«Был в бизнесе до последнего»: скончался создатель сети кинотеатров в Сибири — осенью он сильно болел ковидом

В Новосибирске 9 февраля умер создатель сети кинотеатров Галым Саинов
Утром 9 февраля скончался
— В октябре мы перенесли коронавирус, он сильно болел, потом вышел из этого кризиса, всё было нормально, мы встретили Новый год, — рассказала корреспонденту НГС вдова бизнесмена Любовь Саинова. — Врач сказала, что был какой-то скрытый процесс. Два дня назад ему внезапно стало плохо, поднялась температура, и мы отвезли его на скорой. Его сразу положили в реанимацию, потому что началось кровотечение. До этого он себя хорошо чувствовал, у него было много переговоров. Он оставался в бизнесе до последней секунды, мы никогда не думали, что идет какой-то скрытый процесс в организме.
Прощание с бизнесменом пройдет по адресу
Компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», по данным сервиса «Контур.Фокус», была образована в декабре 1999 года. Ее основная деятельность — распространение кинофильмов и телевизионных программ. Сейчас директором компании числится Любовь Саинова. Сеть объединила несколько кинотеатров в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Кемерово и Бийске, среди которых были такие кинотеатры как «Аврора», «Голден Синема», «Горизонт», «Седьмое небо», «Пионер». По данным сервиса, выручка компании за 2019 год составила 148 тысяч рублей, долг компании по арбитражным делам составляет
Товарный знак фирмы — «Планета кино». Галым Саинов является учредителем некоммерческой организации «Сибирский фонд развития кино и театра», ранее был владельцем ООО «Планета кино» и «АртСайнс девелопмент».
— Мы пережили несколько кризисов, были непростые времена, но Галым всегда находил выход из ситуации. У Галыма были планы по работе,
В конце сентября прошлого года из-за сложностей с оплатой аренды во время пандемии закрылся кинотеатр «Седьмое небо». В январе этого года в ТЦ «Калина» начался демонтаж интерьеров кинотеатра. А в 2019 году закрылся кинотеатр «Аврора», который считается самым старым кинотеатром на левом берегу.
В 2012 году Галым Саинов давал большое интервью НГС - про обольщение женщин, личные ошибки и семейном правиле не говорить дома о работе.