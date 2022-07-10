Германии нужен газ, россияне скучают по Netflix. Главное вокруг спецоперации на Украине за 10 июля
Рассказываем, что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 10 июля.
Споры из-за турбины
Речь идет о турбине производства Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток». Ранее у турбины выявили технические неисправности и перевезли из Германии в Канаду для починки. Как утверждала Siemens, вернуть ее было невозможно из-за санкций Канады против России.
Еще 14 июня «Газпром» сообщил, что проблемы с турбиной вынудили его сократить поставки газа по «Северному потоку». Сегодня стало известно, что Канада всё же намерена вернуть деталь Германии.
— Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников, — приводит ТАСС слова благодарности от Олафа Шольца.
Минэнерго Украины позднее заявило, что в правительстве страны «глубоко разочарованы» этим решением Канады.
Еще о Германии
Несколько новостей — тезисно:
- глава Минэкономики Германии заявил, что если страна не сможет заполнить газохранилища, то это станет для страны настоящей проверкой на прочность;
- Corriere della Sera: Германия уже месяц тормозит выделение Евросоюзом 9 миллиардов евро на помощь Украине. По информации газеты, решение Еврокомиссии не одобряет германский министр финансов;
- Bild am Sonntag: министр защиты прав потребителей Германии предложила ввести мораторий на отключение газа и электричества. Она считает, что в трудный зимний период потребителям понадобится особая защита.
Новые ограничения
Канада планирует расширить санкции в отношении газового, нефтяного и химического секторов России. Они коснутся трубопроводов и металлургии.
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Die Welt. Это одна из крупнейших ежедневных немецких газет. Ранее бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом газеты после того, как выбежала в студию канала во время прямого эфира с пацифистским плакатом. Она проработала в газете три месяца, после чего контракт с ней закончился и его не продлили.
По информации Дмитрия Колесова, большинство россиян, которые смотрели фильмы и сериалы на Netflix, после его ухода перешли на пиратские платформы.
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— Как бы ужасно это ни звучало из уст человека, который язык индустрии, но, на мой взгляд, в основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы, потому что библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет, — заявил эксперт на встрече в рамках Российской креативной недели.
Украинская полиция объявила об аресте активов, связанных с Россией. Как сказано в заявлении, их общая стоимость — более 200 миллионов долларов.