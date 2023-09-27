freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 5/10
usd 96.24
eur 101.99
Тема дняПерестали делать бесплатные прививки от ковида
Все новости
Все новости
Всё о коронавирусе

Заболеваемость ковидом снова выросла. Теперь введут масочный режим? Отвечает Роспотребнадзор

Отдельные регионы уже начали возвращать ограничения

1 580

Впервые масочный режим из-за коронавируса ввели в 2020 году

Поделиться

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти — в оперштабе по борьбе с ее распространением сообщили, что за неделю с 18 по 24 сентября этот показатель увеличился на 22,3%. Неделей ранее Роспотребнадзор заявил, что за неделю число новых случаев выросло на 48%, а госпитализаций — на 20,6%. Некоторые регионы уже начали вводить масочный режим, однако всеобщие противоковидные ограничения власти возвращать пока не планируют.

— На сегодняшний день уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет, — цитирует РИА «Новости» заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она отметила, что оснований для введения каких-то иных ограничений из-за коронавируса тоже нет.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о новом подварианте коронавируса, получившем название «пирола» — в этой версии насчитывается более 30 мутаций. Случаев «пиролы» в России пока не зарегистрировано, однако в мире она уже распространяется. Ранее мы рассказывали о симптомах инфекции, вызванной новым штаммом, и о том, как сегодня лечат ковид.

По теме

КовидКоронавирусCOVID-19Заболеваемость COVID-19Масочный режимАнна ПоповаРоспотребнадзор
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter