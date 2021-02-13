Скандал из-за зарплат, огромный частный парк и застройка городского аэропорта — итоги недели с Еленой Гурьяновой

Вторая неделя февраля началась в Новосибирске со снегопадов и волны эвакуаций из школ из-за сообщений о минировании. Но самым обсуждаемым событием внезапно стал скандал из-за зарплаты учёных — именно эта тема больше всего волновала наших читателей. Чтобы вы не пропустили другие важные события, главные новости и истории любопытных новосибирцев, прочитайте нашу подборку самых интересных текстов недели.
Статьи недели
Журналист НГС Анна Богданова когда-то сама работала стюардессой, и ей особенно удаются тексты про авиацию. На этой неделе она написала историю девушки из Академгородка, которая восстанавливает легендарный реактивный самолет. Посмотреть на Ту-104 приезжают иностранцы, а мы показываем уникальные кадры его последней посадки. Кстати, на прошлой неделе Аня рассказывала про новосибирский самолет с электрическим двигателем, у которого нет аналогов в мире. Мы побывали на его испытаниях.
9 февраля исполнилось 10 лет со дня фактического открытия «Золотой Нивы». Мы вспомнили весь фарс вокруг этой станции метро: текущий потолок, суды на миллионы, дело о растрате и другие поразительные факты. А ещё спросили у ответственных, когда всё-таки появится второй тоннель, чтобы поезда по этой ветке метро ходили чаще.
Из-за растраты во время строительства «Золотой Нивы» никого не посадили, но бывают и другие истории. Алёна Истомина нашла женщин, которые ждут мужчин из-за решётки, а наш фотограф Александр Ощепков сфотографировал их глаза. Получилось 7 разных историй про любовь, разлуку, преступление и наказание.
Один из самых сильных текстов недели написал Илья Калинин, который попытался испытать на себе бесплатный массаж, но его выгнали через 2,5 минуты. Почитайте его увлекательный репортаж с закрытого мероприятия, где предлагали купить со скидкой «массажные кресла» за 240 тысяч. И если вы не хотите потерять деньги, вложившись в кооператив, почитайте еще одно расследование Ильи о подозрительной компании, офисы которой работают в 12 городах страны.
Лиза Пичугина рассказала про первый частный парк, который готовят к открытию в Новосибирске, и показала реальные картинки. Основатель сети «Вилка-Ложка» и владелец «Мира Терм» вкладывает туда 200 млн рублей. Должно получиться очень необычно.
И еще одна интересная история от Лизы — о том, кто и как будет застраивать городской аэропорт. Здесь поместится почти 4 Горских жилмассива. Чуть раньше она писала о том, как 10 лет назад закрыли аэропорт «Северный» — посмотрите на редкие кадры и узнайте, что было в папке НКВД под грифом «Совершенно секретно».
Наш эксперт по ритейлу Стас Соколов рассказал о том, что российский конкурент «ИКЕА» построит рядом с оловокомбинатом магазин. Сеть Hoff подтвердила свои планы начать возведение новосибирского магазина уже в 2021 году — что там будут продавать, вы можете узнать в этой заметке. А еще Стас сравнил две сети «нищемаркетов», которые работают в Новосибирске. Сколько можно сэкономить в магазинах для бедных и чем это обернется, читайте тут.
Обернуться неприятностями могут и дорогие покупки. Новосибирцы приобрели квартиры за 4–5 млн в новостройке с красивым видом на озеро и рядом с метро, а теперь жалуются на запахи чебуреков, лука и ацетона. Журналист НГС Алена Истомина убедилась, что в доме действительно слишком сильно пахнет и чересчур жарко в лифте и рассказала, как так вышло и кто виноват.
Первую половину недели Новосибирск заносило снегом. Читатели падали и жаловались на сугробы и нечищенные дороги и на то, что снег сбрасывают в Обь прямо с Коммунального моста. Тем временем, в городе есть и вип-дороги. Наш авторедактор Дмитрий Косенко проехал и посмотрел, как чистят дороги к домам и работе Локтя, Травникова и Меняйло.
В нашем городе живёт много интересных людей, и мы любим о них рассказывать. Евгений Ступак работает нейрохирургом, а в свободное от основной работы время — фотографом на вечеринках и свадьбах. И у него хорошо получается видеть красоту людей, городов и природы. Мария Тищенко поговорила с потомственным нейрохирургом о том, как совмещать на первый взгляд несовместимое.
Коронавирус заставил докторов работать на износ, а многих новосибирцев лишил работы. Катя Евстафьева нашла необычного портного, не потерять доход которому помогла ловкость рук. Новосибирец рассказал, как в лихие 90-е шил шубки для проституток и костюмы телепузиков знаменитостям.
Важные новости недели
Тема, которая вызвала больше всего интереса у читателей НГС на этой неделе, — скандал из-за зарплаты ученых. 8 февраля 2021 года старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Владимиру Путину, что её оклад составляет всего 25 тысяч рублей. Президент удивился, спросил «Где деньги, Зин», а правоохранительные органы инициировали ряд проверок по поводу низкой зарплаты. Министру науки и высшего образования России даже пришлось посчитать зарплату новосибирской ученой. Чуть позже свой оклад назвал и директор ИЦиГ СО РАН, однако оказалось, что его доходы существенно больше.
НСО получит более 3 миллиардов на реконструкцию дорог и строительство четвертого моста через Обь.
Уволенные сотрудники «Сибмоста» записали обращение к Путину — на видео они просят зарплату за 4 месяца.
Росстат назвал число новосибирцев, умерших от ковида в 2020 году. Получилось в два раза больше, чем у оперштаба. На этой неделе скончался создатель сети кинотеатров в Сибири — осенью Галым Саинов сильно болел ковидом.
Новосибирский «Сибантрацит» заявил о смене владельца — компанию возглавит создатель Yota. В мае прошлого года бывший владелец компании совершил самоубийство, а его наследники начали делить империю.
После громкого скандала снова открылся новосибирский аквапарк. Мы побывали внутри и узнали, что изменилось.
Чем заняться на выходных
Мы желаем нашим читателям любви и хорошего настроения 14 февраля. В День влюбленных в Новосибирске будет проходить «Лыжня России» — массовый забег пройдет на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН имени Алика Тульского в Академгородке.
А если активному отдыху вы предпочитаете домашний, можете посмотреть или пересмотреть фильм про основателя порножурнала Hustler Ларри Флинта, скончавшегося 10 февраля 2021 года. Кинокартина с участием Вудди Харельсона, Кортни Лав и Эдварда Нортона номинировалась на «Оскар», получила две премии «Золотой Глобус» и ряд других значительных наград.
Сейчас самый популярный в кинопрокате фильм — мультфильм «Душа», который рассказывает о школьном учителе музыки Джо Гарднере, всю жизнь мечтавшем выступать в джазовом ансамбле. Он, наконец, проходит прослушивание у известной клубной певицы, но на пути домой падает в люк и умирает. Джо вместо Великого После случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Гарднер становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.
На этой неделе в Новосибирске открылась выставка роскошных платьев от дизайнеров, которые одевали звезд Голливуда. Посмотреть ее можно в Краеведческом музее.