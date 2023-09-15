freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 96.16
eur 103.23
Тема дняЖенщина убила детей, а после свела счеты с жизнью
Все новости
Все новости

Вода с кровью потекла из канализации по улицам в Черепаново — ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор

Инцидент произошел 13 сентября на улице Кирова

103

Администрацию города также обязали принять меры по устранению последствий

Поделиться

Региональный Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с водой с примесью крови, которая потекла из канализации в городе Черепаново. Явление местные жители заметили 13 сентября по улице Кирова между домом № 18 и магазином «Киевский».

— Специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе проведен осмотр территории на наличие сточных вод и отбор проб земли по микробиологическим показателям, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также принять меры по устранению последствий обязали администрацию города. Ситуация находится на контроли в ведомстве.

В середине августа во время сильного дождя в Новосибирске затопило дом на улице Фасадной. Вода полилась в подъезды здания.

КанализацияРоспотребнадзорНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter