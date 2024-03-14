«Поссорился с командой»: девятилетний мальчик пропал после тренировки по хоккею под Новосибирском

— Раньше никогда не пропадал. Телефон у него с собой, он просто не выходит на связь. У него произошел конфликт с мальчиком, с ребятами из команды. Он расстроенный пошел в другую сторону от дома, — объяснила корреспонденту НГС Ксения, мама Тихона. — Его видят то тут, то там по Васхнилу. То в подъезде сидящим. Бегаем его, ищем. В полицию я обратилась.