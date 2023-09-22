«Это вы толстые, а я идеальна»: 30-летняя мать троих детей весит 35 кг и беременна четвертым

Уроженка Башкирии Мария Хамматова в свои 30 лет весит как четвероклассник — всего 34 килограмма. Несмотря на экстремальную худобу, она — мать троих детей и вот-вот родит четвертого. Благодаря своей худобе и многодетности Мария, собственно, и прославилась. Подписчики в соцсетях называют ее «глистом», а врачи вообще не верили раньше и не верят сейчас, что женщина сможет когда-либо родить. Почему Мария такая худая, как ей удается выносить детей, здоровы ли они и как она живет — читайте в материале наших коллег из UFA1.RU.
Худая с детства
Мария родилась в Стерлитамаке. Сразу после ее появления на свет мать увезла ее в Уфу. Семья жила в комнате общежития по соседству, по словам Хамматовой, с наркоманами и алкоголиками. Ложась спать, юная Мария мечтала совсем не о такой жизни. Больше всего ей хотелось уехать из этой общаги.
Уже в детстве Мария и ее младшая сестра Анастасия были очень худыми. Настю из-за веса меньше 40 килограммов даже обижали в школе, причем как дети, так и учителя. Когда мама девочек Елена пошла в школу разбираться в происходящем, на семью обрушились комиссия и подразделение по делам несовершеннолетних. Елене говорили, что она плохая мать, и хотели забрать Настю в интернат. Когда женщина показывала сотрудникам чистую квартиру, полный холодильник и очень худую себя — работники соцслужб отставали. Низкий вес дочерей Елена объясняла генетикой. Она сама в 51 год весит 41 килограмм.
Но, как вспоминает дочь Елены Мария, на самом деле денег их семье не хватало катастрофически. По ее словам, мама занимала у всех, кого могла. Для Марии такая жизнь стала сильной мотивацией и своеобразным пинком. В 2010 году, в 17 лет, девушка устроилась работать официанткой в бильярдную. Там она познакомилась с будущим супругом Алмазом, который работал барменом. Тогда она весила около 34 килограммов.
Более четырех лет Мария работала официантом в различных кафе. Однажды она познакомилась с блогером из Москвы. Столичная девушка по ту сторону экрана ходила на разные мероприятия и жила той жизнью, о которой так мечтала Хамматова.
— Я задала себе вопрос: «А чем я-то хуже?» Я точно такой же человек с двумя ногами и руками. Я решила, что поеду в Москву без знакомых и плана, без всего. И просто попробую сменить окружение, начать новую жизнь, — рассказывала потом она своим подписчикам.
В столицу Мария приехала на последние деньги, но мечты и реальность не совпали. Работу найти не получалось, что делать, она тоже не понимала. Мария говорила, что ей было одиноко, тяжело и страшно, обстоятельства завели ее в тупик. Через 3 дня Мария вернулась домой и устроилась на работу в ресторан. Спустя два месяца она узнала, что беременна. Это было восемь лет назад.
— Я испугалась, потому что мы еще молодые, у нас вообще ничего нет. Я боялась, что у моего ребенка будет такое же детство, как у меня, — писала Мария.
Паре пришлось переехать обратно в общежитие. В одной комнате в 14 квадратов ютились пятеро: беременная Мария, ее муж, мама с отчимом и младшая сестра. После рождения дочки Алисы денег не было даже на памперсы. Сбылся один из страхов молодой мамы — детство дочери было таким же бедным, как и у нее. Тогда Хамматова начала уговаривать Алмаза уехать на заработки в Москву к большим возможностям и зарплатам.
Поначалу Алмаз жил в Москве один. Мария тяжело переживала разлуку с мужем, ей не хватало мужского плеча. Когда Алмаз освоился, семья присоединилась к нему в Москве. Там Хамматова узнала, что беременна вторым. Ей с дочкой снова пришлось вернуться в Уфу. Она говорила, что ее тянуло обратно в общежитие. Алмаз приезжал к родным раз в три месяца, но денег теперь на детей хватало. Так прошло полтора года. Потом Мария сама уехала на заработки в Москву, а дочь и маленького сына родители оставили свекрови. В Москве Хамматова устроилась в салон певицы Ханны мастером по наращиванию ресниц.
— Проработав полтора года, я начала сходить с ума без детей. В Москве мы сняли квартиру побольше и смогли свекровь с детьми забрать к себе, — рассказывает о своих мытарствах Мария.
Но денег всё равно хватало только на необходимое. Вскоре Мария уволилась из студии, стала принимать клиентов на дому. Денег стало немного больше, да и теперь она смогла проводить время с детьми. Свекровь уехала в Турцию к своему мужу. Однако вскоре финансовый вопрос встал еще острее — Мария узнала, что беременна третьим ребенком. Его Хамматова решила, став продавцом на маркетплейсе. Но осталась и другая проблема — экстремально низкий вес.
Как Мария рассказала в передаче «За гранью», толстеть она перестала лет в 16. С тех пор ее вес колебался от 33 до 40 килограммов — и это при росте в 156 сантиметров. Если верить расчетам индекса массы тела, то у девушки очевидный дефицит веса. Килограммы удавалось набрать во время первых двух беременностей — 9 и 11, но после цифра на весах снова становилась еще меньше.
Сколько вес ни набирай — уходит
Во время первой беременности врачи, как рассказывает Мария, говорили ей страшные вещи — о выкидыше, смерти во время родов. «Кого ты там носишь? Щенок родится!» — цитировала слова врачей мать Марии. Несмотря на прогнозы врачей, первый ребенок, дочь Алиса, родилась здоровой, весом более 3 килограммов. Со вторым ребенком тоже всё хорошо. Роды начались в срок. Однако, несмотря на это, страшные прогнозы она слышала и перед третьей беременностью. Все роды прошли естественным путем. Перед рождением третьего ребенка Мария хотела поправиться на 15 килограммов.
По ее словам, в поликлинику она ходила как на работу и буквально выбивала от врачей направления на анализы. Проверяла желудок, щитовидную железу, витамины. С ее здоровьем всё оказалось в порядке. Нарушений медики не нашли. Она пыталась решить проблему самостоятельно с помощью питания. По ее словам, она ест всё, кроме сала, любит майонез и бутерброды. Но как молодая мать ни старалась есть, больше чем на 1300 килокалорий увеличить рацион у нее не выходило. Она не могла впихивать в себя еду, когда нет аппетита. Поправиться всего лишь на килограмм ей удавалось только с помощью детского питания, но после набранное сразу уходило.
Фигура Марии не смутила Алмаза во время знакомства, не смущает и сейчас. Он тоже довольно миниатюрный — при росте в 168 сантиметров весит 52 килограмма. Но Алмаз всё равно беспокоится о супруге. Домашние дела даются Хамматовой нелегко, потому что она быстро устает. Брать на руки сразу двух детей она не может. Открутить крышку от бутылки тоже — приходится просить мужа. Поэтому во время работы он всё время звонит ей и напоминает, что надо поесть.
— Я себя не любила, делала кучу всяких процедур. А сейчас люблю! Без косметики еще больше люблю себя, с кривыми зубами, дрыщавую, без попы, без титек! Просто люблю. А всё благодаря тому, что в первую очередь я внушила себе, что я идеальна, начала внушать это всем, кто пытается сказать мне, что я дрыщ, это вы все толстые, а я идеальна! В зеркало смотрела — любовалась и думала всегда о том, что я самая-самая красивая. Ну и, конечно же, в этом мне помог мой муж, он всегда говорит, что я самая лучшая и самая красивая! Спасибо ему! — благодарит она Алмаза в соцсетях.
Одевается Хамматова в детских отделах. Старается носить оверсайз, чтобы не обращать на себя внимание. Когда на пляже в купальнике она слышит шушуканья за спиной, то говорит, что никогда не завидовала подругам с формами. Марию и ее семью всё устраивает. Только вот обществу, по мнению женщины, не терпится высказать свое негативное мнение.
В своих соцсетях Хамматова выкладывает видео с танцами в облегающей одежде, которую надевает специально. В комментариях под роликами люди выплескивают непрошеное мнение про количество детей и маленькую разницу между ними, про жизнь впятером в двушке и, конечно, фигуру.
— Кому и что этот глист доказывает?
— Ну еще пятерых родить и вообще кони двинуть.
— У нее анорексия? Муж ее совсем не любит и не ценит, он ее не видит, что ли…
— Это лечить надо, кошмар.
— У меня только один вопрос: как с ней спит муж?
— Я думала, беременность украшает женщину, но не в этом случае.
Часть подписчиков защищает Марию.
— Такие злые комменты, может, она набрать не может. Она что, не имеет права на счастье, если она худая такая?
— Зашла в комментарии и обалдела! Люди, вы порадовались бы за железное здоровье этой хрупкой девушки! Такую ответственность на себе тащит, но нет же, сплошная мизогиния прет!
— Сколько злых бестактных людей тут? Очевидно, что девушка не может набрать вес. Что теперь, раз худая, не жить? Не рожать? Не снимать себя на видео? Не кайфовать от себя? Как вообще можно судить внешность человека?!
— Детки у нее чистые, одетые, хорошенькие, что не так? Хочет и рожает. Она же у вас денег не просит. Я уверена более чем, что она больше вас хочет чуть потолстеть, видать, не может.
Судя по всему, злопыхатели Марию совсем не задевают. В ответ на негатив она снимает видео с комментариями хейтеров.
— Всем не угодишь. Тощая — некрасиво. Толстая — тоже некрасиво. А счастливая — красиво, говорит девушка в соцсетях. — Пишут гадости, а хрен вам, мы здоровые, крепкие и сильные.
Сейчас Мария живет в Москве и готовится к появлению четвертого ребенка. Она вновь забеременела через четыре месяца после рождения дочери.
— Ему неважно, сколько у тебя денег, какие у тебя метры квадратные. Ребенку нужна здоровая, счастливая, любящая мама. А деньги — дело наживное, было бы желание, — считает Мария. — Тяжело ли будет? Да, очень тяжело. Мы справимся. Значит, так должно быть.
Что говорят врачи?
За комментарием мы обратились к известному врачу-блогеру Глебу Глебову. Тот оценил параметры женщины по фото. По его мнению, не похоже на то, что организм Марии находится «в режиме выживания». Иначе, отмечает медик, у нее бы уже выпали волосы и зубы, а дети имели бы проблемы со здоровьем.
— Говорят, что если женщина рожает, то она должна весить определенное количество килограммов. Но если случается такое, что с весом 34 килограмма женщина уже родила троих и беременна четвертым, и все здоровы, то остается пожелать ей крепчайшего здоровья, если она комфортно себя чувствует. Если это счастливая женщина, у нее нет проблем со здоровьем и ее всё устраивает, то грех вообще судить ее. Кто-то рождается низким, кто-то высоким. Есть люди, которые умышленно доводят себя до анорексии. Но если у нее прекрасно течет жизнь, то не стоит лезть в организм, — считает врач.
В передаче «За гранью» эксперты ставили Марии диагноз «анорексия», сетовали на проблемы с гормонами и советовали пойти к психотерапевту. По словам Глеба Глебова, в медицине тоже есть понятие «уравниловки».
— Есть стандарты лечения. Человек заболел, например, ОРВИ. Некоторые врачи как бестолковые компьютеры, которые всегда дают один и тот же ответ. Он выучил что-то в университете, ему спустили с Минздрава приказ, и всё. Если этот палец болит, нужно этим помазать. А вправо-влево никто не шагает. Никто не думает, что нормы для каждого разные и что каждый случай уникален. Вот эта женщина — тому подтверждение. Не нужно в медицине мерить всех одним мерилом. У каждого разный организм, восприимчивость к лекарствам. С того момента, как мы будем воспринимать человека как уникальную единицу и подходить индивидуально, наша медицина улучшится, — объясняет Глеб Глебов.
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