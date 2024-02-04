«Хотел быть футболистом»: история врача из Саудовской Аравии, который переехал в российскую глубинку

«Родители были против»

Мы в районной больнице Павлова — это небольшой городок в Нижегородской области, известный крупной птицефабрикой и производством пазиков.



Арафат живет в России уже больше 20 лет. Он свободно и точно излагает мысли на русском, хотя и говорит с заметным акцентом. Он сразу сказал — никогда не подозревал, что станет врачом, да еще и в России. В детстве Арафат серьезно занимался футболом и мечтал связать с этим свою жизнь. Но отец оказался против — мальчик слишком часто получал травмы. Когда юноша подрос, встал вопрос о дальнейшем образовании.



— К нам как-то приехал в гости знакомый. Он вернулся домой на каникулы из России, где в Нижнем Новгороде учился в медицинском. Рассказал, как здесь здорово, хорошо, какие общительные люди и как проходит обучение. Поэтому я решил — надо попробовать, — вспоминает Арафат.



Родители совершенно не ожидали такого решения от сына. Отпустить так далеко своего ребенка — настоящее испытание для семьи.



— Родители были против, конечно. Как и любые родители, они переживали, что их ребенок окажется так далеко от дома. Но они приняли решение услышать меня и отпустить.



К слову, семья у нашего героя весьма большая: у Арафата еще сестра и шесть братьев. Он — самый старший. В Россию приехал вместе с братом. Чтобы поступить в медицинский университет в Нижнем, будущим врачам пришлось год потратить на изучение русского языка и материалов для экзаменов.



— Было тяжело. Это был где-то ноябрь, я в легкой, смешной куртке. Ничего не понимаешь, страшно, язык не знаешь. Но люди очень добрые, постоянно помогали в магазине, на улице. Конечно, тогда английский язык знали далеко не все, даже в аэропорту.



Арафат говорит, что первый год он был в настоящем восторге от погоды. Ему было интересно наблюдать, как сменяются сезоны и какие мощные осадки бывают в Нижегородской области. Через год он привык к погоде, и она даже стала надоедать как любому местному жителю.