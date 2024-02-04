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Интервью

«Хотел быть футболистом»: история врача из Саудовской Аравии, который переехал в российскую глубинку

Он покинул пустынное королевство ради сельских пейзажей, жены и детей

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Арафат Мохаммед отметил 10 лет работы в Павловской ЦРБ

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Аль-Ахдал Арафат Мохаммед родился в Эфиопии, но почти сразу после рождения его семья вернулась на родину — в Саудовскую Аравию. В 20 лет молодой человек решил получить медицинское образование в России. Сейчас Арафат работает врачом лечебной физической культуры в Нижегородской области и растит троих детей. Как иностранца занесло в российскую глубинку — в материале наших коллег из NN.RU.

«Родители были против»

Мы в районной больнице Павлова — это небольшой городок в Нижегородской области, известный крупной птицефабрикой и производством пазиков.

Арафат живет в России уже больше 20 лет. Он свободно и точно излагает мысли на русском, хотя и говорит с заметным акцентом. Он сразу сказал — никогда не подозревал, что станет врачом, да еще и в России. В детстве Арафат серьезно занимался футболом и мечтал связать с этим свою жизнь. Но отец оказался против — мальчик слишком часто получал травмы. Когда юноша подрос, встал вопрос о дальнейшем образовании.

— К нам как-то приехал в гости знакомый. Он вернулся домой на каникулы из России, где в Нижнем Новгороде учился в медицинском. Рассказал, как здесь здорово, хорошо, какие общительные люди и как проходит обучение. Поэтому я решил — надо попробовать, — вспоминает Арафат.

Родители совершенно не ожидали такого решения от сына. Отпустить так далеко своего ребенка — настоящее испытание для семьи.

— Родители были против, конечно. Как и любые родители, они переживали, что их ребенок окажется так далеко от дома. Но они приняли решение услышать меня и отпустить.

К слову, семья у нашего героя весьма большая: у Арафата еще сестра и шесть братьев. Он — самый старший. В Россию приехал вместе с братом. Чтобы поступить в медицинский университет в Нижнем, будущим врачам пришлось год потратить на изучение русского языка и материалов для экзаменов.

— Было тяжело. Это был где-то ноябрь, я в легкой, смешной куртке. Ничего не понимаешь, страшно, язык не знаешь. Но люди очень добрые, постоянно помогали в магазине, на улице. Конечно, тогда английский язык знали далеко не все, даже в аэропорту.

Арафат говорит, что первый год он был в настоящем восторге от погоды. Ему было интересно наблюдать, как сменяются сезоны и какие мощные осадки бывают в Нижегородской области. Через год он привык к погоде, и она даже стала надоедать как любому местному жителю.

Сейчас врач вспоминает все трудности с улыбкой

Сейчас врач вспоминает все трудности с улыбкой

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«Мне было трудно, я учился на русском»

За год Арафату удалось выучить русский на необходимом уровне и сдать нужные экзамены. Но, поскольку он поступал в 2000-е, иностранное отделение тогда только развивалось. Вот и пришлось учиться на русском языке. По воспоминаниям собеседника, изучать саму науку было довольно просто, так как все названия на латинице. Трудности возникали с другими заданиями.

— Один лист из тетрадки иногда приходилось переводить с помощью огромного словаря целый день, и только потом я приступал к заданию. Группа у нас была очень хорошая, ребята всегда помогали. Конечно, многое зависит от самого человека. Если общительный и доброжелательный, то всё будет отлично.

Университетские годы — непростое время, занимающее без малого десяток лет. Арафат один год провел за подготовкой к вузу, потом отучился на шести курсах, три года провел в ординатуре и интернатуре. Молодому специалисту посчастливилось пройти практику не в одной больнице Нижнего.

— Я был практикантом в Семашко, в больнице № 5, в роддоме и работал на скорой помощи. В один год на каникулы уехал к себе домой и проходил практику там. Хочу сказать, всё очень отличается. Там, в Саудовской Аравии, практикантам не доверяют и молодые врачи очень ограничены в правах. В России можно взять историю пациента, спрашивать то, что нужно. Там такого нет.

Оборудование в больнице новое, и работать с ним приятно как врачам, так и пациентам

Оборудование в больнице новое, и работать с ним приятно как врачам, так и пациентам

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«Проблем с деньгами не было»

Конечно, как и всех, нас интересовал вопрос стоимости обучения и финансовая сторона в целом. Арафат навскидку сравнил, сколько потратил в России и сколько отдал бы на родине. По его воспоминаниям, когда один из братьев поступил в местный вуз в Саудовской Аравии, стоило это около 3,5 тысячи долларов за четверть. В то время как в России на эти деньги можно было учиться целый год.

— Когда мы только приехали в Нижний Новгород, проблем с деньгами у нас не было. До сих пор в России, если сравнить с заграницей, всё дешевле. Так было и тогда.

К тому же, по словам доктора, зарплата врача в другой стране не сильно отличается. Сумма заработка выше, но и расходов больше.

« — Это была любовь с первого взгляда?

— Нет. С третьего курса »


Конечно, провести так много времени в России и не влюбиться было невозможно. Когда Арафат уже хорошо освоился в Нижнем, он обратил внимание на девушку из своего университета.

— Она отличалась: была такая спокойная, не курила, не пила, не ходила на вечеринки. Я ее заметил не сразу. Но, когда разглядел, не смог забыть.

Годы шли, будущие врачи заключили брак, но ученическая виза подошла к концу, и Арафату нужно было возвращаться в родную страну. Но ненадолго. Пока молодой врач занимался документами, в России у него родилась дочь. Поскольку жена медика уже работала в Павлове, там же и он нашел свое место, когда вернулся в Россию.

— Я выбрал свою семью и детей. Приехал в Россию и устроился в ЦРБ сразу на должность врача лечебной физкультуры. В мои обязанности входит реабилитация пациентов из кардиологического, неврологического и травматологического отделения. А дома меня всегда ждут две дочери, недавно родившийся сын и жена.

Для реабилитации пациентов в ЦРБ есть сенсорный уголок

Для реабилитации пациентов в ЦРБ есть сенсорный уголок

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В прошлом году врач отметил 10 лет работы в Павловской ЦРБ. Арафат работает на обычной пятидневке. С утра — планерка, потом обход больных, дальше работа с историями болезней. Для пациентов доктор расписывает программу, а на занятиях присутствуют инструкторы.


— У нас есть тренажерный зал с дорожками, где разрабатывают опорно-двигательную систему, а еще коврики и другое оборудование для гимнастики, кисточки, замки и другие предметы для развития сенсорики и мелкой моторики. Если пациенты хотят восстановиться, могут заниматься и несколько раз в день.

Как отметил специалист по ЛФК, их больница в некоторых моментах оснащена намного лучше, чем бывает в медучреждениях Нижнего Новгорода.

Медик может найти подход к любому пациенту

Медик может найти подход к любому пациенту

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— В Павлове у нас очень красиво, даже лучше, чем в Нижнем, — говорит врач. — Там здания одни, а тут природа. Мы часто всей семьей гуляем около речки, наблюдаем осенью за листопадом, зимой — за снежными полями, а весной — как растет трава.


Арафат вместе с семьей периодически улетает в отпуск на родину и навещает родственников. А вот его семья из Саудовской Аравии пока не приезжала в Россию. Но о переезде куда-либо еще врач не задумывается совсем — говорит, нашел свое место в жизни.

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