«Боялась, выживет она или нет». Репортаж из перинатального центра, где выхаживают 500-граммовых детей

Проблема преждевременных родов существовала всегда. Пока предупредить ее невозможно, но вот выходить младенца до здорового состояния стало реальным. В Москве таких малышей спасают, например, в перинатальном центре в Коммунарке.

Корреспондент MSK1.RU побывала в отделениях реанимации и патологии новорожденных и недоношенных детей и посмотрела, как 500-граммовых младенцев выхаживают до нормального состояния. Рассказываем, как это происходит и с какими трудностями сталкиваются врачи и родители таких детей.