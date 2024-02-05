«Не заметил, как перестал чувствовать ноги»: можно ли выжить в ледяной воде — опасный эксперимент от журналистов

Идея провести этот эксперимент пришла незадолго до Крещения, когда в интернете вновь стали распространять видео двухлетней давности из Ленинградской области, где на глазах детей утонула женщина. Тогда трагедия произошла на реке, но нам стало интересно, сколько времени, независимо от типа водоема, неподготовленный человек сможет пробыть в ледяной воде в ожидании помощи и так ли легко, как показывают в фильмах, выбраться из этого плена.

Поговорив с сотрудниками МЧС Кузбасса, которых мы попросили помочь в проведении эксперимента, решили добавить еще два сценария развития событий: человека вытаскивает очевидец, и самоспасение с помощью спецсредств, изготовить которые может каждый. Сразу отметим несколько важных уточнений: