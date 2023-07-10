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Тема дняОчевидцы: женщина спустилась из окна по простыням
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Очевидцы заявили о сибирячке, которая спускалась из окна по простыням на Красном проспекте, — фото с места

Женщина сорвалась, но смогла убежать после случившегося

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Женщина упала на дерево, но сильно не пострадала

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Днем 10 июля в доме на Красном проспекте, 99 женщина спускалась из окна по простыне, но сорвалась. Об этом сообщают очевидцы паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, женщина спускалась по простыне с 6-го этажа, на ней был рюкзак. В какой-то момент она сорвалась и упала на дерево, но сильно не пострадала. После этого женщина ушла, бросив свой рюкзак.

В ТСЖ К-99 сообщили, что о происшествии пока не слышали. Сообщений об инциденте не поступало и в МЧС. НГС запросил комментарий в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В середине мая мужчина упал с балкона в доме на улице Мясниковой, 30. По словам местных жителей, перед этим он вел себя неадекватно и сидел на перилах балкона с зонтом в руках.

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