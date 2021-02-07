Российский конкурент «ИКЕА» построит рядом с оловокомбинатом магазин — что там будут продавать

Российская сеть мебельных магазинов HOFF откроет гипермаркет в Новосибирске
На новосибирский рынок готовится выйти одна из крупнейших российских сетей мебели и товаров для дома Hoff. Ее первый магазин откроется в двухэтажном модуле, который столичная компания намерена возвести вдоль Советского шоссе по соседству с территорией бывшего оловокомбината. Формат Hoff напоминает «ИКЕА», однако магазины российской сети меньше, да и сами гипермаркеты выглядят проще. В Москве шведская компания даже пустила конкурента в один из своих торговых центров «МЕГА».
Магазин Hoff появится на вытянутом участке вдоль Советского шоссе, который начинается сразу от перекрестка, где к улице Мира примыкает улица Аникина. Исторически эту территорию частично занимали строения оловокомбината, а с появлением здесь дороги на Винаповский мост (сейчас она считается началом Советского шоссе) в расположенных тут производственных помещениях обосновались предприятия автосервиса и магазины автозапчастей. Больше года назад все эти сооружения были снесены.
По данным материалов общественных обсуждений, опубликованным на сайте мэрии, застройщик — компания «Домашний интерьер» (предприятие, развивающее сеть Hoff) получит земельный участок
Hoff — российская сеть магазинов, общая концепция которых близка к «ИКЕА». Основу ассортимента также составляет мебель, но здесь же можно купить посуду, светильники, домашнюю утварь, текстиль и даже бытовую технику. Сеть основали еще в 2000-х бывшие топ-менеджеры «М.Видео» Михаил Кучмент и Александр Зайонц.
Сейчас магазины Hoff работают в 19 городах России. Больше всего торговых точек в столице (32), следом идут Санкт-Петербург (5), Самара и Казань (по 3 в каждом). Общая площадь гипермаркетов сети — более
Кроме размеров от гипермаркетов шведской компании торговые точки Hoff отличает их более утилитарное устройство. В них нет сложной системы лабиринтов: кровати, диваны, шкафы и т.д. зачастую просто выставлены рядами в торговом зале — так же, как это происходит в обычных мебельных магазинах.
Магазины Hoff рассчитаны преимущественно на массового покупателя, но здесь есть и товары для тех, кто готов потратить на диван
По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас свыше 2000 магазинов, торгующих мебелью. К их числу, правда, относятся и гипермаркеты детских товаров (если там есть детская мебель), и точки, торгующие матрацами. Так, только в десятиминутной шаговой доступности от будущего магазина находится более десяти предприятий, которые 2ГИС относит к этой категории. Среди них «ИКЕА», «Леруа Мерлен», «ААС-Мебель», «Абика», «Орматек». К слову, «ИКЕА» относится к российскому конкуренту настолько спокойно, что с 2017 года магазин Hoff работает в торговом центре «МЕГА» — «Белая дача», соседствуя там со шведским мебельным гипермаркетом.
В самом Новосибирске есть давно работающие мебельные производства. Среди них встречаются и по-своему уникальные предприятия. Так, новосибирец делает для украшения предметов интерьера мозаики из тонких пластинок шпона ценных пород деревьев. Считается, что первые образцы такой мозаики были найдены в гробницах фараонов, мастера Древних Греции и Рима тоже использовали эту технику.
Также мы нашли 5 местных мастерских, которые делают дизайнерские предметы интерьера. В одной из них однажды заказал стол за