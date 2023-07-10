Очевидцы заявили о сибирячке, которая спускалась из окна по простыням на Красном проспекте, — фото с места

Днем 10 июля в доме на Красном проспекте, 99 женщина спускалась из окна по простыне, но сорвалась. Об этом сообщают очевидцы паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По информации сообщества, женщина спускалась по простыне с
В ТСЖ К-99 сообщили, что о происшествии пока не слышали. Сообщений об инциденте не поступало и в МЧС. НГС запросил комментарий в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В середине мая мужчина упал с балкона в доме на улице Мясниковой, 30. По словам местных жителей, перед этим он вел себя неадекватно и сидел на перилах балкона с зонтом в руках.