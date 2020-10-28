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Такси влетело в грузовик: новосибирские водители застряли в 6-километровой пробке на Бердском шоссе

Затор начинается от разъезда Иня

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Авария случилась недалеко от здания на Бердском шоссе, 61/1

Авария случилась недалеко от здания на Бердском шоссе, 61/1

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Сегодня, 28 октября, на Бердском шоссе недалеко от разъезда Иня произошла авария, на дороге оказались перекрыты две полосы.

— ДТП на разъезде Иня парализовало всё движение в городе — еще час ехать. Такси залезло под «Газель», — рассказал очевидец — водитель, который попал в пробку.

В ГИБДД сообщили, что информации об этой аварии им не поступало.

Водителям предстоит провести в пробке больше часа

Водителям предстоит провести в пробке больше часа

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Другие водители тоже недоумевают.

— Давайте дружно каждый поприветствуем вот этих вот, — оставил анонимное сообщение на карте «2ГИС» водитель.

Протяженность пробки достигает 6 километров&nbsp;— она продолжает увеличиваться

Протяженность пробки достигает 6 километров — она продолжает увеличиваться

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Ранее в Новосибирске на Бердском шоссе произошла авария с тремя автомобилями. Один из них застрял под грузовиком передней частью, а сзади в него врезалась другая легковая машина — из-за ДТП собралась пробка.

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ДТПаварияпробка
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