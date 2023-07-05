«Сидел на берегу, упал в воду»: со дна шлюзового канала в Новосибирске достали тело мужчины

Мужчина утонул в шлюзовом канале Новосибирска вечером 5 июля (микрорайон Шлюз). Около 22:00 его тело достали со дна канала, сообщила НГС депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.
— Утонул человек в шлюзовом канале. Свидетели видели, как он сидел на берегу, а потом упал в воду. Его пытались вытащить, но не могли. Сотрудники МАСС достали тело, — сказала Каверзина.
НГС не удалось получить оперативный комментарий начальника службы МАСС Новосибирска.
В МВД Новосибирской области подтвердили НГС, факт нахождения трупа на шлюзовом канале.
— На месте работают сотрудники МВД, выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, криминального характера нет, речь идёт о несчастном случае, — сообщили НГС в пресс-службе главка полиции.
Сегодня стало известно, что в поселке Александро-Невский Новосибирской области на глазах у подруг утонула 12-летняя девочка.