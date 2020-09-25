Когда новосибирцам с раком лучше привиться от гриппа и ковида — комментарий врача

В Новосибирской области сейчас идёт прививочная кампания от гриппа, а также ожидается массовая вакцинация от коронавируса. Нужно ли прививаться тем, кто болеет раком, и как это правильно сделать, сегодня, 25 сентября , рассказал главный онколог НСО Вадим Захаров в прямом эфире официального аккаунта правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

— Мы же не постоянно проводим химиотерапию, делаем перерывы, и они всегда порядка 3–4 недель. Поэтому организм пациента находится не в постоянной интоксикации и отравлении. Все мероприятия профилактические, в том числе и вакцинация, должны проводиться в этот период, — рассказал главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.