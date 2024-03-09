Не только из СНГ, но и из Ирака и Судана. Почему всё больше иностранцев едет лечиться в Россию и как это устроено

Такая ситуация складывается из-за того, что министерство учитывает всю медицинскую помощь, которую оказывают иностранным гражданам на территории РФ на платной основе. А в России большое число приезжих живет постоянно, и, конечно, они обращаются в платные клиники.

— В Российскую Федерацию въезжают миллионы иностранных граждан. Они получают российское гражданство, или проходят обучение в России, или приезжают для работы, — объяснил Чернышев. — И для получения вида на жительство или разрешения на временное проживание они должны пройти, например, медицинское освидетельствование, которое осуществляется на платной основе. Минздрав тоже считает это экспортом медицинских услуг.