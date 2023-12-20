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«Кто-то выкинул кроссовер на помойку»: припаркованный Subaru Forester завалили мусором рядом с ЖК на берегу Оби

Пакетами засыпали капот и лобовое стекло

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Автомобиль припарковали у мусорных баков

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В ЖК «Европейский берег» утром 20 декабря обнаружили припаркованный Subaru Forester с алтайскими номерами, засыпанный мусором. Автомобиль стоял возле контейнера для сбора бытовых отходов.

— Сегодня утром на «Евробереге» кто-то выкинул в мусорку кроссовер Subaru Forester, на первый взгляд нормальный, но, возможно, четвертый цилиндр застучал, — иронизирует автомобильный паблик «АСТ-54» к подписи к фото.

Черный легковой универсал 2000 года выпуска имеет алтайские номера.

В УК «Брусника. Управление домами» (обслуживает «Европейский берег») НГС сообщили, что никаких заявок по этому поводу не получали.

Ранее мы показали, как выглядит Новосибирск после празднования дня города: в центре появились горы мусора, в разбросанном горжанами сене гуляют голуби.

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Subaru ForesterForesterМусорЕвропейский берег
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