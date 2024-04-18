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Дороги и транспорт Центральные улицы Новосибирска перекроют для парада — показываем на карте, когда и где

Центральные улицы Новосибирска перекроют для парада — показываем на карте, когда и где

Проезд ограничат на правом и левом берегу города

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Проект постановления опубликовали на сайте мэрии

В Новосибирске в начале мая перекроют улицы для подготовки и проведения парада. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

Временное прекращение движения транспорта планируется ввести за несколько дней до 9 Мая, а также в дату празднования. Речь идет о 4, 7,8 и 9 мая.

— Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и иных массовых мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, — сказано в названии документа.

Участки планируется закрыть на Красном проспекте, улицах Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, Чаплыгина и других. Для удобства мы нанесли даты на карты.

Ограничения движения транспорта 4,7 и 8 мая
Ограничения движения 9 мая

— Обеспечить готовность закрытия входов (выходов) станции метро Площадь Ленина 04.05.2024 с 12.30 до 18.00 час., 07.05.2024 с 18.30 до 22.30 час., 09.05.2024 с 7.30 до 12.00 час., с 21.00 до 23.00 час. в случае принятия решения оперативным штабом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, — сказано в документах.

Кроме того, в городе введут временное ограничение движения транспорта по четной стороне Ипподромской на участке от Военной до улицы Фрунзе. Оно будет действовать с 13:00 до 16:00 часов 4 мая, с 18:30 до 22:30 часов 7 мая и с 07:00 до 11:00 часов 9 мая.

На время празднования и подготовки в городе нельзя будет припарковать автомобиль:

4 мая с 07:00 до 18:00, 7 мая с 07:30 до 22:30, 9 мая с 07:00 до 13:00:

— на площади им. Ленина;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.

8 мая с 08:00 до 18:00:

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

9 мая с 07:00 д 23:00:

— на площади им. Ленина;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.

9 мая с 8:00 до 22:30:

— по ул. Каменской на участке от ул. Депутатской до ул. Орджоникидзе.

9 мая с 8.00 до 23.00 час:

— по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки по ул. Обской, 2.

В прошлом году центр Новосибирска также перекрывали для репетиции и проведения парада. Подготовка проходила 5 и 7 мая.

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День Победы Парад Ограничения движения Новосибирск
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