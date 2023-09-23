«Он очень любил Андрюшу». Известный врач-психиатр убил сына-инвалида и покончил с собой

В Березовском Свердловской области простились с врачом-психиатром Николаем Макроцким и его сыном Андреем. Траурная церемония прошла в ритуальном зале морга при больнице, где Николай Григорьевич проработал 44 года. Проводить известного медика в последний путь пришли его родственники, коллеги и близкие друзья. Им трудно поверить в то, что его жизнь закончилась так трагично: 19 сентября психиатра и его сына-инвалида нашли мертвыми в их квартире. По предварительным данным, врач убил 43-летнего Андрея, а потом покончил с собой. Подробности — в материале E1.RU.
Николай Макроцкий не сразу стал врачом, рассказывают его коллеги. После школы он работал в ремесленных мастерских и только потом понял, что его призвание — лечить людей. Он выучился на психиатра и посвятил медицине всю жизнь.
— Сегодня прозвучала такая фраза, что он легенда нашего психиатрического кабинета. Такая мощь. Работа была очень важным аспектом его жизни, — рассказала E1.RU психиатр Алена Балашова, которая начинала карьеру в больнице под началом Николая Макроцкого. — Такие истории болезни, которые он писал, больше никто не пишет. Он умел детально расспросить пациента, погрузиться в проблему. Все врачи, которые с ним работали, во время прощания отмечали эту его особенность. Очень тактичный, никогда никаких конфликтов. У него была интеллигентная выдержка, всегда в костюме, в галстуке.
Консультации Николая Макроцкого спасли не одну сотню жизней. Даже выйдя на пенсию, он поддерживал своих пациентов и расспрашивал их о жизни, случайно встретив на улице.
— Я знал его с 2011 года, — рассказал E1.RU бывший пациент Николая Макроцкого. — У меня из-за болезни умерла жена, я не смог справиться с шоком и на протяжении года сильно пил. Николай Григорьевич сразу поверил в меня. И действительно очень помог. Благодаря ему я выбрался из «синей ямы», которая постоянно тянула меня на дно. Я часто ходил к нему на консультации, приводя за руку других пациентов.
В больнице Березовского отметили, что доктор «умел общаться с пациентами, как никто другой»:
— Он мог убедить их в том, что необходимо принимать лекарства. Он гордо нес звание врача, вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение людям, особенным пациентам, которые требуют особого внимания и сочувствия. Почему не смог справиться со своими проблемами?
На пенсию психиатр вышел в 2018 году, когда ему было уже 74. А через год он потерял любимую супругу, это стало тяжелым ударом. С Галиной Семеновной врач был вместе со школьной скамьи. Она ушла из медицины и занималась воспитанием старшего сына и реабилитацией младшего — у Андрея была тяжелая форма ДЦП, он плохо ходил и совсем не разговаривал. После смерти жены всю заботу о сыне взял на себя Николай Григорьевич. Все соседи говорят, что Андрюшу он очень любил.
— По весне мы сидели с ним на лавочке и разговаривали. Я бы не сказал, что на тот момент он сильно болел. Но у него было просто расстроено психическое состояние — он был чем-то угнетен. Такое ощущение, что просто уставший был, — рассказал бывший пациент Николая Макроцкого.
В сентябре Николаю Григорьевичу должен был исполниться 81 год. Местные жители говорят, что в последнее время он сильно сдал: похудел и из-за одышки не мог подниматься по лестницам, поэтому редко выходил из дома — выбирался только за продуктами, сумки до квартиры помогали поднять соседи. Андрея они видели каждый день — он смотрел в окно и всегда приветствовал проходивших мимо знакомых.
О том, что произошло в квартире в тот роковой день, жильцы знают только по слухам: отец сначала убил сына, задушив его пакетом, а потом — себя. При этом, как сообщили в полиции, следов применения оружия сыщики не обнаружили.
— Перед этим он позвонил своему старшему сыну, попросил его приехать. А когда тот зашел в квартиру, они уже были мертвы, — рассказывают соседи погибших. — Он, может, почувствовал, что сын-то никому не нужен, а ему всё хуже и хуже. И поэтому так сделал. 43-летний Андрей был как маленький ребенок.
— Увидит нашу машину — хлопал всегда, видимо, потому что знакомая, и «ыкал» так радостно. Вообще он недееспособный был, — рассказывают соседи. — Николай Григорьевич очень любил Андрюшу. Раньше всегда ходил с ним под ручку. На городские праздники его водил. Никогда голос на него не повышал. Здоровых детей так не все любят, как он его любил.
Полицию вызвал старший сын Николая Григорьевича, ему 53 года, и он живет с семьей отдельно. Невестка погибшего психиатра, рассказывают соседи, — известная уральская певица, они часто смотрят ее по телевизору — Мила Макроцкая принимает участие в музыкальных шоу на федеральных каналах.
Как сообщил телеграм-канал «Сапа», рядом с телами отца и сына обнаружили предсмертную записку, в которой Николай Григорьевич попросил их обоих кремировать.
— Мама Галя просила, а я обещал, что мою урну закопают возле ее урны! Андрюшину урну закопать между нашими. Надеюсь, денег на всё хватит. Прощайте навеки и будьте счастливы, — приводит содержание записки «Сапа».
Знакомые семьи предполагают, что исполнить его последнюю волю не позволили следователи. Причины смерти психиатра и его сына еще выясняются, а в таких случаях кремировать тела запрещают, поэтому похороны были традиционными.
— В настоящее время сотрудники следственного отдела устанавливают все обстоятельства случившегося, — коротко прокомментировали случившееся в областном управлении Следственного комитета.
В 2022 году мы писали о том, как охотник из Среднеуральска застрелил тяжелобольную жену. Он ухаживал за ней после инсульта, но поставить ее на ноги не сумел. После выстрелов он заперся в квартире, силовики два часа вели с ним переговоры.
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