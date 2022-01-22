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РОСНАНО попросило возобновить банкротство новосибирского завода «Лиотех»

Прошлое банкротство закончилось мировым соглашением

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Арбитражный суд решит, возобновят ли банкротство компании

Арбитражный суд решит, возобновят ли банкротство компании

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Госкорпорация РОСНАНО выступила с ходатайством о возобновлении банкротства новосибирского завода литий-ионных аккумуляторов «Лиотех». Госкорпорация — основной кредитор завод.

Завод «Лиотех» был создан в апреле 2010 года как совместное предприятие «Роснано» и китайской Thunder Sky по производству литий-ионных батарей на основе разработок китайской компании. В августе 2016 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Энергетические решения» (бывший «Лиотех») банкротом и ввёл на предприятии конкурсное производство. В 2019 году, после затяжного судебного процесса, управляющей компанией завода удалось договориться с кредиторами о мировом соглашении и прекращении банкротства.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Лиотех-Инновации», к которой относится новосибирский завод, зарегистрирована в 2012 году. Конечный владелец, предположительно, — Российская Федерация в лице Министерства экономического развития. Выручка в 2020 году сократилась на 42% и составила 186 миллионов рублей, чистая прибыль — 2 миллиона рублей.

Возобновят ли банкротство, решат в Арбитражном суде НСО 14 марта. В новосибирском офисе «Лиотех» о заявлении РОСНАНО не знали. Администратор переадресовала корреспондента НГС к руководству завода в Москву. НГС отправил запрос. В РОСНАНО пообещали прокомментировать свои мотивы в понедельник, 24 января.

АО «РОСНАНО» было образовано в 2011 году. Уставный капитал компании — 53,7 миллиарда рублей. Акционером, по данным на июнь 2021 года, выступает Российская Федерация в лице Министерства экономического развития. Как сообщает «Контур.Фокус», ранее компания называлась «Российская корпорация нанотехнологий», она владела ООО «Литех-Инновации». К видам деятельности РОСНАНО относится предоставление финансовых услуг, вложения в ценные бумаги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности. В 2020 году выручка составила 13,6 миллиарда рублей, чистый убыток — 37,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Новосибирская область стала лидером по числу банкротств юридических лиц в 2021 году среди других регионов Сибирского Федерального округа. На второй строчке оказался Кузбасс.

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«Лиотех»банкротство
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