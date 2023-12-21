Главу Южно-Сибирского Росприроднадзора заключили в СИЗО Новосибирска

Андрей Фролов — уроженец Бийска, по образованию юрист. Южно-Сибирское межрегиональное управления Росприроднадзора он возглавил в сентябре 2022 года, до этого несколько месяцев проработал в Кузбасском отделе ведомства. С 1993 по 2022 год служил в правоохранительных и налоговых органах РФ. Награжден тремя медалями за отличную и доблестную службу в МВД, нагрудным значком «Лучший сотрудник криминальной милиции» по итогам 2006 года.

В новосибирском управлении СК заявили НГС, что Фролов не является фигурантом их уголовного дела или доследственных проверок.

