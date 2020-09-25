Когда новосибирцам с раком лучше привиться от гриппа и ковида — комментарий врача

Онколог назвал условия для вакцинации новосибирцев с раком
В Новосибирской области сейчас идёт прививочная кампания от гриппа, а также ожидается массовая вакцинация от коронавируса. Нужно ли прививаться тем, кто болеет раком, и как это правильно сделать, сегодня,
— Мы же не постоянно проводим химиотерапию, делаем перерывы, и они всегда порядка 3–4 недель. Поэтому организм пациента находится не в постоянной интоксикации и отравлении. Все мероприятия профилактические, в том числе и вакцинация, должны проводиться в этот период, — рассказал главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.
Все действия пациент должен обязательно обсудить с лечащим врачом.
— В вакцинации нет ничего криминального, и никакого ущерба организму вакцина от гриппа или ковида не нанесёт. И всегда я был сторонником того, что вакцинация от гриппа должна проводиться всем жителям Новосибирской области. Это передовой край науки, — добавил Вадим Захаров.
Вадим Николаевич Захаров — кандидат медицинских наук, главный онколог Новосибирской области, заместитель главного врача по лечебной части Новосибирского областного онкологического диспансера.
Можно ли прививаться от гриппа и ковида одновременно, мы объясняем здесь. На прошлой неделе стало известно, что около 300 тысяч жителей Новосибирской области уже сделали прививку от гриппа с начала прививочной кампании.