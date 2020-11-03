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НГУ и НГТУ опустились в мировом репутационном рейтинге вузов

В список вошли полторы тысячи университетов

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В прошлом году НГУ занимал 139-е место в этом рейтинге

В прошлом году НГУ занимал 139-е место в этом рейтинге

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Два вуза из Новосибирска упали в репутационном рейтинге университетов

Агентство RUR совместно с международной компанией Clarivate Analytics составило репутационный рейтинг World University Ranking, в который пошли два вуза из Новосибирска.

Аналитики оценили полторы тысячи университетов со всего мира. Так, НГУ, в прошлом году занявший 139-е место, на этот раз попал в категорию «601–800». А НГТУ, расположившийся в 2019 году на 560-м месте, сейчас находится в категории «1000+». НГУЭУ в этом году в рейтинг не попал.

Первое место среди престижных университетов России занял МГУ — он оказался на 37-й позиции.

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В сентябре стало известно, что НГУ опустился в рейтинге лучших университетов мира.

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НГТУНГУрейтинг вузов
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