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Когда новосибирцам с раком лучше привиться от гриппа и ковида — комментарий врача

О планах на вакцинацию нужно обязательно сообщить лечащему врачу

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Вакцину можно поставить, когда в организме пациента нет тяжелых препаратов

Вакцину можно поставить, когда в организме пациента нет тяжелых препаратов

Онколог назвал условия для вакцинации новосибирцев с раком

В Новосибирской области сейчас идёт прививочная кампания от гриппа, а также ожидается массовая вакцинация от коронавируса. Нужно ли прививаться тем, кто болеет раком, и как это правильно сделать, сегодня, 25 сентября, рассказал главный онколог НСО Вадим Захаров в прямом эфире официального аккаунта правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

— Мы же не постоянно проводим химиотерапию, делаем перерывы, и они всегда порядка 3–4 недель. Поэтому организм пациента находится не в постоянной интоксикации и отравлении. Все мероприятия профилактические, в том числе и вакцинация, должны проводиться в этот период, — рассказал главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

Все действия пациент должен обязательно обсудить с лечащим врачом.

— В вакцинации нет ничего криминального, и никакого ущерба организму вакцина от гриппа или ковида не нанесёт. И всегда я был сторонником того, что вакцинация от гриппа должна проводиться всем жителям Новосибирской области. Это передовой край науки, — добавил Вадим Захаров.

Вадим Николаевич Захаров — кандидат медицинских наук, главный онколог Новосибирской области, заместитель главного врача по лечебной части Новосибирского областного онкологического диспансера.

Можно ли прививаться от гриппа и ковида одновременно, мы объясняем здесь. На прошлой неделе стало известно, что около 300 тысяч жителей Новосибирской области уже сделали прививку от гриппа с начала прививочной кампании.

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