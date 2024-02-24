«Он — моя фобия»: мэрия продала долю в старом автовокзале — как на это отреагировали новосибирцы

Читатели НГС отреагировали на то, что мэрия Новосибирска продала свою долю в недостроенном здании автовокзала на Красном проспекте. Под материалом о том, какие перспективы могут ждать объект, оставили больше 140 комментариев — больше всего обсуждали то, насколько удачно расположен бывший вокзала. Собрали самые интересные высказывания.
В комментарии к публикации пользователь Alx_nsk написал следующее:
— В соседних городах — Томске, Барнауле — автовокзал расположен рядом с железнодорожным, очень удобно. Сейчас в каком-то виде работает, как подземная автостанция, рядом с нашим ж/д вокзалом «Новосибирск-Главный». Вот это реально удобно: ходит автобус в аэропорт, рядом метро.
Гость присоединяется к мнению:
— В Новосибирске должен быть большой, удобный автовокзал рядом с ж/д-вокзалом, а не несколько «сараев» на разных окраинах города.
— Справедливости ради, автовокзал действительно был в убогом состоянии, что хоть заново строй. И не в самом удачном месте в плане транспортной доступности. А идея нескольких автовокзалов для крупного города неплоха, — выразил свое мнение Гость.
Еще один Гость поделился своим страхом:
— Этот автовокзал — моя фобия, всегда было страшно заходить.
— Наверное, будет отель, рядом новый мост, набережная, для туристов неплохая локация, — порассуждал пользователь с ником 179817.
— Чем старый автовокзал был плох? На месте удобного, красивого старого и удобного построили некрасивое сорружение. Кто затеял эту перестройку? — Задает вопрос Гость.
Долю, принадлежавшую городу, продали в январе: ее купил один из 29 частных собственников других помещений в здании — сумма сделки превысила 32 миллиона рублей. Неизвестно, что будет с объектом дальше. В мэрии уточнили, что, согласно Гражданскому кодексу, собственники могут совершать со своим имуществом любые действия, не противоречащие закону. НГС вспомнил историю сооружения поговорил с экспертами о том, что его ждет.
В другом районе Новосибирска, на улице Кошурникова, ранее начали строить 15-этажные апартаменты. Жители соседнего дома считают, что этажность нужно уменьшить, иначе в их квартирах будет темно. Застройщик при этом уверяет, что затеняться ничего не будет. В ситуации разбиралась журналист НГС Лиза Горячева.