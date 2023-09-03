Пьяная ночная драка на новосибирской остановке попала на видео

В ночь на 3 сентября на остановке общественного транспорта на улице Дмитрия Шмонина произошла драка. Ее сняли на видео подписчики телеграм-канала «Новосибирск с огоньком». Никаких дополнительных уточнений автор видео не привёл.
Новосибирские полицейские проводят проверку обстоятельств конфликта, участники которого не стали писать заявлений.
— Сегодня ночью в полицию поступало сообщение о драке у дома по улице Шмонина. Сотрудники полиции на место выезжали. Заявлений от участников конфликта не поступило. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — сообщили НГС в областном главке полиции.
Сегодня в Новосибирской области полиция начала проверку после сообщений о том, что покупатели избили продавца в отделе товаров для детей в Тогучине.