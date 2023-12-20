«Кто-то выкинул кроссовер на помойку»: припаркованный Subaru Forester завалили мусором рядом с ЖК на берегу Оби

В ЖК «Европейский берег» утром 20 декабря обнаружили припаркованный Subaru Forester с алтайскими номерами, засыпанный мусором. Автомобиль стоял возле контейнера для сбора бытовых отходов.
— Сегодня утром на «Евробереге» кто-то выкинул в мусорку кроссовер Subaru Forester, на первый взгляд нормальный, но, возможно, четвертый цилиндр застучал, — иронизирует автомобильный паблик «АСТ-54» к подписи к фото.
Черный легковой универсал 2000 года выпуска имеет алтайские номера.
В УК «Брусника. Управление домами» (обслуживает «Европейский берег») НГС сообщили, что никаких заявок по этому поводу не получали.
Ранее мы показали, как выглядит Новосибирск после празднования дня города: в центре появились горы мусора, в разбросанном горжанами сене гуляют голуби.