РОСНАНО попросило возобновить банкротство новосибирского завода «Лиотех»

Госкорпорация РОСНАНО выступила с ходатайством о возобновлении банкротства новосибирского завода литий-ионных аккумуляторов «Лиотех». Госкорпорация — основной кредитор завод.



Завод «Лиотех» был создан в апреле 2010 года как совместное предприятие «Роснано» и китайской Thunder Sky по производству литий-ионных батарей на основе разработок китайской компании. В августе 2016 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Энергетические решения» (бывший «Лиотех») банкротом и ввёл на предприятии конкурсное производство. В 2019 году, после затяжного судебного процесса, управляющей компанией завода удалось договориться с кредиторами о мировом соглашении и прекращении банкротства.

