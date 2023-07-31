Частная клиника начала работу на площадях закрытого муниципального медцентра — объясняем, на каких условиях

В департаменте по социальной политике мэрии в ответе на запрос НГС сообщили, что договор аренды муниципального помещения на улице Титова, 1, заключен с ООО «Центр персонализированной медицины» 10 июля 2023 года. При этом аукцион на право аренды не проводился, так как по закону «О защите конкуренции» для образовательных и медицинских организаций процедура не требуется. ООО «ЦПМ» уже начало оказывать услуги по этому адресу, уточнили в администрации.

Размер ежемесячной арендной платы в мэрии назвать не смогли без согласия на это со стороны самого ЦНМТ.

