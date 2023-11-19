«Боялась, выживет она или нет». Репортаж из перинатального центра, где выхаживают 500-граммовых детей

17 ноября во всём мире отметили День недоношенных детей. Он был учрежден в 2011 году, чтобы привлечь внимание к проблеме преждевременных родов и последствиям, с которыми приходится сталкиваться родителям таких малышей. По данным ВОЗ, ежегодно на земле раньше срока рождаются 15 миллионов детей — это каждый
Проблема преждевременных родов существовала всегда. Пока предупредить ее невозможно, но вот выходить младенца до здорового состояния стало реальным. В Москве таких малышей спасают, например, в перинатальном центре в Коммунарке.
Корреспондент MSK1.RU побывала в отделениях реанимации и патологии новорожденных и недоношенных детей и посмотрела, как
Самый маленький пациент
Перинатальный центр в Коммунарке занимает целый корпус, внутри которого 22 отделения. Недоношенные дети, а также младенцы, которые плохо почувствовали себя в первые часы жизни, попадают в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. За 2023 год здесь выходили более 60 малышей с экстремально низкой массой тела, сейчас здесь находятся 11 недоношенных детей.
Недоношенным считается ребенок, который родился на
Сюда же поступают новорожденные с дыхательной или сердечной недостаточностью, пороками развития, судорогами. Решение о том, нужно ли ребенку в отделение реанимации, обычно принимает реаниматолог.
Сегодня самый маленький пациент здесь весит 700 граммов. Его зовут Адам, и он успел немного поправиться — малыш родился 20 октября с весом 600 граммов на
— Мы ему создаем максимально комфортные условия. Несмотря на то что он поторопился родиться, стараемся приблизить его к тем условиям, в которых он находился бы сейчас, то есть внутриутробно. Здесь тишина, темнота. Максимально стараемся его лишний раз не беспокоить, — рассказала заведующая отделением, врач — анестезиолог-реаниматолог Диана Лычагина.
Адам, как и все другие недоношенные младенцы, лежит в кювезе — это специальное оборудование, которое поддерживает важные функции организма ребенка. В нем создан искусственный микроклимат с определенной температурой, влажностью и содержанием кислорода. В агрегат встроены весы, которые позволяют взвешивать малыша, не беспокоя его.
— Температура подбирается под малыша. То есть она всегда такая, которая нужна ребенку, — отметила заведующая.
Рядом с кювезом расположен монитор, на который выводятся все основные параметры: артериальное давление, сатурация, пульс. Также здесь установлен аппарат искусственной вентиляции, потому что основная проблема таких пациентов — глубокая незрелость легочной ткани. Вот и Адама сейчас учат дышать.
Первая помощь
Но Адам еще не самый маленький пациент в истории центра. Бывали и меньше —
В этом году в Коммунарке родились шесть малышей с весом менее
Когда врачи получают вызов на недоношенного ребенка, то берут с собой кювез, оборудованный компрессором, аппаратом искусственной вентиляции, монитором с датчиками. «Хоть на пожар, хоть на экстренную помощь», — отмечает заместитель главврача по неонатологической помощи Сергей Жогин.
Из родового отделения недоношенных детей поднимают в реанимацию на лифте для экстренной транспортировки — он всегда автоматически спускается на
Кроме того, доктора берут специальный чемодан первой помощи, где лежат шапочки и согревающие целлофановые пакеты.
— Дети помещаются в пакеты сразу после рождения. Они надеваются, как капюшончики, и затягиваются, как спальники, чтобы ребенок не терял тепло и влажность. Пакеты бывают нескольких размеров в зависимости от веса ребенка. Потом мы их сразу перекладываем в кювезы, — объясняет врач.
Музыкотерапия и осьминоги
Выхаживание недоношенных детей в Коммунарке проходит в два этапа. Первый — в реанимации, где им оказывают первичную помощь. В среднем ребенок с весом до одного килограмма проводит там порядка 30 дней. Потом младенца переводят в отделение патологии новорожденных, где долечивают до выписки.
В реанимации расположены три бокса и два изолятора. В каждом помещении установлены фильтры воздуха и лампы фототерапии, которые необходимы для лечения желтухи новорожденных.
— Желчный пигмент билирубин может быть опасным для головного мозга. Когда он достигает определенных цифр, мы применяем фототерапию, и свет переводит билирубин в растворимую форму, которая потом выводится из организма с мочой. В простонародье у нас это называется «посветить», — говорит Жогин.
Еще в реанимации для детей включают музыку. По словам Лычагиной, она обладает успокаивающим действием. И хоть доказательная медицина говорит, что младенцы любят музыку Чайковского, дети Коммунарки в восторге от современных песен. Для проигрывания рядом с кювезами даже поставили колонку.
В кроватки детям кладут игрушечных осьминожек — это имитация пуповины, говорят медсестры.
Метод «кенгуру»
Общаться с ребенком матери могут в любое время — отделение принимает гостей 24/7. Врачи это приветствуют и даже помогают им преодолеть психологический барьер, потому что далеко не все мамы готовы видеть своего ребенка в реанимации.
— Касательно детей, которые родились преждевременно, очень важно, чтобы был контакт, связь материнская наладилась. Никто не готов к рождению преждевременного малыша. Есть такой способ — «кенгуру», или кожа к коже. Малыш укладывается на грудь к маме, и это улучшает прибавку в весе, снижает потребность в кислороде, уменьшает стресс, — рассказывает Лычагина.
Процедура «кенгуру» проводится строго в присутствии персонала, потому что отреагировать малыш может по-разному. Налаживать контакт начинают кратковременно, по несколько минут, и постепенно увеличивают время.
В Коммунарке также есть дневной стационар, куда мамы могут приходить, не находясь в отделениях круглосуточно. Там предусмотрено трехразовое питание, есть комната, где можно сцедить молоко. Бывают случаи, когда мама не может навещать ребенка. Например, одну из пациенток перевели в другой стационар на лечение. Чтобы она могла видеть своего ребенка, над его кювезом установлена камера.
— Проект с камерами запустили прямо перед ковидом. Он оказался очень востребованным, когда все сидели по домам, были сложности с посещениями. Родители могут наблюдать за ребенком в телефоне, — рассказал Жогин.
Отделение патологии новорожденных
Когда ребенок достигает примерно двухкилограммового веса, он уже может самостоятельно поддерживать температуру тела под одеялом в кроватке. Примерно в это время его переводят в отделение патологии новорожденных. Кроме того, он должен уметь самостоятельно есть из бутылочки.
— Мы стараемся кормить детей материнским грудным молоком. Добавляем в него обогатитель, чтобы оно было жирнее и питательнее, — отмечает Сергей Иванович.
Одна из главных функций врачей отделения патологии новорожденных — научить маму правильно обращаться с ребенком. Для этого требуются определенные навыки: как правильно брать на руки, как правильно кормить.
— Все планируют родить в срок, но по разным причинам не всегда это получается. У нас есть психологи, служба нутритивной поддержки, которая помогает маме наладить грудное вскармливание, помочь положить ребенка к груди. Матерям нужно немного привыкнуть, преодолеть барьер, — объяснила врач-неонатолог Галина Коршикова.
Лечат детей в отделении по показаниям. В зависимости от срока гестации младенец может нуждаться в консультации дополнительных специалистов, но обычно их проверяют невролог и офтальмолог.
«Боялась, выживет она или нет»
Одна из пациенток реанимации — малышка Стефания, которая родилась на
— Я поступила сюда на скорой. Сначала были легкие схватки, живот чуть-чуть тянуло. Я подумала: сейчас мне дадут лекарство, быстренько тонус снимут, и всё. Но ничего не помогало, к ночи схватки стали сильнее, врачи смотрят — а у меня уже раскрытие шейки. И вот так получилось, что я родила сразу на
Ее дочь провела в реанимации чуть больше двух месяцев, еще месяц — в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Сегодня Анну и маленькую Стефанию наконец должны выписать.
Пока Стеша, как ее ласково называет мама, лежала в кювезе, Анна каждый день приезжала в больницу: сцеживала молоко для кормления, проводила время с дочкой, брала ее на руки.
— Не страшно было брать такую крошку на руки? — интересуюсь я.
— Было страшно в начале, потом уже нет, когда она подросла и стала на человека похожа, — смеется Анна.
Молодая мама рассказала, что в первые дни после родов ужасно переживала за ребенка. Она переживала, выживет ли долгожданная Стеша.
Через неделю тревожность прошла: Анна поняла, что всё, что ей остается, — это ухаживать за ребенком, находиться рядом и давать ему молоко. К счастью, дочку выходили практически без последствий — осталась лишь небольшая ретинопатия (нарушение нормального питания сетчатки глаза с последующим снижением зрения. — Прим. ред.), но и она, возможно, уйдет.
Сейчас день Анны в больнице практически не отличается от обычного дня. С утра дочку осматривают врачи, раз в неделю берут анализы, делают УЗИ головного мозга и сердца. Также Стефанию еженедельно смотрит окулист. Всё остальное время — обычный уход за ребенком: покормить, поменять памперс, уложить спать.
В Коммунарке есть центр медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — это команда клинических психологов, которые оказывают поддержку беременным и родившим.
— Если у матерей рождается недоношенный ребенок, они по классике проходят все эти истории: сначала обвиняют себя, потом всех вокруг. Очень часто, когда рождаются недоношенные дети, рушатся семьи. Поэтому психологи обязательно на связи. Кому-то хватает разового разговора, кому-то нужно больше общения, — рассказывает Сергей Жогин.
Не лечить, а помочь адаптироваться
По словам врачей, самое главное в их работе — максимально бережное отношение к ребенку и минимальное внедрение. В процессе выхаживания они используют малоинвазивное оборудование: хорошие кювезы, мягкие аппараты искусственной вентиляции, которые помогают дышать, а не травмируют легкие.
— Мы не лечим детей, мы помогаем им адаптироваться. У нас уникальный сплав коллектива: есть опытные врачи, есть молодые доктора, и в основном это воспитанники кафедр педиатрии медицинских вузов, которые располагаются на базе нашего клинического центра, — отметил Жогин.
Еще в Коммунарке есть центр восстановительного лечения, где недоношенные дети могут наблюдаться после выписки до трех лет. Там их осматривают офтальмологи, неврологи, педиатры и другие специалисты.
— Когда люди приходят к нам с подросшими детьми, для нас это большой стимул, — признается Диана Владимировна.
Ранее мы писали о семье Рыжковых из Саратова, в которой появился на свет недоношенный мальчик Савелий — он весил меньше килограмма. Родителям пришлось побороться за здоровье малыша. Неожиданный диагноз, переговоры с врачами и срочный полет в Москву на операцию — мама Савелия Виктория рассказала MSK1.RU свою непростую историю.