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«Был в бизнесе до последнего»: скончался создатель сети кинотеатров в Сибири — осенью он сильно болел ковидом

Галым Саинов сгорел за два дня — для родных его смерть стала неожиданностью

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Галыму Саинову было <nobr class="_">57 лет</nobr>

Галыму Саинову было 57 лет

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В Новосибирске 9 февраля умер создатель сети кинотеатров Галым Саинов

Утром 9 февраля скончался 57-летний создатель «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов — близкие бизнесмена думают, что причиной смерти стал перенесенный в октябре коронавирус.

— В октябре мы перенесли коронавирус, он сильно болел, потом вышел из этого кризиса, всё было нормально, мы встретили Новый год, — рассказала корреспонденту НГС вдова бизнесмена Любовь Саинова. — Врач сказала, что был какой-то скрытый процесс. Два дня назад ему внезапно стало плохо, поднялась температура, и мы отвезли его на скорой. Его сразу положили в реанимацию, потому что началось кровотечение. До этого он себя хорошо чувствовал, у него было много переговоров. Он оставался в бизнесе до последней секунды, мы никогда не думали, что идет какой-то скрытый процесс в организме.

Прощание с бизнесменом пройдет по адресу Арбузова, 2а в четверг, 11 февраля, с 12:00 по 13:00.

Компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», по данным сервиса «Контур.Фокус», была образована в декабре 1999 года. Ее основная деятельность — распространение кинофильмов и телевизионных программ. Сейчас директором компании числится Любовь Саинова. Сеть объединила несколько кинотеатров в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Кемерово и Бийске, среди которых были такие кинотеатры как «Аврора», «Голден Синема», «Горизонт», «Седьмое небо», «Пионер». По данным сервиса, выручка компании за 2019 год составила 148 тысяч рублей, долг компании по арбитражным делам составляет 1,4 миллиона рублей.

Товарный знак фирмы — «Планета кино». Галым Саинов является учредителем некоммерческой организации «Сибирский фонд развития кино и театра», ранее был владельцем ООО «Планета кино» и «АртСайнс девелопмент».

— Мы пережили несколько кризисов, были непростые времена, но Галым всегда находил выход из ситуации. У Галыма были планы по работе, 23 февраля у нас должно было быть 40 лет со дня встречи. Мы познакомились в институте и никогда больше не расставались, у нас двое взрослых детей и четверо внуков, — добавила Любовь Саинова.

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