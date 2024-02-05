Почти 300 тысяч на жителя: Новосибирская область заняла 20 место в рейтинге регионов по вкладам населения

Новосибирская область заняла 20-е место в рейтинге по размеру банковских вкладов населения регионов страны. Результаты исследования опубликовало РИА Новости.



По данным на 1 января 2024 года, в регионе объем вкладов составляет 291,1 тысячи рублей на одного жителя. За прошедший год прирост депозитов в НСО составил 31,8%.



На соседнем, 19-м месте оказалась Самарская область. На 1 января там объем вкладов на одного жителя составил 293,6 тысячи, прирост за 2023 год — 25,2%. 21-е место заняла Республика Коми, где среднедушевой объем вкладов — 284,6 тысячи рублей, прирост — 16,4%.

