Такси влетело в грузовик: новосибирские водители застряли в 6-километровой пробке на Бердском шоссе

Сегодня, 28 октября, на Бердском шоссе недалеко от разъезда Иня произошла авария, на дороге оказались перекрыты две полосы.
— ДТП на разъезде Иня парализовало всё движение в городе — еще час ехать. Такси залезло под «Газель», — рассказал очевидец — водитель, который попал в пробку.
В ГИБДД сообщили, что информации об этой аварии им не поступало.
Другие водители тоже недоумевают.
— Давайте дружно каждый поприветствуем вот этих вот, — оставил анонимное сообщение на карте «2ГИС» водитель.
Ранее в Новосибирске на Бердском шоссе произошла авария с тремя автомобилями. Один из них застрял под грузовиком передней частью, а сзади в него врезалась другая легковая машина — из-за ДТП собралась пробка.