«Поссорился с командой»: девятилетний мальчик пропал после тренировки по хоккею под Новосибирском

В Краснообске пропал девятилетний мальчик Тихон. Ребенок сегодня, 14 марта, около 10:00 вышел с тренировки с ЛДС Колос и ушел в неизвестном направлении. Сообщение о поисках появилось в официальной группе администрации Краснообска во «ВКонтакте».
— Раньше никогда не пропадал. Телефон у него с собой, он просто не выходит на связь. У него произошел конфликт с мальчиком, с ребятами из команды. Он расстроенный пошел в другую сторону от дома, — объяснила корреспонденту НГС Ксения, мама Тихона. — Его видят то тут, то там по Васхнилу. То в подъезде сидящим. Бегаем его, ищем. В полицию я обратилась.
Если вам что-то известно о мальчике, то позвоните в 112 или 102.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.
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