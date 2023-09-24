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СрочноМедведя сбил поезд, но из леса вышел второй в НСО
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Медведя сбил поезд, но из леса вышел второй и набросился на тушу, перегородив пути — шокирующее видео из НСО

Хищника не могли отогнать от путей

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Хищники стали причиной задержки поездов

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Поезд простоял несколько часов из-за медведя на путях в Новосибирской области. Инцидент произошел сегодня, 24 сентября, ночью.

— Между Барабинском и Труновкой электропоезд сбил медведя. Однако убрать тушу с путей сразу не удалось. Второй медведь на глазах людей, без всякой опаски, стал есть бездыханное тело сбитого медведя, — сообщили подписчики группы «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК» во «ВКонтакте».

Осторожно, видео может шокировать.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК» / Vk.com

— Полиция выезжала на место происшествия. Первого медведя сбил грузовой поезд и даже не заметил этого. Потом вышел второй медведь на пути и начал есть тушу. Это заметил второй грузовой поезд и остановился, — объяснила корреспонденту НГС начальник пресс-службы управления на транспорте МВД по СФО Анна Щербакова. — Животное само ушло в лес. На место были вызваны охотоведы. Была задержка у поездов около 2 часов.

В Новосибирской области с начала года медведи выходили к жителям 14 раз, они нападали на коров, лошадей и овец.

МедведьПоездПроисшествияБарабинск
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