Частная клиника объявила о заезде на место скандально закрытого медцентра на площади Маркса

НГС направил в мэрию запрос с просьбой рассказать, как частной компании удалось занять муниципальные площади: были ли проведены положенные торги и как это удалось сделать до увольнения всех сотрудников?

Также недавно в Новосибирске случился еще один громкий медицинский скандал: на этот раз в конфликт была втянута частная клиника «1+1» куда ворвался спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения.