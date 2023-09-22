«Это вы толстые, а я идеальна»: 30-летняя мать троих детей весит 35 кг и беременна четвертым

Более четырех лет Мария работала официантом в различных кафе. Однажды она познакомилась с блогером из Москвы. Столичная девушка по ту сторону экрана ходила на разные мероприятия и жила той жизнью, о которой так мечтала Хамматова.



— Я задала себе вопрос: «А чем я-то хуже?» Я точно такой же человек с двумя ногами и руками. Я решила, что поеду в Москву без знакомых и плана, без всего. И просто попробую сменить окружение, начать новую жизнь, — рассказывала потом она своим подписчикам.

В столицу Мария приехала на последние деньги, но мечты и реальность не совпали. Работу найти не получалось, что делать, она тоже не понимала. Мария говорила, что ей было одиноко, тяжело и страшно, обстоятельства завели ее в тупик. Через 3 дня Мария вернулась домой и устроилась на работу в ресторан. Спустя два месяца она узнала, что беременна. Это было восемь лет назад.