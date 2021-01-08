«Кина не будет»: в Новосибирске демонтируют залы кинотеатра «Седьмое небо»

В Новосибирске разбирают кинотеатр «Седьмое небо»
В Новосибирске демонтируют интерьеры кинотеатра «Седьмое небо» в ТЦ «Калина» — полностью работы закончатся в феврале.
Как рассказали корреспонденту НГС в компании «Сибирский стиль», которая занимается демонтажем конструкций, работы начались
«Седьмое небо» закрылся в конце сентября. Как тогда рассказывали в сети «Мир Кино», в которую входил новосибирский кинотеатр, его пришлось закрыть из-за сложностей с оплатой аренды во время пандемии.
В этом году закончили реконструкцию здания кинотеатра «Космос» — теперь там спортивный центр.