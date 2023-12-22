«Пособничество в растрате»: адвокат чиновника Росприроднадзора объяснила, за что его арестовали в Новосибирске

Руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова арестовали по обвинению в пособничестве в растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом НГС рассказала его адвокат Ирина Гребнева.
Накануне сообщалось, что Фролова подозревают в хищении 500 миллионов рублей. По словам Гребневой, информация об обстоятельствах ареста Фролова была неточной.
— Фролова действительно арестовали, но по деятельности абсолютно не связанной с Росприроднадзором, который он возглавляет. Ему предъявили один эпизод по делу Виктора Великодного, это бийский сотрудник МЧС. У Фролова там небольшой эпизод и никакого полумиллиарда у него нет. Пятьсот миллионов вменяет именно Великодному. Фролову вменяют пособничество Великодному в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в период с 1 января 2013 по 31 декабря 2018 года в размере 2 миллионов 829 тысяч рублей, — рассказала управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.
Андрей Фролов — уроженец Бийска, по образованию юрист. Южно-Сибирское межрегиональное управления Росприроднадзора он возглавил в сентябре 2022 года, до этого несколько месяцев проработал в Кузбасском отделе ведомства. С 1993 по 2022 год служил в правоохранительных и налоговых органах РФ. Награжден тремя медалями за отличную и доблестную службу в МВД, нагрудным значком «Лучший сотрудник криминальной милиции» по итогам 2006 года.
По словам Гребневой, в течение года Фролов ездил из Кемерово в Новосибирск в качестве свидетеля на допросы по делу Великодного, которое расследует пятое следственное управление ГСУ СК России. 11 декабря Фролова задержали в Новосибирске, 13 декабря суд выдал постановление на арест. Сейчас арестованный находится в СИЗО.
Виктор Великодный — бывший руководитель базирующегося в Бийске ФГКУ «Специальное управление № 36 МЧС России». В марте 2023 года ИА «Банфакс» сообщило о его причастности к уголовному делу по пункту «в» части 3 статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой, а ровно в особо крупном размере). Преступления якобы были совершены в период с 2013 по 2019 год. Ущерб оценивался в 500 миллионов рублей.
На этой неделе НГС рассказывал о другой растрате, в которой обвинили как экс-директора оборонного завода. Рустам Исмайлов выслушал приговор в суде под Новосибирском и вышел на свободу.