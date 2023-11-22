А премия будет? Кому обязаны платить тринадцатую зарплату

До Нового года осталось всего ничего, уже пора рассчитывать свой бюджет на праздники. Как кстати пришлась бы сейчас годовая премия или так называемая тринадцатая зарплата. Но вот будет ли она в этом году, зачастую непонятно до последнего. Мы изучили законы и поговорили с юристом, чтобы разобраться, кому полагается тринадцатая зарплата и в каком случае годовую премию могут не платить.
— Согласно Трудовому кодексу, есть обязательная часть оплаты труда — оклад или тарифная ставка, и есть различного рода поощрительные выплаты, они же премии, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Под тринадцатой зарплатой, как правило, подразумевают премию за достижение определенных показателей, а премия не является обязательной какой-то частью выплаты априори. Но тут очень важно понимать, как вообще в компании сформулирована норма о том, что выплачивается какая-то премия по итогам года, как это прописано во внутренних документах.
В ТК РФ говорится, что все системы оплаты труда, включая доплаты, надбавки стимулирующего характера и премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами.
— Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников, — говорится в Трудовом кодексе.
То есть по закону у каждого работодателя должны быть документы, четко определяющие, кому и в каком случае положены премии: годовые, квартальные, ежемесячные — любые.
— Там должны быть указаны определенные критерии в отношении каких сотрудников, при достижении каких показателей положена выплата годовой премии. Это могут быть показатели всей компании в целом — например, размер чистой прибыли за год, — считает юрист. — Может быть показатель отдела — например, своевременная сдача отчетности для бухгалтерии или выручка для отдела продаж. И, наконец, это может быть личный показатель эффективности. Более того, может быть, что для получения премии нужно выполнить все три условия.
То есть работодатель сам волен устанавливать критерии, за которые он сотрудника поощряет. Юрист говорит, что в частном секторе у работодателя нет никаких обязанностей платить кому-то тринадцатую зарплату. С госслужащими тоже всё зависит от внутренних документов и ведомственных актов — как установило конкретное министерство или ведомство, так и будут платить его сотрудникам. И если годовая премия этими документами установлена и прописанные в них условия выполнены, заплатить ее работодатель обязан. Просто по своему желанию передумать и не платить он не может.
— Например, есть в компании установленное положение о премировании, необходимые показатели для выплаты годовой премии достигнуты и работодатель по какой-то причине говорит: «Нет, я не буду платить», — это нарушение. И сотрудник имеет право жаловаться в госинспекцию труда или идти в суд и взыскивать эти деньги, — говорит юрист. — Если эти критерии не достигнуты, то оснований для выплаты у работодателя нет, никакой обязанности у него нет.
Любопытной может быть ситуация, когда положение о премировании есть, но критерии в нем сформулированы как-то неоднозначно или не сформулированы вообще. Это позволяет работодателю действовать на свое усмотрение: хочет — платит годовую премию, не хочет — не платит. Но и здесь можно за годовую премию побороться.
— В принципе, если вся зарплата белая и работодатель на протяжении нескольких лет эту тринадцатую зарплату выплачивал стабильно, а тут перестал платить, то суды могут расценить это так, что, исходя из сложившейся практики отношений сторон, премия подлежит выплате, — считает Артем Страшнов. — Но в общем и целом надо понимать, что это чаще всего речь идет про право, а не обязанность работодателя.
Чтобы проверить, полагается ли годовая премия или тринадцатая зарплата лично вам, загляните в свой трудовой договор — в положение об оплате труда или положение о премировании. Если этих документов или их копий у вас нет, то работодатель обязан предоставить их по письменному заявлению.