Вода с кровью потекла из канализации по улицам в Черепаново — ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор

Региональный Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с водой с примесью крови, которая потекла из канализации в городе Черепаново. Явление местные жители заметили 13 сентября по улице Кирова между домом
— Специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе проведен осмотр территории на наличие сточных вод и отбор проб земли по микробиологическим показателям, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Также принять меры по устранению последствий обязали администрацию города. Ситуация находится на контроли в ведомстве.
В середине августа во время сильного дождя в Новосибирске затопило дом на улице Фасадной. Вода полилась в подъезды здания.