В здании с православным приходом в Северо-Чемском жилмассиве запланировали ремонт бомбоубежища

В Новосибирске отремонтируют бомбоубежище, которое находится на улице Саввы Кожевникова, 6 в Северо-Чемском жилмассиве. По информации сайта 2ГИС, это малоэтажный жилой дом. В нем расположен также православный приход храма Святой Живоначальной Троицы.
— Есть храмы, которые располагаются в приспособленных помещениях. Православный приход в этом здании действует с 1993 года, — сообщили в пресс-службе Новосибирской епархии.
Аукцион на поиск подрядчика, который сделает ремонт защитного сооружения гражданской обороны на улице Саввы Кожевникова, объявил Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Максимальная стоимость работ составляет 579 тысяч рублей.
Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) предназначены для защиты населения от боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения, от вторичных факторов при разрушении (повреждение потенциально опасных объектов), говорится на сайте МЧС России.
— Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города Новосибирска на 2023 год. Срок выполнения подрядчиком работ — 45 календарных дней с даты заключения контракта, — говорится в документах о закупке.
Площадь помещения — 137,1 квадратного метра. Подрядчик должен сделать общестроительные работы, ремонт стен, пола, потолка, водопровода и канализации. Также в бомбоубежище монтируют системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
Заявки на участие в торгах принимают до
На прошлой неделе власти объявили аукцион на ремонт бомбоубежища на улице Титова. На работы выделили 611 тысяч рублей.