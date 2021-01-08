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«Кина не будет»: в Новосибирске демонтируют залы кинотеатра «Седьмое небо»

На месте кинозалов откроют фитнес-клуб

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Большую часть оборудования и мебели уже вывезли, сейчас разбирают конструкции отделки

Большую часть оборудования и мебели уже вывезли, сейчас разбирают конструкции отделки

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В Новосибирске разбирают кинотеатр «Седьмое небо»

В Новосибирске демонтируют интерьеры кинотеатра «Седьмое небо» в ТЦ «Калина» — полностью работы закончатся в феврале.

Как рассказали корреспонденту НГС в компании «Сибирский стиль», которая занимается демонтажем конструкций, работы начались 25 декабря и должны закончиться к 10 февраля. Общая площадь помещений — 2,5 тысячи кв. м. По информации компании, после ремонта здесь планируют открыть фитнес-клуб.

«Седьмое небо» закрылся в конце сентября. Как тогда рассказывали в сети «Мир Кино», в которую входил новосибирский кинотеатр, его пришлось закрыть из-за сложностей с оплатой аренды во время пандемии.

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В этом году закончили реконструкцию здания кинотеатра «Космос» — теперь там спортивный центр.

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