Главу Южно-Сибирского Росприроднадзора заключили в СИЗО Новосибирска

В СИЗО №1 Новосибирска заключили руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Об этом НГС сообщил источник в силовых структурах.
Южно-Сибирское управление располагается в Кемерово.
— Фролова арестовали в Кемерово и перевезли в Новосибирск, заключили в СИЗО №1. Его подозревают в хищениях из фонда заработной платы, — сообщил НГС информированный источник, уточнив, что сумма ущерба не менее полумиллиарда рублей.
Источники в силовых структурах Кемерово подтвердил арест Фролова, не предоставив каких-либо иных подробностей.
— Этим делом занимаются новосибирские коллеги, у нас материалов по Фролову нет, — сообщил источник в
Кузбассе.
Андрей Фролов — уроженец Бийска, по образованию юрист. Южно-Сибирское межрегиональное управления Росприроднадзора он возглавил в сентябре 2022 года, до этого несколько месяцев проработал в Кузбасском отделе ведомства. С 1993 по 2022 год служил в правоохранительных и налоговых органах РФ. Награжден тремя медалями за отличную и доблестную службу в МВД, нагрудным значком «Лучший сотрудник криминальной милиции» по итогам 2006 года.
В новосибирском управлении СК заявили НГС, что Фролов не является фигурантом их уголовного дела или доследственных проверок.
Фроловым могли заниматься следователи пятого отдела ГСУ СК, которое расположено в Новосибирске и подчиняется непосредственно аппарату главы СК РФ Александра Бастрыкина. В новосибирском отделе комментарий НГС не предоставили, отправив в Москву.
— Добрый день, в целях оперативного информирования сообщаем, что вся возможная информация размещается на официальных ресурсах ведомства, — так редакции НГС ответили по ситуации с Фроловым в центральном аппарате Следственного комитета России.
Собеседники НГС затруднились уточнить точную дату ареста Фролова. И.о. руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Марина Мизонова не помнит, когда заняла приступила к обязанностям.
— Я действительно исполняю обязанности руководителя, такой приказ из Москвы пришёл. Когда? Точной даты я не могу вам сказать. О задержании Фролова мне ничего не известно, — сказала НГС Мизонова, и завершила разговор, сославшись на занятость.
В пресс-службе МВД Новосибирской области и не смогли предоставить НГС оперативный комментарий. С таким же результатом пока проходит коммуникация с кемеровским управлением МВД. При получении ответов на запросы редакции материал будет дополнятся.
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