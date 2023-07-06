Частная клиника объявила о заезде на место скандально закрытого медцентра на площади Маркса

Частная клиника ЦНМТ разослала своим клиентам рекламу, в которой сообщила о работе с 9 июля на новом месте. В рекламе указывается адрес: улица Титова, 1 — это место, которое еще недавно занимал расформированный недорогой медцентр МП «Новосибирская аптечная сеть».
В конце июня НГС рассказал, как закрывали муниципальный медцентр, уволив оттуда практически весь персонал буквально за неделю. Уже тогда врачи рассказали журналисту, что на место их медцентра придет частная клиника ЦНМТ, а руководят этим процессом якобы депутат новосибирского Заксобрания Игорь Гришунин и его сын Дмитрий Гришунин, который является директором МП «НАС».
О сообщении про переезд клиники ЦНМТ корреспонденту НГС сообщил читатель НГС.
— Рассылка пришла на мой телефон 5 июля, — уточнил читатель.
Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» образовано в ноябре 2006 года. Директор — Дмитрий Игоревич Гришунин. Единственным учредителем НАС является мэрия Новосибирска. Медцентр на Титова, 1 официально считается медицинским отделом МП «НАС». В аптечной сети это единственное подразделение, осуществляющее такую деятельность. По итогам 2022 года МП «НАС» получило 1,7 миллиарда рублей выручки, чистый убыток составил 81,4 миллиона рублей. Финансовые результаты медицинского отдела МП «НАС» отдельно не выделены.
По телефону пиар-службы ЦНМТ не ответили на запрос журналиста и оставленную на автоответчик просьбу перезвонить и прокомментировать переезд.
ООО «ЦНМТ» образовано в январе 2013 года. Зарегистрировано по адресу: улица Титова, 7. По данным системы «Контур.Фокус», учредителями являются Андрей Шевела (22,5%), Инга Зайцева (22,5%), Валентин Власов (22,5%), Борис Шеплев (22,5%) и Наталья Ождихина (10%). Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 176,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 18,9 миллиона рублей. Управляющей компанией ЦНМТ является ООО «Медицинский Бизнес Консультант», которое принадлежит Андрею Шевеле (45%), Ирине Кригер (45%) и Наталье Ождихиной (10%). У ЦНМТ есть филиалы с отдельными юрлицами и теми же учредителями в Академгородке и Кольцове.
Вместе с тем в муниципальном медцентре уволили предпоследнего сотрудника — врача ультразвуковой диагностики Ксению Корыткину, она была на больничном, пока увольняли ее коллег.
По словам женщины, после того как у нее закончился больничный, 3 июля ее вызвали в отдел кадров и предложили расторгнуть договор, предложив выплату в размере 170 тысяч рублей.
— На что я им сказала: «Я подсчитала, у меня по самым скромных подсчетам сумма получается больше». И я подробно стала объяснять, как я считала. По моим подсчетам получалось 207 тысяч рублей. Это одна зарплата за май, отпускные, проценты с осмотренных пациентов и дополнительно одна среднемесячная зарплата. Меня перебивали, но я всё же договорила. Тогда мне пересчитали сумму, и получилось 217 тысяч с какими-то копейками. Я и согласилась. Правда, они еще и больничный включили в эту сумму, но тут уж я не стала с ними бодаться по этому поводу, — заметила Корыткина.
Женщину уволили по статье о расторжении трудового договора по согласию сторон. По ее словам, в медцентре до сих пор числится на работе сотрудница, которая тоже находится на больничном.
НГС направил в мэрию запрос с просьбой рассказать, как частной компании удалось занять муниципальные площади: были ли проведены положенные торги и как это удалось сделать до увольнения всех сотрудников?
Также недавно в Новосибирске случился еще один громкий медицинский скандал: на этот раз в конфликт была втянута частная клиника «1+1» куда ворвался спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения.