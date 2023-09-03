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«Смотрела на ребенка во время примерки»: полиция начала проверку из-за видео с дракой в Новосибирской области

По словам очевидцев, инцидент произошел в Тогучине

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Очевидцы опубликовали видео с места инцидента

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В Новосибирской области полиция начала проверку после сообщений о том, что покупатели избили продавца в отделе товаров для детей в Тогучине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— В полицию поступило заявление от одной из участниц конфликта. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск»

Информация о том, что покупатели напали на сотрудницу магазина, появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы опубликовали видео с места инцидента.

— В городе Тогучин продавца детских вещей избили покупатели за то, что она смотрела на ребенка во время примерки. Им показалось, что она на него смотрит, а она смотрела, чтобы не унесли ничего. Городок небольшой, народ шумит, случай уже не первый, — говорится в посте.

Ранее беременная сибирячка обвинила начальницу в нападении. Пострадавшая считает, что ее не хотели пускать в декрет.

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