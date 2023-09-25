«Накручиваем, но не в 10 же раз!»: новосибирские перекупы массово продают билеты на хоккей — от чего зависит наценка

Что предлагают перекупы

Из 39 представленных на одном из сайтов объявлений 17 — от людей, которые продают билеты сразу на несколько или на все матчи. В зависимости от сектора и уровня команд-соперников цены на билеты у перекупов варьируются от 300 до 2500 рублей. Кто-то продает дешевле рыночной стоимости. На рынке представлены даже абонементы.



— Билеты на хоккей, все матчи «Сибири». Центральные сектора, боковые сектора, за воротами сектора, нижний и верхний ярус. Давно в билетной сфере, — пишет один из продавцов.

