В Иркутске задержали рейс в Новосибирск — пассажир ждал больше 12 часов в здании аэропорта

В Иркутске задержали рейс S7, который должен был вылететь в Новосибирск вчера,
Как рассказал читатель НГС, он не смог заселиться в гостиницу на время ожидания вылета. Мужчина вышел из зоны вылета, чтобы оформить номер за счет компании S7.
— Гостиница оказалась в городе, а трансфера нет, решили вернуться в зону вылета, поспать, взяли воду, которую предоставила S7, но с ней через контроль не пускают, — пояснил пассажир из Иркутска.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу S7 за комментарием. На момент публикации ответа не было.
На прошедших выходных рейс из Сочи в Новосибирск задержали из-за аварии в аэропорту курортного города.