Российский конкурент «ИКЕА» построит рядом с оловокомбинатом магазин — что там будут продавать

Магазин Hoff появится на вытянутом участке вдоль Советского шоссе, который начинается сразу от перекрестка, где к улице Мира примыкает улица Аникина. Исторически эту территорию частично занимали строения оловокомбината, а с появлением здесь дороги на Винаповский мост (сейчас она считается началом Советского шоссе) в расположенных тут производственных помещениях обосновались предприятия автосервиса и магазины автозапчастей. Больше года назад все эти сооружения были снесены.

