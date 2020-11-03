НГУ и НГТУ опустились в мировом репутационном рейтинге вузов

Агентство RUR совместно с международной компанией Clarivate Analytics составило репутационный рейтинг World University Ranking, в который пошли два вуза из Новосибирска.



Аналитики оценили полторы тысячи университетов со всего мира. Так, НГУ, в прошлом году занявший 139-е место, на этот раз попал в категорию «601–800». А НГТУ, расположившийся в 2019 году на 560-м месте, сейчас находится в категории «1000+». НГУЭУ в этом году в рейтинг не попал.



Первое место среди престижных университетов России занял МГУ — он оказался на 37-й позиции.

