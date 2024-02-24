«Он — моя фобия»: мэрия продала долю в старом автовокзале — как на это отреагировали новосибирцы

— В соседних городах — Томске, Барнауле — автовокзал расположен рядом с железнодорожным, очень удобно. Сейчас в каком-то виде работает, как подземная автостанция, рядом с нашим ж/д вокзалом «Новосибирск-Главный». Вот это реально удобно: ходит автобус в аэропорт, рядом метро.

Гость присоединяется к мнению:

— В Новосибирске должен быть большой, удобный автовокзал рядом с ж/д-вокзалом, а не несколько «сараев» на разных окраинах города.