождение пробега — в 2014 году он составлял 243 тысячи километров, а потом упал до 100 тысяч.
Subaru Forester, 2005 год
За этот вариант с пробегом 139 тысяч километров просят 690 000 рублей. Двигатель 2-литровый 158-сильный, коробка автомат, правый руль, ухоженный внешний вид.
— Один хозяин в России, покрытие Line-X (броня), два комплекта колёс на оригинальных дисках, сигнализация, ГРМ менялся на 106 000 км, — пишет владелец, который по ПТС действительно является единственным. Согласно отчету, машина побывала в двух ДТП: сначала с повреждением задней двери, потом — с повреждением одного переднего крыла. Пробег за всю историю машины рос равномерно.
Subaru Forester, 2005 год
Еще один вариант на автомате за 610 000 рублей. Двигатель 2-литровый 158-сильный, пробег 195 тысяч километров, левый руль, кожаный салон. Кузов в хорошем состоянии, только пластиковые фары сильно помутнели.
— Состояние отличное, в феврале заменил узел ГРМ, задние стойки. Сигнализация, блокировка коробки, зимняя резина, — пишет продавец. В ПТС значатся 3 хозяина. По отчету машина абсолютно чиста — ни ДТП, ни скруток пробега.
Subaru Forester, 2007 год
А это самый свежий экземпляр в нашей подборке, его цена 589 000 рублей. Двигатель 2,5-литровый 230-сильный, автомат, кожаный салон, левый руль, пробег 186 тысяч километров.
— По технической части автомобиль в ОТС. Стоит 205-й турбомотор, расхода масла нет. Из минусов — тепловая трещина на лобовом, нет левой туманки, на капоте вмятинки от града, — рассказывает владелец. По отчету машина пережила два ДТП, одно с повреждением переднего бампера, другое — с повреждением задней двери. Пробег достигал 250 тысяч километров, после чего уменьшился до 186 тысяч километров. В ПТС 5 записей.