Пища для размышлений. Чего и сколько россияне съедают за год (вы удивитесь и, вероятно, призадумаетесь)

Примерно такие же данные в сборнике «Здравоохранение в России — 2023», который выпустил Росстат. В ведомстве подготовили список основных продуктов: молоко, мясо, яйца, рыба, овощи, крупы, картошка, хлеб — и посчитали, сколько и чего съедают россияне за год. Одного только сахара, как оказалось, за год на человека приходится 39 килограммов.



Судя по этой статистике, россияне — большие любители молока. И кисломолочки — ее в Росстате пересчитали в молоко. Получилось 234 литра молока на человека в год, или 4,5 литра в неделю. Хлеб для удобства тоже пересчитали в муку и объединили его в таблице с крупами и почему-то бобовыми — всего этого за год среднестатистический россиянин съедает 113 килограммов. Непонятно, правда, в какой пропорции — в статистическом сборнике об этом не говорится.