Германии нужен газ, россияне скучают по Netflix. Главное вокруг спецоперации на Украине за 10 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 10 июля.



Споры из-за турбины

Речь идет о турбине производства Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток». Ранее у турбины выявили технические неисправности и перевезли из Германии в Канаду для починки. Как утверждала Siemens, вернуть ее было невозможно из-за санкций Канады против России.