Центральные улицы Новосибирска перекроют для парада — показываем на карте, когда и где

В Новосибирске в начале мая перекроют улицы для подготовки и проведения парада. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

Временное прекращение движения транспорта планируется ввести за несколько дней до 9 Мая, а также в дату празднования. Речь идет о 4, 7,8 и 9 мая.

— Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и иных массовых мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, — сказано в названии документа.

Участки планируется закрыть на Красном проспекте, улицах Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, Чаплыгина и других. Для удобства мы нанесли даты на карты.

— Обеспечить готовность закрытия входов (выходов) станции метро Площадь Ленина 04.05.2024 с 12.30 до 18.00 час., 07.05.2024 с 18.30 до 22.30 час., 09.05.2024 с 7.30 до 12.00 час., с 21.00 до 23.00 час. в случае принятия решения оперативным штабом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, — сказано в документах.

Кроме того, в городе введут временное ограничение движения транспорта по четной стороне Ипподромской на участке от Военной до улицы Фрунзе. Оно будет действовать с 13:00 до 16:00 часов 4 мая, с 18:30 до 22:30 часов 7 мая и с 07:00 до 11:00 часов 9 мая.

