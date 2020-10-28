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В 167 домах возле Дачной отключат тепло из-за ремонта на теплотрассе

На трубопроводе меняют 30-метровый участок

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Ремонт потребовался после того, как начался отопительный сезон

Ремонт потребовался после того, как начался отопительный сезон

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В Новосибирске отключат отопление в 167 домах

Сегодня, 28 октября, в части домов Заельцовского района Новосибирска отключили отопление до 23:00. Это связано с ремонтными работами на трубопроводе, который находится на улице Дачной.

— Сегодня с 7 утра ведем однодневные работы в Заельцовском районе на магистральном трубопроводе по улице Дачной. Меняем 30-метровый участок, а также компенсаторы — элементы для соединения труб. В зоне отключения 256 объектов, включая 167 жилых домов. Все работы бригады планируют завершить сегодня, 28 октября, до 23 часов, после чего отопление и горячее водоснабжения будут восстановлены, — сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».

В СГК добавили, что летом на Дачной заменили 274 метра труб, но после начала отопительного сезона потребовалось устранить дефекты в другом месте.

На прошлой неделе без отопления остались дома на улице Сибиряков-Гвардейцев — там прорвало трубу.

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Заельцовский районСГКремонт труб
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