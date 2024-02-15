Пища для размышлений. Чего и сколько россияне съедают за год (вы удивитесь и, вероятно, призадумаетесь)

Крылатое выражение «Ты — то, что ты ешь» слышал наверняка каждый. Но всегда ли мы точно знаем, чем именно питаемся? Например, соль: все вроде знают, что много соленого есть вредно, но при этом средний россиянин незаметно для себя съедает 11 граммов соли в сутки — вдвое выше нормы. А сахара — в четыре раза больше. По крайней мере, такие данные у Роспотребнадзора: в среднем россияне съедают 100 граммов сахара в сутки.
Примерно такие же данные в сборнике «Здравоохранение в России — 2023», который выпустил Росстат. В ведомстве подготовили список основных продуктов: молоко, мясо, яйца, рыба, овощи, крупы, картошка, хлеб — и посчитали, сколько и чего съедают россияне за год. Одного только сахара, как оказалось, за год на человека приходится 39 килограммов.
Судя по этой статистике, россияне — большие любители молока. И кисломолочки — ее в Росстате пересчитали в молоко. Получилось 234 литра молока на человека в год, или 4,5 литра в неделю. Хлеб для удобства тоже пересчитали в муку и объединили его в таблице с крупами и почему-то бобовыми — всего этого за год среднестатистический россиянин съедает 113 килограммов. Непонятно, правда, в какой пропорции — в статистическом сборнике об этом не говорится.
Мяса, по данным Росстата, на душу населения приходится 78 килограммов в год. Если средний вес взрослой коровы (а это уже по данным Россельхознадзора) от 300 до 450 кг, то очень условно можно сказать, что четыре среднестатистических россиянина за год съедят одну среднестатистическую корову.
В сборнике Росстата этих данных нет, но у Росалкогольрегулирования мы подглядели еще один показатель — как много выпивает средний житель России. По данным ведомства, на каждого человека в год приходится почти шесть с половиной литров чистого спирта. Конечно, речь не о том, что все пьют чистый спирт — столько получается, если пересчитать в спирт весь потребленный алкоголь. Впрочем, употребление алкоголя — это отдельная тема. Особенно в свете того, что в России впервые за много лет зафиксировали рост новых случаев алкоголизма.
Изучив данные Росстата и сделав некоторые нехитрые расчеты, мы составили примерный рацион среднестатистического россиянина. Нужно учитывать, что многие продукты сюда не вошли, потому что ведомство учитывает основные продукты питания, а не все подряд. В списке, например, есть ягоды, но нет орехов, есть мясо, но нет курицы (судя по другим публикациям, Росстат считает ее отдельно).
В комментариях к любым материалам о статистике можно найти весьма верное замечание о том, что «один ест мясо, другой капусту, а по статистике каждый ест голубцы». Конечно, настоящий рацион у всех будет разным.
Росстат тоже отдельно просчитывает употребление разных продуктов в категориях населения с разными доходами. Самая состоятельная часть населения, по этим данным, ест в два раза больше рыбы и фруктов с ягодами, чем люди с самыми низкими доходами. А меж тем именно эти продукты часто называют диетологи, когда говорят о здоровом и правильном питании, которое становится важно уже не только на индивидуальном уровне — Всемирная организация здравоохранения говорит об эпидемии ожирения практически по всему миру. Данные статистики это подтверждают, и в России тоже.