В 167 домах возле Дачной отключат тепло из-за ремонта на теплотрассе

В Новосибирске отключат отопление в 167 домах
Сегодня, 28 октября, в части домов Заельцовского района Новосибирска отключили отопление до 23:00. Это связано с ремонтными работами на трубопроводе, который находится на улице Дачной.
— Сегодня с 7 утра ведем однодневные работы в Заельцовском районе на магистральном трубопроводе по улице Дачной. Меняем 30-метровый участок, а также компенсаторы — элементы для соединения труб. В зоне отключения 256 объектов, включая 167 жилых домов. Все работы бригады планируют завершить сегодня, 28 октября, до 23 часов, после чего отопление и горячее водоснабжения будут восстановлены, — сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».
В СГК добавили, что летом на Дачной заменили 274 метра труб, но после начала отопительного сезона потребовалось устранить дефекты в другом месте.
На прошлой неделе без отопления остались дома на улице Сибиряков-Гвардейцев — там прорвало трубу.