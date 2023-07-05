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«Сидел на берегу, упал в воду»: со дна шлюзового канала в Новосибирске достали тело мужчины

Он сорвался в воду и утонул вечером 5 июля

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Мужчину пытались спасти очевидцы, но им это не удалось

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Мужчина утонул в шлюзовом канале Новосибирска вечером 5 июля (микрорайон Шлюз). Около 22:00 его тело достали со дна канала, сообщила НГС депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.

— Утонул человек в шлюзовом канале. Свидетели видели, как он сидел на берегу, а потом упал в воду. Его пытались вытащить, но не могли. Сотрудники МАСС достали тело, — сказала Каверзина.

НГС не удалось получить оперативный комментарий начальника службы МАСС Новосибирска.

В МВД Новосибирской области подтвердили НГС, факт нахождения трупа на шлюзовом канале.

— На месте работают сотрудники МВД, выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, криминального характера нет, речь идёт о несчастном случае, — сообщили НГС в пресс-службе главка полиции.

Сегодня стало известно, что в поселке Александро-Невский Новосибирской области на глазах у подруг утонула 12-летняя девочка.

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