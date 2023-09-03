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Тема дняРебенок пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
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Пьяная ночная драка на новосибирской остановке попала на видео

Ее участники решили не обращаться в полицию

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Полицейским известно об этом конфликте

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В ночь на 3 сентября на остановке общественного транспорта на улице Дмитрия Шмонина произошла драка. Ее сняли на видео подписчики телеграм-канала «Новосибирск с огоньком». Никаких дополнительных уточнений автор видео не привёл.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Судя по оригинальному видео, участники потасовки были пьяны: их речь на 80% состояла из нецензурной брани

Видео: «Новосибирск с огоньком»

Новосибирские полицейские проводят проверку обстоятельств конфликта, участники которого не стали писать заявлений.

— Сегодня ночью в полицию поступало сообщение о драке у дома по улице Шмонина. Сотрудники полиции на место выезжали. Заявлений от участников конфликта не поступило. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — сообщили НГС в областном главке полиции.

Сегодня в Новосибирской области полиция начала проверку после сообщений о том, что покупатели избили продавца в отделе товаров для детей в Тогучине.

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