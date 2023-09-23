«Он очень любил Андрюшу». Известный врач-психиатр убил сына-инвалида и покончил с собой

В сентябре Николаю Григорьевичу должен был исполниться 81 год. Местные жители говорят, что в последнее время он сильно сдал: похудел и из-за одышки не мог подниматься по лестницам, поэтому редко выходил из дома — выбирался только за продуктами, сумки до квартиры помогали поднять соседи. Андрея они видели каждый день — он смотрел в окно и всегда приветствовал проходивших мимо знакомых.



О том, что произошло в квартире в тот роковой день, жильцы знают только по слухам: отец сначала убил сына, задушив его пакетом, а потом — себя. При этом, как сообщили в полиции, следов применения оружия сыщики не обнаружили.