В 167 домах возле Дачной отключат тепло из-за ремонта на теплотрассе

Сегодня, 28 октября, в части домов Заельцовского района Новосибирска отключили отопление до 23:00. Это связано с ремонтными работами на трубопроводе, который находится на улице Дачной.



— Сегодня с 7 утра ведем однодневные работы в Заельцовском районе на магистральном трубопроводе по улице Дачной. Меняем 30-метровый участок, а также компенсаторы — элементы для соединения труб. В зоне отключения 256 объектов, включая 167 жилых домов. Все работы бригады планируют завершить сегодня, 28 октября, до 23 часов, после чего отопление и горячее водоснабжения будут восстановлены, — сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».