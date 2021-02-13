Скандал из-за зарплат, огромный частный парк и застройка городского аэропорта — итоги недели с Еленой Гурьяновой

Лиза Пичугина рассказала про первый частный парк, который готовят к открытию в Новосибирске, и показала реальные картинки. Основатель сети «Вилка-Ложка» и владелец «Мира Терм» вкладывает туда 200 млн рублей. Должно получиться очень необычно.



И еще одна интересная история от Лизы — о том, кто и как будет застраивать городской аэропорт. Здесь поместится почти 4 Горских жилмассива. Чуть раньше она писала о том, как 10 лет назад закрыли аэропорт «Северный» — посмотрите на редкие кадры и узнайте, что было в папке НКВД под грифом «Совершенно секретно».



Наш эксперт по ритейлу Стас Соколов рассказал о том, что российский конкурент «ИКЕА» построит рядом с оловокомбинатом магазин. Сеть Hoff подтвердила свои планы начать возведение новосибирского магазина уже в 2021 году — что там будут продавать, вы можете узнать в этой заметке. А еще Стас сравнил две сети «нищемаркетов», которые работают в Новосибирске. Сколько можно сэкономить в магазинах для бедных и чем это обернется, читайте тут.



Обернуться неприятностями могут и дорогие покупки. Новосибирцы приобрели квартиры за 4–5 млн в новостройке с красивым видом на озеро и рядом с метро, а теперь жалуются на запахи чебуреков, лука и ацетона. Журналист НГС Алена Истомина убедилась, что в доме действительно слишком сильно пахнет и чересчур жарко в лифте и рассказала, как так вышло и кто виноват.

