Медведя сбил поезд, но из леса вышел второй и набросился на тушу, перегородив пути — шокирующее видео из НСО

Поезд простоял несколько часов из-за медведя на путях в Новосибирской области. Инцидент произошел сегодня, 24 сентября, ночью.
— Между Барабинском и Труновкой электропоезд сбил медведя. Однако убрать тушу с путей сразу не удалось. Второй медведь на глазах людей, без всякой опаски, стал есть бездыханное тело сбитого медведя, — сообщили подписчики группы «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК» во «ВКонтакте».
Осторожно, видео может шокировать.
— Полиция выезжала на место происшествия. Первого медведя сбил грузовой поезд и даже не заметил этого. Потом вышел второй медведь на пути и начал есть тушу. Это заметил второй грузовой поезд и остановился, — объяснила корреспонденту НГС начальник пресс-службы управления на транспорте МВД по СФО Анна Щербакова. — Животное само ушло в лес. На место были вызваны охотоведы. Была задержка у поездов около 2 часов.
В Новосибирской области с начала года медведи выходили к жителям 14 раз, они нападали на коров, лошадей и овец.