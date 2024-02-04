«Хотел быть футболистом»: история врача из Саудовской Аравии, который переехал в российскую глубинку

Аль-Ахдал Арафат Мохаммед родился в Эфиопии, но почти сразу после рождения его семья вернулась на родину — в Саудовскую Аравию. В 20 лет молодой человек решил получить медицинское образование в России. Сейчас Арафат работает врачом лечебной физической культуры в Нижегородской области и растит троих детей. Как иностранца занесло в российскую глубинку — в материале наших коллег из NN.RU.
«Родители были против»
Мы в районной больнице Павлова — это небольшой городок в Нижегородской области, известный крупной птицефабрикой и производством пазиков.
Арафат живет в России уже больше 20 лет. Он свободно и точно излагает мысли на русском, хотя и говорит с заметным акцентом. Он сразу сказал — никогда не подозревал, что станет врачом, да еще и в России. В детстве Арафат серьезно занимался футболом и мечтал связать с этим свою жизнь. Но отец оказался против — мальчик слишком часто получал травмы. Когда юноша подрос, встал вопрос о дальнейшем образовании.
— К нам как-то приехал в гости знакомый. Он вернулся домой на каникулы из России, где в Нижнем Новгороде учился в медицинском. Рассказал, как здесь здорово, хорошо, какие общительные люди и как проходит обучение. Поэтому я решил — надо попробовать, — вспоминает Арафат.
Родители совершенно не ожидали такого решения от сына. Отпустить так далеко своего ребенка — настоящее испытание для семьи.
— Родители были против, конечно. Как и любые родители, они переживали, что их ребенок окажется так далеко от дома. Но они приняли решение услышать меня и отпустить.
К слову, семья у нашего героя весьма большая: у Арафата еще сестра и шесть братьев. Он — самый старший. В Россию приехал вместе с братом. Чтобы поступить в медицинский университет в Нижнем, будущим врачам пришлось год потратить на изучение русского языка и материалов для экзаменов.
— Было тяжело. Это был где-то ноябрь, я в легкой, смешной куртке. Ничего не понимаешь, страшно, язык не знаешь. Но люди очень добрые, постоянно помогали в магазине, на улице. Конечно, тогда английский язык знали далеко не все, даже в аэропорту.
Арафат говорит, что первый год он был в настоящем восторге от погоды. Ему было интересно наблюдать, как сменяются сезоны и какие мощные осадки бывают в Нижегородской области. Через год он привык к погоде, и она даже стала надоедать как любому местному жителю.
«Мне было трудно, я учился на русском»
За год Арафату удалось выучить русский на необходимом уровне и сдать нужные экзамены. Но, поскольку он поступал в 2000-е, иностранное отделение тогда только развивалось. Вот и пришлось учиться на русском языке. По воспоминаниям собеседника, изучать саму науку было довольно просто, так как все названия на латинице. Трудности возникали с другими заданиями.
— Один лист из тетрадки иногда приходилось переводить с помощью огромного словаря целый день, и только потом я приступал к заданию. Группа у нас была очень хорошая, ребята всегда помогали. Конечно, многое зависит от самого человека. Если общительный и доброжелательный, то всё будет отлично.
Университетские годы — непростое время, занимающее без малого десяток лет. Арафат один год провел за подготовкой к вузу, потом отучился на шести курсах, три года провел в ординатуре и интернатуре. Молодому специалисту посчастливилось пройти практику не в одной больнице Нижнего.
— Я был практикантом в Семашко, в больнице
«Проблем с деньгами не было»
Конечно, как и всех, нас интересовал вопрос стоимости обучения и финансовая сторона в целом. Арафат навскидку сравнил, сколько потратил в России и сколько отдал бы на родине. По его воспоминаниям, когда один из братьев поступил в местный вуз в Саудовской Аравии, стоило это около 3,5 тысячи долларов за четверть. В то время как в России на эти деньги можно было учиться целый год.
— Когда мы только приехали в Нижний Новгород, проблем с деньгами у нас не было. До сих пор в России, если сравнить с заграницей, всё дешевле. Так было и тогда.
К тому же, по словам доктора, зарплата врача в другой стране не сильно отличается. Сумма заработка выше, но и расходов больше.
« — Это была любовь с первого взгляда?
— Нет. С третьего курса »
Конечно, провести так много времени в России и не влюбиться было невозможно. Когда Арафат уже хорошо освоился в Нижнем, он обратил внимание на девушку из своего университета.
— Она отличалась: была такая спокойная, не курила, не пила, не ходила на вечеринки. Я ее заметил не сразу. Но, когда разглядел, не смог забыть.
Годы шли, будущие врачи заключили брак, но ученическая виза подошла к концу, и Арафату нужно было возвращаться в родную страну. Но ненадолго. Пока молодой врач занимался документами, в России у него родилась дочь. Поскольку жена медика уже работала в Павлове, там же и он нашел свое место, когда вернулся в Россию.
— Я выбрал свою семью и детей. Приехал в Россию и устроился в ЦРБ сразу на должность врача лечебной физкультуры. В мои обязанности входит реабилитация пациентов из кардиологического, неврологического и травматологического отделения. А дома меня всегда ждут две дочери, недавно родившийся сын и жена.
В прошлом году врач отметил 10 лет работы в Павловской ЦРБ. Арафат работает на обычной пятидневке. С утра — планерка, потом обход больных, дальше работа с историями болезней. Для пациентов доктор расписывает программу, а на занятиях присутствуют инструкторы.
— У нас есть тренажерный зал с дорожками, где разрабатывают опорно-двигательную систему, а еще коврики и другое оборудование для гимнастики, кисточки, замки и другие предметы для развития сенсорики и мелкой моторики. Если пациенты хотят восстановиться, могут заниматься и несколько раз в день.
Как отметил специалист по ЛФК, их больница в некоторых моментах оснащена намного лучше, чем бывает в медучреждениях Нижнего Новгорода.
— В Павлове у нас очень красиво, даже лучше, чем в Нижнем, — говорит врач. — Там здания одни, а тут природа. Мы часто всей семьей гуляем около речки, наблюдаем осенью за листопадом, зимой — за снежными полями, а весной — как растет трава.
Арафат вместе с семьей периодически улетает в отпуск на родину и навещает родственников. А вот его семья из Саудовской Аравии пока не приезжала в Россию. Но о переезде куда-либо еще врач не задумывается совсем — говорит, нашел свое место в жизни.