Центральные улицы Новосибирска перекроют для парада — показываем на карте, когда и где

В Новосибирске в начале мая перекроют улицы для подготовки и проведения парада. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии.
Временное прекращение движения транспорта планируется ввести за несколько дней до 9 Мая, а также в дату празднования. Речь идет о 4, 7,8 и 9 мая.
— Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и иных массовых мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, — сказано в названии документа.
Участки планируется закрыть на Красном проспекте, улицах Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, Чаплыгина и других. Для удобства мы нанесли даты на карты.
— Обеспечить готовность закрытия входов (выходов) станции метро Площадь Ленина 04.05.2024 с 12.30 до 18.00 час., 07.05.2024 с 18.30 до 22.30 час., 09.05.2024 с 7.30 до 12.00 час., с 21.00 до 23.00 час. в случае принятия решения оперативным штабом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, — сказано в документах.
Кроме того, в городе введут временное ограничение движения транспорта по четной стороне Ипподромской на участке от Военной до улицы Фрунзе. Оно будет действовать с 13:00 до 16:00 часов 4 мая, с 18:30 до 22:30 часов 7 мая и с 07:00 до 11:00 часов 9 мая.
На время празднования и подготовки в городе нельзя будет припарковать автомобиль:
4 мая с 07:00 до 18:00, 7 мая с 07:30 до 22:30, 9 мая с 07:00 до 13:00:
— на площади им. Ленина;
— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.
8 мая с 08:00 до 18:00:
— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.
9 мая с 07:00 д 23:00:
— на площади им. Ленина;
— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.
9 мая с 8:00 до 22:30:
— по ул. Каменской на участке от ул. Депутатской до ул. Орджоникидзе.
9 мая с 8.00 до 23.00 час:
— по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки по ул. Обской, 2.
В прошлом году центр Новосибирска также перекрывали для репетиции и проведения парада. Подготовка проходила 5 и 7 мая.