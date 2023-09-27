Заболеваемость ковидом снова выросла. Теперь введут масочный режим? Отвечает Роспотребнадзор

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти — в оперштабе по борьбе с ее распространением сообщили, что за неделю с 18 по 24 сентября этот показатель увеличился на 22,3%. Неделей ранее Роспотребнадзор заявил, что за неделю число новых случаев выросло на 48%, а госпитализаций — на 20,6%. Некоторые регионы уже начали вводить масочный режим, однако всеобщие противоковидные ограничения власти возвращать пока не планируют.
— На сегодняшний день уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет, — цитирует РИА «Новости» заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Она отметила, что оснований для введения каких-то иных ограничений из-за коронавируса тоже нет.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о новом подварианте коронавируса, получившем название «пирола» — в этой версии насчитывается более 30 мутаций. Случаев «пиролы» в России пока не зарегистрировано, однако в мире она уже распространяется. Ранее мы рассказывали о симптомах инфекции, вызванной новым штаммом, и о том, как сегодня лечат ковид.