На скорой разрешат работать медикам без профильного образования. Разбираемся, к чему это приведет

Число врачей скорой медицинской помощи снизилось с 13 978 человек в 2014 году до 9634 — в 2022-м Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











К работе врачом скорой хотят допустить медиков без профильной специализации. Так чиновники хотят решить проблему кадрового дефицита в отрасли. Соответствующий приказ разрабатывает Минтруд России: проект уже опубликован на портале правовых документов.

В пояснительной записке к приказу уточняется, что число врачей скорой медицинской помощи (СМП) с 2014 по 2022 год снизилось на треть: с 13 978 человек до 9634.

Чтобы компенсировать нехватку сотрудников, власти предлагают привлекать к работе в скорой медицинской помощи врачей, окончивших программы «лечебное дело» или «педиатрия». Больше не будут требовать обучение в ординатуре по специальности «скорая медицинская помощь» или профессиональную переподготовку, которые ранее требовались для работы в составе бригад.

Поможет ли эта инициатива решить проблему дефицита кадров? Не упадет ли качество скорой медицинской помощи? И почему фельдшеров скорой постоянно не хватает? MSK1.RU обсудил эти вопросы с самими медиками и экспертами.

Запредельные нагрузки при низких зарплатах

Врачи скорой помощи «уже давным-давно запредельно загружены», признает бывший фельдшер и председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. Принимать больше вызовов врачи просто не могут из-за переработок и усталости.

По данным Белякова, бригад скорой помощи в Москве гораздо меньше, чем заявляют власти: около 700 при необходимых 1000. За последний год уволились около 30% водителей СМП, и вся нагрузка легла на оставшихся. Наиболее тревожная ситуация складывается за городом — там общепрофильных бригад скорой почти нет.

— В сельской местности мы практически не видим врачебных бригад, хотя там они должны быть. Чаще всего бригады укомплектованы одним фельдшером. Это серьезная проблема, — отметил в разговоре с MSK1.RU сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

В сельской местности наиболее сильный дефицит медиков скорой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Еще одна существенная проблема — низкие зарплаты. По словам опрошенных MSK1.RU врачей, в среднем по России фельдшеры получают около 35–45 тысяч рублей. В столице, конечно, платят больше — иногда и до 100 тысяч. Тем не менее врачи уходят из бригад скорых и в столице, что сказывается на пациентах.



— Я не хочу работать на скорой, потому что меня поставят одну, а реанимация в одиночку неэффективна. И в принципе, когда экстренная ситуация, одному очень тяжело. Из-за этого многие не идут работать в бригады, — объяснила MSK1.RU Света Л., работавшая медсестрой в скорой помощи.



Образование никому не нужно?

Раньше в бригаде скорой мог работать любой человек, получивший медицинское образование. Но потом появились ограничения: студентам для работы в СМП нужно было сначала окончить ординатуру по специальности «скорая медицинская помощь», рассказал Дмитрий Беляков.

— Раньше образование не играло роли: если человек медик, он может работать на скорой. Потом появились всякие ограничения, сертификаты и допуски. Это всё просто игры депутатов и чиновников, — сказал он.

«На самом деле на скорой может работать любой человек, если он этого хочет» Дмитрий Беляков, бывший фельдшер

По словам источника MSK1.RU, который тоже долгое время работал фельдшером скорой, на самом деле профильное образование не нужно и по сей день. В регионах фельдшерами работают врачи без профильной специализации, студенты и выпускники медицинских вузов. Помощь им оказывают, например, обычные терапевты с шестилетним опытом работы.

— Может быть, пару человек у нас было, кто реально после шести лет обучения еще два года учился в ординатуре на врача СМП. Но в основном работают выпускники университетов или узкие специалисты, которые встречают там пенсию, — объяснил наш собеседник.

«Профильная специализация никому не нужна. Потратить два года жизни и 400 тысяч рублей на обучение, чтобы работать кем?» источник MSK1.RU

— У меня на подстанции такое было: одна хирургом проработала 30 лет, другой — педиатром 30 лет. Просто решили поменять картинку, — добавил он в разговоре с MSK1.RU.

Качество не изменится?

По мнению бывшей медсестры скорой Светы Л., новый приказ Минтруда не повлияет на качество оказания скорой помощи. На специалитете студентов учат основам экстренной помощи и рассказывают о нужных препаратах.

— Если врач оканчивает «лечебное дело» и не идет в ординатуру, он сможет работать на скорой, потому что в курсе обучения есть скорая медицинская помощь. В этом нет ничего плохого, потому что на скорой ты не ведешь пациента, тебе нужно экстренно оказать помощь. У тебя есть определенные инструменты и лекарства, — объяснила она.



«Реальный опыт нарабатывается в полевых условиях» Андрей Коновал, сопредседатель профсоюза медработников «Действие»

Андрей Коновал подчеркнул, что профессионализм нарабатывается уже во время работы в скорой помощи.



— Это [приказ Минтруда] хуже, чем если бы была ординатура. Но в условиях дефицита кадров хуже не станет. Потому что хотя бы появится врач, который должен ездить с фельдшером, — считает он.

«Первичное звено тоже задыхается»

Предложение Минтруда не решит проблему нехватки кадров в отрасли, считают медики. Потому что корень ее не в том, что люди не идут учиться на врачей скорой, — а в огромной нагрузке и низкой оплате труда.

— Министры думают, что проблема дефицита кадров на скорой заключается в том, что никто просто не учится в ординатуре на скорую помощь. И, соответственно, не имея профильного образования, не идет туда работать. Чиновники думают, что приказ выпустят и дефицит по всей стране решится? Просто люди ни разу в жизни не работали в медицине, — говорит источник MSK1.RU.

«С этой нагрузкой и зарплатами туда никто никогда не пойдет работать» источник MSK1.RU

Андрей Коновал тоже считает, что инициатива, может, и «разожмет» ситуацию, но полностью решить проблему не получится.

— У нас не только на скорой помощи недостаточно кадров. У нас в принципе нехватка врачей в стране, и как раз по тем специальностям, которые хотят облегчить. Первичное звено тоже задыхается. Может быть, чуть-чуть больше врачебных бригад появится. Но я оцениваю возможность такого роста очень незначительной, — объяснил эксперт.

Коновал напомнил, что во времена пандемии COVID-19 власти обязали почти весь медперсонал пройти 36-часовые дистанционные курсы — скорее с формально-юридической точки зрения — чтобы направить врачей на работу в ковидные госпитали.

В пандемию врачей скорой особенно не хватало работать в ковидные госпитали Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Корреспондент MSK1.RU направила официальные запросы в пресс-службы Минтруда, Минздрава и столичного депздрава, чтобы узнать, как будет реализован этот приказ.

Зимой москвичи массово жаловались на работу скорой помощи. По их словам, врачи приезжали на вызовы с опозданием на несколько часов либо не появлялись вовсе. Тогда же у инфекционных больниц № 1 и 2 выстроилась очередь из 30 машин скорой помощи. Мы обсудили с экспертами, почему медики не успевали принять пациентов.

