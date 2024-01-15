На стройке нового ЖК на Большевистской поднялись клубы черного дыма — видео с места

В Новосибирске на видео сняли клубы черного дыма, поднимающиеся со стройплощадки МФК Freedom.
Задымление заметили подписчики сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автор видео предположил, что на стройке, расположенной на улице Большевистской, напротив Речного вокзала, начался пожар.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области заявили, что сообщений о возгорании по адресу улица Большевистская, строение 14 не поступало.
МФК Freedom возводит компания ООО СЗ «Эталон». По данным компании, никакого пожара на стройплощадке не было.
— Задымление в течение двух минут было вызвано техническими работами с утеплителем. Никакого пожара на объекте не было, — рассказали в пресс-службе. — В настоящий момент задымления нет, строительные работы ведутся в штатном режиме.
По данным сервиса Rusprofile, основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, директор и конечный владелец компании — Евгений Груздев. По данным на конец 2022 года компания показала нулевую выручку и чистую прибыль 10 тысяч рублей.
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