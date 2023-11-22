А премия будет? Кому обязаны платить тринадцатую зарплату

То есть работодатель сам волен устанавливать критерии, за которые он сотрудника поощряет. Юрист говорит, что в частном секторе у работодателя нет никаких обязанностей платить кому-то тринадцатую зарплату. С госслужащими тоже всё зависит от внутренних документов и ведомственных актов — как установило конкретное министерство или ведомство, так и будут платить его сотрудникам. И если годовая премия этими документами установлена и прописанные в них условия выполнены, заплатить ее работодатель обязан. Просто по своему желанию передумать и не платить он не может.

