«Весила 200 килограмм»: врачам пришлось вызывать спасателей, чтобы отнести в скорую пациентку

В Новосибирске врачам скорой помощи пришлось вызывать спасателей, чтобы транспортировать пациентку с огромным весом. Инцидент произошел вчера, 2 ноября, около 22:00 на улице Твардовского в Первомайском районе.
— Бригада врачей просила оказать содействие в медэвакуации больной весом 180–200 килограмм. Помощь оказана, — говорится в сообщении «Спасателей МАСС» во «ВКонтакте».
68-летнюю женщину спустили с 9-го этажа и поместили в машину скорой. Все это время она была под наблюдением медиков.
В конце октября НГС сообщал, что сибирячка обнаружила своего 250-килограммового отца со вспоротым животом — из квартиры его доставали спасатели.