«Врач сказал: если оставим, ходить не будешь». Студент — о жизни без ноги после СВО

— Повестка мне не приходила, оказалось, я даже на учете в военкомате почему-то не стоял, — говорит Александр. — Но я решил идти: честь, достоинство, долг... Пошел воевать за Родину, защищать интересы своего государства.

Историю Александра рассказывает наш челябинский коллега из 74.RU Артем Краснов.

Просто снаряд

Несколько недель заняли формальности, были медкомиссия и проверка на профпригодность. «Дурака не допустят, чтобы своих не поубивал», — уточняет Александр. Через пару недель он отправился в зону СВО, где в то время шли ожесточенные бои за Бахмут. Контракт был подписан на шесть месяцев, и Александр отбыл его полностью, но два последних месяца — уже в луганском госпитале. О самом ранении он говорит неохотно: