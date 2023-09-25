«Накручиваем, но не в 10 же раз!»: новосибирские перекупы массово продают билеты на хоккей — от чего зависит наценка

На площадках для размещения объявлений и сторонних сайтах в Новосибирске встречаются предложения о продаже билетов на матчи хоккейной «Сибири» от перекупщиков. В основном так продают билеты на домашние матчи. Их стоимость варьируется, как и выбор мест. Болельщики высказывают недовольство тем, что цены дерут, а в итоге на стадионе есть свободные места. Представители арены рекомендуют покупать билеты на официальном сайте. НГС поговорил с перекупами про их бизнес и узнал, сколько они накручивают на исходные цены.
Что предлагают перекупы
Из 39 представленных на одном из сайтов объявлений 17 — от людей, которые продают билеты сразу на несколько или на все матчи. В зависимости от сектора и уровня команд-соперников цены на билеты у перекупов варьируются от 300 до 2500 рублей. Кто-то продает дешевле рыночной стоимости. На рынке представлены даже абонементы.
— Билеты на хоккей, все матчи «Сибири». Центральные сектора, боковые сектора, за воротами сектора, нижний и верхний ярус. Давно в билетной сфере, — пишет один из продавцов.
Перекуп Артем говорит, что это — его подработка к основной деятельности. Он накручивает на каждый билет около 200 рублей. При этом с другими такими же продавцами он не общается. Мужчина напомнил: перекупы были всегда, и не только в спорте.
Еще один продавец Алексей считает, что люди сами создают спрос на перекупщиков. Мужчина отрицает, что из-за такого «бизнеса» фанаты порой не могут купить билеты на игры.
Но ранее читатели НГС жаловались, что не могли попасть на игру «Сибири» с казахстанским «Барысом» из-за того, что билетов тогда якобы практически не осталось, а те, что были — стоили по 6 тысяч рублей. При этом другие читатели утверждали, что некоторые сектора на новой ледовой арене во время матча были частично пустые.
— Любой фанат при большом желании в любой момент времени спокойно на любой матч может купить билет. Дело тут не в людях, которые перепродают билеты, а в тех, кто не желает тратить хоть маленько своего времени для покупки билетов. Я в билетной сфере с 2011 года и знаю, о чем я говорю. Сейчас нет никакой проблемы с билетами: на любой матч при желании можно взять билет хоть в день матча, хоть за месяц, — утверждает собеседник НГС.
Он добавил, что все, кто продает билеты, заранее приобретают их в общем порядке как для себя, так и в небольшом количестве для перепродажи. Мужчина также отметил, что профессия не теряет со временем своей актуальности, так как, по его мнению, много людей не желают тратить свое время и обращаются к ним. Процент накрутки на билеты, по его словам, зависит от спроса и уровня команды-соперника, а также количества билетов, оставшихся на руках у конкретного продавца.
— Максимально у людей, занимающихся этим постоянно, накрутка доходила до 2,5 раза, но никак не в 10 раз — эти цифры люди сами себе придумали. Билеты ниже рыночной стоимости продают для того, чтоб не остаться с этими билетами. В основном это либо новички в сфере, либо те, кто сам не смог пойти на матч, — заключил Алексей.
Что говорят в ХК и «Арене»
В пресс-службе хоккейного клуба «Сибирь» корреспондента НГС попросили направить официальный письменный запрос, так как для подготовки ответов специалистам понадобилось время. Ответ на запрос предоставлен не был.
Прокомментировали ситуацию в ГАУ НСО «Арена». Там рассказали, что билетная программа на игры ХК «Сибирь» полностью принадлежит клубу «Сибирь».
— Обращаем ваше внимание, что на официальном сайте арены нет возможности покупки билетов на хоккейные матчи команд «Сибирь» и «Сибирские снайперы». При этом мы рекомендуем покупать билеты только на официальном сайте хоккейного клуба «Сибирь», — пояснила пресс-секретарь ГАУ НСО «Арена» Анастасия Степанченко.
Также продают билеты на хоккей на сайте arena-sibir.ru. Там можно купить билеты на все игры «Сибири» до конца 2023 года. Но этот сайт не является официальным сайтом для «Сибирь Арены».
Ранее НГС писал о том, как корреспондент НГС и болельщица ХК «Сибирь» перестала ходить на игры любимой команды. По мнению девушки, хоккеисты начали сезон слабо, а цены на билеты на новой арене неоправданно высокие.