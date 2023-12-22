«Пособничество в растрате»: адвокат чиновника Росприроднадзора объяснила, за что его арестовали в Новосибирске

— Фролова действительно арестовали, но по деятельности абсолютно не связанной с Росприроднадзором, который он возглавляет. Ему предъявили один эпизод по делу Виктора Великодного, это бийский сотрудник МЧС. У Фролова там небольшой эпизод и никакого полумиллиарда у него нет. Пятьсот миллионов вменяет именно Великодному. Фролову вменяют пособничество Великодному в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в период с 1 января 2013 по 31 декабря 2018 года в размере 2 миллионов 829 тысяч рублей, — рассказала управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.