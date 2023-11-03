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«Весила 200 килограмм»: врачам пришлось вызывать спасателей, чтобы отнести в скорую пациентку

Сама женщина дойти не могла

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Пациентку спустили с 9 этажа

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В Новосибирске врачам скорой помощи пришлось вызывать спасателей, чтобы транспортировать пациентку с огромным весом. Инцидент произошел вчера, 2 ноября, около 22:00 на улице Твардовского в Первомайском районе.

— Бригада врачей просила оказать содействие в медэвакуации больной весом 180–200 килограмм. Помощь оказана, — говорится в сообщении «Спасателей МАСС» во «ВКонтакте».

68-летнюю женщину спустили с 9-го этажа и поместили в машину скорой. Все это время она была под наблюдением медиков.

В конце октября НГС сообщал, что сибирячка обнаружила своего 250-килограммового отца со вспоротым животом — из квартиры его доставали спасатели.

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