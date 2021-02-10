«Был в бизнесе до последнего»: скончался создатель сети кинотеатров в Сибири — осенью он сильно болел ковидом

Прощание с бизнесменом пройдет по адресу Арбузова, 2а в четверг, 11 февраля , с 12:00 по 13:00.

Компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», по данным сервиса «Контур.Фокус», была образована в декабре 1999 года. Ее основная деятельность — распространение кинофильмов и телевизионных программ. Сейчас директором компании числится Любовь Саинова. Сеть объединила несколько кинотеатров в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Кемерово и Бийске, среди которых были такие кинотеатры как «Аврора», «Голден Синема», «Горизонт», «Седьмое небо», «Пионер». По данным сервиса, выручка компании за 2019 год составила 148 тысяч рублей, долг компании по арбитражным делам составляет 1,4 миллиона рублей.

Товарный знак фирмы — «Планета кино». Галым Саинов является учредителем некоммерческой организации «Сибирский фонд развития кино и театра», ранее был владельцем ООО «Планета кино» и «АртСайнс девелопмент».

