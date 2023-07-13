Бомбоубежище отремонтируют на улице Титова — за это готовы заплатить 611 тысяч рублей

В Новосибирске отремонтируют бомбоубежище, которое находится на улице Титова, 7 в Ленинском районе. За ремонт готовы заплатить 611 тысяч рублей, средства выделят из городского бюджета.
Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) предназначены для защиты населения от боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения, от вторичных факторов при разрушении (повреждение потенциально опасных объектов), говорится на сайте МЧС России.
Аукцион на поиск подрядчика разместили на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
— Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по текущему ремонту защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 7, — говорится в проекте контракта.
Площадь бомбоубежища составляет 64,4 квадратного метра. Подрядчику предстоит сделать ремонт пола, стен и потолка, дверей, систем вентиляции и энергоснабжения.
Заявки на участие в торгах принимают до 20 июля. Ремонт должны сделать за 45 дней со дня заключения контракта.
Ранее в Новосибирске объявили аукцион на ремонт бомбоубежища на улице Котовского. На работы выделили почти миллион рублей.