Прилетевшим из-за границы в Россию запретили выходить из дома



Россиян, которые прибывают в страну из-за рубежа на самолете, обязали соблюдать режим самоизоляции на дому. До того момента, когда они получат результаты ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

— До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), — указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.