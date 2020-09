Последний настоящий «Форик»: топ-5 вариантов «Субару-Форестер 2» в шикарном состоянии. Сколько они стоят?

Абсолютный лидер по стоимости — за автомобиль просят 1 150 000 рублей. Это, конечно, ухоженный, подготовленный и глубоко тюнингованный «Форик»: 2-литровый 177-сильный двигатель, механика, обвесы, усиленные тормоза, мощная акустика и много чего еще.

— Пороги Zero Sporst, верхний спойлер Syms, нижний спойлер Corazon, отсекатель воздуха под капотом Beatrush, распорка передняя под капотом Sti титан, распорки в крыльях, алюминиевая защита днища, глушитель Corazon, аккумулятор AGM увеличенной мощности, полная шумо- и виброизоляция, Webasto, стойки KYB New SR, пружины OK, — перечисляет владелец. По его словам, автомобиль ездит совсем мало, а последний год хранится на стоянке под чехлом. Указанный пробег — 86 тысяч километров, в ПТС вписаны два владельца. Согласно отчету Аuto.ru, автомобиль побывал в одном ДТП с повреждением переднего крыла, скруток пробега не обнаружено.

Subaru Forester, 2006 год