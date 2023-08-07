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В Иркутске задержали рейс в Новосибирск — пассажир ждал больше 12 часов в здании аэропорта

Самолет должен был прилететь вчера вечером

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Пассажир не смог получить гостиницу

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В Иркутске задержали рейс S7, который должен был вылететь в Новосибирск вчера, 6 августа. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет должен был прилететь в 22:05 вечером в воскресенье. Но сейчас прилет запланирован на 09:23 понедельника, 7 августа.

Как рассказал читатель НГС, он не смог заселиться в гостиницу на время ожидания вылета. Мужчина вышел из зоны вылета, чтобы оформить номер за счет компании S7.

— Гостиница оказалась в городе, а трансфера нет, решили вернуться в зону вылета, поспать, взяли воду, которую предоставила S7, но с ней через контроль не пускают, — пояснил пассажир из Иркутска.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу S7 за комментарием. На момент публикации ответа не было.

На прошедших выходных рейс из Сочи в Новосибирск задержали из-за аварии в аэропорту курортного города.

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