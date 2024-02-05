«Не заметил, как перестал чувствовать ноги»: можно ли выжить в ледяной воде — опасный эксперимент от журналистов

Каждый год на водоемах России гибнут люди, которые выходят на лед ради рыбалки или красивых и экстремальных фотографий. Но это может быть опасно, и в случае провала под лед паника, ледяная вода и мокрая одежда утаскивают на дно за считаные минуты на озерах, еще быстрее — на реках. Чтобы понять, как действовать в такой экстремальной ситуации, корреспонденты кемеровского NGS42.RU смоделировали три варианта развития событий и на своем теле узнали, что происходит с теми, кому приходится бороться за жизнь со стихией. На сегодня это самое сложное и, как оказалось, наиболее опасное испытание, в котором участвовали наши журналисты.
Идея провести этот эксперимент пришла незадолго до Крещения, когда в интернете вновь стали распространять видео двухлетней давности из Ленинградской области, где на глазах детей утонула женщина. Тогда трагедия произошла на реке, но нам стало интересно, сколько времени, независимо от типа водоема, неподготовленный человек сможет пробыть в ледяной воде в ожидании помощи и так ли легко, как показывают в фильмах, выбраться из этого плена.
Поговорив с сотрудниками МЧС Кузбасса, которых мы попросили помочь в проведении эксперимента, решили добавить еще два сценария развития событий: человека вытаскивает очевидец, и самоспасение с помощью спецсредств, изготовить которые может каждый. Сразу отметим несколько важных уточнений:
1. Эксперимент проводили на Красном озере в Кемерове на базе клуба любителей зимнего плавания «СнеГири», где глубина около 1,5 метра. На реках, даже со слабым течением, такое практиковать смертельно опасно. И, как выяснилось, в стоячей воде также есть определенные риски.
2. За всем происходящим следили сотрудники МЧС и профессиональные «моржи», готовые в любой момент оказать помощь, в том числе медицинскую. Всего на площадке присутствовали более 10 человек.
3. Во всех трех сценариях для «чистоты эксперимента» испытатели не касались дна, имитируя большую глубину. Встал = «утонул».
Легенда 1. Счастливое спасение
Наиболее опасное время выхода на лед — весна и осень, когда он хрупкий, но это, как показывает практика, не останавливает ни рыбаков, ни любителей прогулок на природе, охотящихся за красивыми фото. Последний вариант развития событий мы и инсценировали.
По задумке, наш корреспондент Валерия Городецкая, гуляя по водоему, провалилась. Это заметил «случайно» проходящий неподалеку мужчина, его роль играл сотрудник ГИМС МЧС. Оказавшись в воде, девушка должна была добраться до крепкого льда, то есть проплыть около двух метров, при этом пробиваясь через льдины, и удерживаться до тех пор, пока к ней не подберется очевидец и не поможет вылезти. Как это было — на видео.
В общей сложности Валерия пробыла в воде около 30 секунд, поэтому не получила серьезных последствий для организма, например обморожений. Но стоит учесть, что, по нашей легенде, ее заметили сразу, и поэтому спасение пришло быстро. В реальных условиях помощи ждать придется намного дольше, так как очевидец может впасть в ступор, начать паниковать или банально испугается оказаться в такой же ситуации.
— Перед прыжком я реально волновалась: пыталась делать дыхательную гимнастику, но дрожь из тела не уходила. Стало почему-то жутко страшно за организм. Не могла понять, смогу ли я вообще плыть в одежде и насколько сильно промерзнет тело. Ноги и правда окаменели в воде, а от остальных последствий меня спас гидрокостюм. Но что было бы без него..., — делится своим впечатлением от опыта девушка.
Легенда 2. «На дно за три минуты»
Чтобы понять, как долго неподготовленный к такому человек может удерживаться на кромке льда, в воду «случайно» упал наш корреспондент Александр Левчук.
— Спасатели не могут прибыть на место за пять минут. Как правило, это занимает до 20 минут, всё зависит от того, насколько отделение удалено от водоема. Человек может столько продержаться, но негативные последствия для организма наступают раньше, минут через 15. Трагический конец для детей, конечно, происходит быстрее, паника губит, — сказал во время подготовки к эксперименту инспектор ГИМС по Кузбассу Евгений Блохин.
По легенде, в этот раз «тонущего» никто не должен спасать, ему надо было выбраться самому или продержаться те же 20 минут, что необходимы для приезда спасателей. Из видео вы поймете, что наш корреспондент не справился с этой задачей, а чуть ниже он пояснит, почему так вышло.
— В своей колонке я писал, что начал закаляться в проруби, но не могу сказать, что за прошедший месяц стал профессионалом в этом деле. Тем не менее перед погружением я считал, что смогу выбраться или хотя бы продержусь те же 20 минут, но всё пошло не так. Практически сразу мороз пробил легкие и перехватило дыхание, этот момент слышно на видео.
Следом почти моментально замерзли пальцы на руках. Какое-то время помогала держаться жилетка, но постепенно воздух из нее выходил, и она вместе со всеми другими вещами и сапогами тянула вниз. Добравшись к кромке, я хотел попробовать выбраться, но, к своему удивлению, понял, что меня утаскивает под лед. Я не скрою, в тот момент даже стало по-настоящему страшно, хотя и понимал, что погибнуть тут мне не дадут. Спасатели даже заметили это и хотели вытащить из воды, но эксперимент решили продолжить «до победы».
Следующие минуты я только и делал, что пытался не уйти под лед, пока не понял, что сил практически не осталось. В последний раз попытался выбраться, как мне советовали спасатели, но оказалось, что я не заметил, как перестал чувствовать ноги. Дальше продолжать уже не было смысла, так как пришло осознание, что холод добрался до внутренностей и появилась боль в почках. На записи может быть непонятно, почему я кое-как иду — это именно из-за того, что мышцы практически не слушаются.
Возможно, в реальности за счет адреналина продержаться вышло бы дольше, но обморожений и общего переохлаждения организма избежать бы не удалось точно. Конечности в полной мере я начал чувствовать примерно через час-полтора, царапины и синяки, появившиеся от ударов о льдины, проходят до сих пор.
Легенда 3. Почти Мюнхгаузен
Алексея Рыбалкина можно считать настоящим «моржом». За годы подготовки он натренировал свое тело и без особых проблем может пробыть в проруби до 15 минут. Именно поэтому не он был героем второго сценария — для «чистоты» эксперимента нужен был рядовой человек, не готовый к таким погружениям. В качестве средств для самоспасения он использовал два кровельных самореза, связанных между собой веревкой, но они есть и заводские — стоят от 150 рублей, что не так уж дорого, учитывая, что реально могут спасти жизнь. Принцип работы максимально прост: оказавшись в воде, человек втыкает их в лед и таким образом выбирается на твердую поверхность.
Самоспасенный отметил, что до эксперимента ему тоже казалось, что выбраться на лед, с учетом его многолетнего опыта погружений в озеро зимой, будет легко, но столкнулся с той же проблемой — несмотря на стоячую воду, его утаскивало под полынью.
— Интересно было, каково это — оказаться в такой ситуации, с близкими условиями к реальным событиям. Ни разу не проваливался полностью в одежде под лед. В итоге получил именно то, чего хотел: опыт, знания, отличное времяпрепровождение. Ну и в какой-то степени помог эксперименту своим участием, — рассказывает Алексей.
На примере Алексея, который порезал лицо, стал очевиден еще один момент, который мы не продумали во время подготовки. Каждый участник при погружении получал льдинами по голове, причем довольно болезненно: Валерия ударилась подбородком, а Александр — затылком. Таким образом, при совсем печальном развитии ситуации не исключено, что человек может потерять сознание и сразу уйти на дно.
Вместо послесловия
Своим примером корреспонденты NGS42.RU показали, что лед не иллюзорно опасен не только для детей, но и для взрослых. Наша редакция призывает читателей не рисковать здоровьем и жизнью и не выходить на лед без необходимости. И если уж пришлось, то берите с собой средства для спасения.