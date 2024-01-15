freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 4/10
usd 88.13
eur 96.75
Тема дняВ Сибири разразилась январская молния
Все новости
Все новости

На стройке нового ЖК на Большевистской поднялись клубы черного дыма — видео с места

По данным МЧС, о возгорании никто не сообщал

4 487

Тревожное видео опубликовало сооббщество «АСТ-54»

Поделиться

В Новосибирске на видео сняли клубы черного дыма, поднимающиеся со стройплощадки МФК Freedom.

Задымление заметили подписчики сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автор видео предположил, что на стройке, расположенной на улице Большевистской, напротив Речного вокзала, начался пожар.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области заявили, что сообщений о возгорании по адресу улица Большевистская, строение 14 не поступало.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

МФК Freedom возводит компания ООО СЗ «Эталон». По данным компании, никакого пожара на стройплощадке не было.

— Задымление в течение двух минут было вызвано техническими работами с утеплителем. Никакого пожара на объекте не было, — рассказали в пресс-службе. — В настоящий момент задымления нет, строительные работы ведутся в штатном режиме.

По данным сервиса Rusprofile, основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, директор и конечный владелец компании — Евгений Груздев. По данным на конец 2022 года компания показала нулевую выручку и чистую прибыль 10 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о том, как помощь спасателей МЧС потребовалась водителю спецавтомобиля: в его кузове загорелся мусор из-за неостывшей золы.

По теме

ПожарДымСтройкаГУ МЧС России по Новосибирской области
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter