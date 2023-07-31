Частная клиника начала работу на площадях закрытого муниципального медцентра — объясняем, на каких условиях

В Новосибирске клиника ЦНМТ начала работу на площадях бывшего муниципального медцентра, который работал до начала июля на Титова, 1. Юридическое лицо, под которым ЦНМТ работает по этому адресу, называется ООО «Центр персонализированной медицины», договор аренды помещения город заключил именно с этой организацией.
ООО «Центр Персонализированной Медицины» (ООО «ЦПМ») образовано в мае 2014 года. Управляющей компанией является ООО «Медицинский Бизнес Консультант». Учредители: Наталья Ождихина (10%), Валентин Власов, Борис Шеплев, Инга Зайцева, Андрей Шевела. У каждого из них по 20,25 %. А также ФГБУ Науки институт Химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, которому принадлежит 9% компании. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 761,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 818 тысяч рублей. ООО «ЦПМ» участник госконтрактов на сумму 7,6 миллиона рублей. Последние контракты — преимущественно на мазки из носоглотки (на COVID-19).
В департаменте по социальной политике мэрии в ответе на запрос НГС сообщили, что договор аренды муниципального помещения на улице Титова, 1, заключен с ООО «Центр персонализированной медицины» 10 июля 2023 года. При этом аукцион на право аренды не проводился, так как по закону «О защите конкуренции» для образовательных и медицинских организаций процедура не требуется. ООО «ЦПМ» уже начало оказывать услуги по этому адресу, уточнили в администрации.
Размер ежемесячной арендной платы в мэрии назвать не смогли без согласия на это со стороны самого ЦНМТ.
— Сведения о размере ежемесячной арендной платы, оплачиваемой ООО «Центр персонализированной медицины», не могут быть предоставлены в одностороннем порядке, поскольку эти сведения составляют коммерческую тайну и повлекут негативные последствия для МП «НАС». Для получения вышеуказанных сведений вы можете напрямую обратиться в ООО «Центр персонализированной медицины», — ответили на журналистский запрос в мэрии.
В муниципалитете добавили, что приказа о закрытии муниципального медцентра нет, так как это — структурное подразделение Новосибирской аптечной сети, которая продолжает существовать.
— Структурное подразделение «Медицинский отдел» МП «НАС» не расформировано. Все обязательства МП «НАС», как работодателя перед сотрудниками, в рамках заключенных трудовых договоров исполняются надлежащим образом, — заявили в мэрии.
Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» образовано в ноябре 2006 года. Директор — Дмитрий Игоревич Гришунин. Единственным учредителем НАС является мэрия Новосибирска. Медцентр на Титова, 1 официально считается медицинским отделом МП «НАС». В аптечной сети это единственное подразделение, осуществляющее такую деятельность. По итогам 2022 года МП «НАС» получило 1,7 миллиарда рублей выручки, чистый убыток составил 81,4 миллиона рублей. Финансовые результаты медицинского отдела МП «НАС» отдельно не выделены.
В пресс-службе ЦНМТ на телефонный звонок и оставленный на автоответчике запрос корреспондента НГС не ответили.
Напомним, в конце июня НГС рассказал, что недорогой муниципальный медцентр в районе площади Маркса внезапно остался без врачей: сотрудники медицинского учреждения сообщили журналисту, что всех вынудили уволиться в течение нескольких дней. По рассказам врачей, это организовали ради появления здесь частной клиники ЦНМТ. Директор МП «НАС» Дмитрий Гришунин сначала пояснил корреспонденту НГС, что медцентр закрылся из-за убыточности, но позже поменял свою позицию, уточнив, что медцентр не закрывался. В начале июля из муниципального учреждения уволилась одна из последних сотрудниц, она была на больничном, а клиника ЦНМТ запустила рекламу нового отделения, расположенного по адресу бывшего медцентра.